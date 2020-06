Egal ob in den USA, ob in London, in Göte­borg, in Dijon oder in Paris. Eine Phalanx aus Strip­pen­zie­hern im Hinter­grund, Links­ex­tremen, Antifa-Schlä­ger­typen und verblen­deten Gutmen­schen haben es fertig gebracht, dass nun analog zu Amerika hier nicht nur „Rassen­un­ruhen“ ausbre­chen, sondern dass auch ge- und verwüstet wird. Und Personen zu Schaden kommen“. Diese Unge­heu­er­lich­keiten wären nicht möglich, würde nicht dem Ganzen eine „irgendwie gute Absicht“, konkret „Anti­ras­si­simus“ ange­dichtet werden. Und das, obwohl es ja angeb­lich gar keine Rassen geben soll.

Um welche Art von Menschen die hier für eine bessere Welt wüten, wollen wir anhand zwei Beispielen hier in Videos vorführen.

Den brutalen, rück­sicht­losen Verwüster:

Dieser Perso­nen­kreis wäre schon lange hinter Schloss und Riegel, würden ihn Poli­tiker dem rechten Spek­trum zuordnen. Derzeit ist jedoch das Gegen­teil der Fall: Die Antifa stellt den verlän­gerten, gewalt­be­reiten Arm der Funk­ti­ons­eliten dar, die auf „Regime­gegner“ auf Zuruf losgehen. Solche Verbre­cher machen nicht einmal davor halt, wenn ihr Opfer ein Behin­derter ist.

French #Antifa destroy a handi­capped (notice the blue sticker with a wheel­chair on it) person’s car during today’s protest in Paris.

All done so that they can pretend to revo­lu­tio­na­ries for a day before retur­ning to their univer­si­ties.#Anti­fa­Ter­ro­rist pic.twitter.com/gwxqdooaVz

