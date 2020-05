Dass wir in einer zwei Klas­sen­ge­sell­schaft leben, offen­bart sich jetzt während der Corona-Krise immer mehr Menschen im beson­deren Maße.

Hier der „brave“ Bürger, der die Schi­kanen der Regie­rung weit­ge­hend diszi­pli­niert über sich ergehen lässt und auf der anderen Seite ein Perso­nen­kreis, der a) von den Corona-Maßnahmen in Teil­be­rei­chen ausge­nommen wird (Stich­wort Ramadan, kein Einrei­se­verbot für „Schutz­su­chende“, Begräb­nisse etc.) und der b) auf entspre­chende Anord­nungen oftmals unge­straft pfeift, bzw. zu pfeifen glaubt.

Und nachdem der Fisch bekannt­lich vom Kopf stinkt, wird die von Oben einsei­tige Sonder­be­hand­lung auch unten umge­setzt. Wie die Legis­la­tive so die Exeku­tive könnte man sagen. In der Praxis sieht das dann so aus, dass die Polizei (nicht nur) bei Massen­zu­sam­men­künften der neuen Herrn im Land, den Migranten, ihrer­seits sich nicht mit der gebo­tenen Härte einzu­schreiten traut, sondern sogar noch, wie neulich bei einer Trau­er­feier eines Araber-Clans in Berlin, helfend einspringt. 250 Beamte samt Hubschrauber wurden da aufge­boten, damit die Herr­schaften unge­stört sich sammeln konnten. Unser Mittel­eu­ropa berich­tete.

Erlauben sich aller­dings, um unsere Demo­kratie besorgte Bürger, zu fried­li­chen Demons­tra­tionen zusam­men­zu­treffen, wird niemand mehr mit Glacé­hand­schuhe ange­fasst. Dann ist Gewalt ange­sagt, dann werden aus Angst­hasen mit vollen Hosen bären­starke Kerle. Beson­ders Frauen und Rentner gegen­über zeigt sich dieser Heldenmut. Egal ob jemand das Grund­ge­setz oder die deut­sche Fahne dabei hat –man ortet bisweilen deshalb Rechts­bruch. Und schreitet ein.

Eine Schande ist das, und es wird sicher noch der Tag kommen, an dem die Beamten froh sein können, wenn die Bevöl­ke­rung hinter ihnen steht. Man kann ihnen nur raten, sich nicht mit anstän­digen Menschen zu verscherzen. Drüber sollten sie mal nach­denken, bevor sie auf Senioren losgehen, während sie vor Gangs und sogar einzelnen Provo­ka­teuren die Hosen voll haben. Videos dazu finden sich genug im Netz.

Um das Video anzu­sehen, wie mit normalen Bürgern umge­sprungen wird, bitte den unten stehenden Link, ankli­cken.

(www.facebook.com/gunter.tutzschky/videos/2634835540068434/)