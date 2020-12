Dass die meisten Poli­tiker sich nicht impfen lassen wollen, kann wohl darauf zurück­ge­führt werden, dass diese Leute mit Sicher­heit nicht ihrer eigenen Pro-Impf-Propa­ganda aufsitzen und vermut­lich genau über die Risiken der im Schnell­ver­fahren durch­ge­peitschten Corona-Impfung Bescheid wissen. Nur, wie lässt sich so etwas kommu­ni­zieren? Noch dazu wenn man danach gefragt wird, was gerade in Öster­reich der Fall war. Ganz einfach: Man stellt die Impf­ver­wei­ge­rung als Akt selbst­loser Rück­sicht­nahme dar.

Rundruf unter Top-Poli­ti­kern bringt Erstaun­li­ches zu Tage

Ein Rundruf der Zeitung oe24 unter den Top-Poli­ti­kern ergab: Mit Ausnahme von FPÖ-Poli­ti­kern wollen sich alle impfen lassen: Bundes­prä­si­dent Alex­ander Van der Bellen, Kanzler Sebas­tian Kurz, Gesund­heits­mi­nister Rudi Anschober, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Beate Meinl-Reisinger von den NEOS. Nur „drän­geln“ dazu wollen sie sich nicht lassen. Aller­dings nicht, weil sie die Corona-Impfung ablehnen oder sie nicht für sicher halten. Denn, wir zitieren oe24 wörtlich:

„Bei den Ersten wollen sie nicht dabei sein. Sogar der Bundes­prä­si­dent – mit 76 schon bei der Risi­ko­gruppe dabei – will nicht drän­geln: „Ich werde mich erst impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin.“ Zu groß ist die Furcht, man könnte den Poli­ti­kern „Privi­le­gien-Wirt­schaft“ vorwerfen.“

Bürger wollen gerne zu Gunsten der Poli­tiker auf Impfungen verzichten

Verant­wor­tungs­voll Bürger sind hingegen womög­lich besorgt, dass ihnen dadurch die Fähigsten Poli­tiker, vom Virus dahin­ge­rafft, abhan­den­kommen könnten und deshalb sind viele bereit auch ihrer­seits auf das „Privileg“, sich als erste impfen lassen zu dürfen, eben­falls frei­willig zu verzichten. So kann man in den Kommen­tar­be­rei­chen, wie Face­book, unzäh­lige Ange­bote von Bürgern lesen, welche die für sie vorge­sehen Impfungen gerne kostenlos an die selbst­losen Poli­tiker weiter­re­chen würden! Ob die Herr­schaften die Geschenke annehmen werden?

Da darf man aus Deutsch­land nur neidisch über die Grenzen in die Alpen­re­pu­blik blicken. Denn so selbst­lose Poli­tiker hätte man auch wohl gerne: Poli­tiker die sich todes­mutig der Gefahr, an Corona zu erkranken, aussetzen, um den einfa­chen Bürgern den Vortritt zu lassen.