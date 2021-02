Prognosen des Davoser Forums für 2030

Wir zitieren aus einem Video des Welt­wirt­schafts­fo­rums („Davoser Forum“) mit mehreren markanten Vorher­sagen für das Jahr 2030. Natür­lich sind wir kein bedin­gungs­loser Bewun­derer dieses glamou­rösen Forums, dessen Leitung, zumin­dest laut seiner eigenen Website, einer kompli­zierten Büro­kratie unter­liegt, deren Schema wir im Folgenden wieder­geben. Abge­sehen von den selt­samen Gali­ons­fi­guren wie Königin Rania von Jorda­nien oder Chris­tine Lagarde (Präsi­dentin der EZB, ehema­lige Präsi­dentin des IWF) sehen fast alle Figuren auf dem Orga­ni­gramm wie Gesichter aus, die mehr oder weniger zufäl­lige Fotos von gar nicht exis­tie­renden Führungs­per­sonen darzu­stellen scheinen.

Das Beste am Davoser Forum ist, dass es über­haupt keiner großen Denker an seiner Spitze bedarf. In der Tat entsteht der Eindruck, dass das Davoser Forum ledig­lich ein Spiegel ist, der das vorherr­schende globale Denken reflek­tiert, anstatt es zu gene­rieren. Es wäre von Inter­esse zu wissen, was beun­ru­hi­gender ist, ob die Menschen, deren Gesichter Sie hier sehen, wirk­lich die Welt beherr­schen, oder ob hinter diesen Menschen andere stehen, oder ob das Davoser Forum letzt­lich die Fassade einer dunklen Macht darstellt, welche die Fäden zieht, ohne sich selber im Rampen­licht zu expo­nieren. Einige glauben zum Beispiel, dass so etwas wie eine globale frei­mau­re­ri­sche Verschwö­rung gibt, um die Welt zu kontrol­lieren. Möge jeder glauben, was er will, so sind die Vorher­sagen des Videos für 2030 immer noch verblüffend.

1) Sie werden nichts besitzen und Sie werden glück­lich sein. Sie können aber alles „mieten“, was Sie brauchen

Diese Prophe­zeiung kann nur größte Besorgnis hervor­rufen. Ich meine, wie können wir nichts mehr besitzen? Wessen Dinge werden es dann sein? Wer wird derje­nige sein, der alles an uns vermietet? Die Regie­rung? Die großen Konzerne? Was für eine wunder­bare Zukunft! Letztes Jahr, als das Forum das letzte Mal tagte, kamen laut Medi­en­be­richten 119 Milli­ar­däre, deren Gesamt­ver­mögen rund 500 Milli­arden Dollar betrug, um sich bei diesem jähr­li­chen Treffen des Estab­lish­ments mit Bankern, Poli­ti­kern und großen Persön­lich­keiten zu treffen. Sie wären wahr­schein­lich sehr verär­gert, wenn sie hören würden, dass sie im Jahr 2030 nichts mehr besitzen werden. Aber Sie, liebe Leser, Sie sollen glück­lich sein. Das Gute daran ist, dass es viel einfa­cher ist, die Mensch­heit dazu zu bringen, nichts zu haben, als irgend­einen Menschen dazu zu bringen, nur eine bestimmte Menge an Reichtum zu haben.

2) Die USA werden nicht mehr die führende Welt­macht sein. Eine Hand­voll Staaten werden die Nach­folge antreten

Manche setzen hier auf Indien, im Gegen­satz zu der offen­sicht­li­chen Wette auf China. Was auf jeden Fall seltsam erscheint, ist, dass die erste Welt­macht eine kleine Gruppe sein wird. In Wirk­lich­keit ist es etwas, das mit der Realität etwas kolli­diert, so wie die 119 Millio­näre, die die Welt kontrol­lieren, oder die Pseudo-Gesichter der hohlen Büro­kratie des Forums selbst. An Orten, an denen entweder Chaos herrscht oder nur einer das Sagen hat, gibt es aber keine 119 Verantwortliche.

3) Organ­trans­plan­ta­tionen werden mit vorge­fer­tigten Organen durchgeführt

Mit anderen Worten: Es gibt keinen Bedarf mehr an Spen­dern, keine Warte­zeiten, keine Versor­gungs­eng­pässe. In logi­scher Über­ein­stim­mung mit dem oben Gesagten muss man wohl annehmen, dass es „gemie­tete“ Organe sein werden. In Wirk­lich­keit scheint es jedoch ein gutes Geschäft zu sein, um die Nicht-Eigen­tümer der Zukunft glück­lich zu machen.

4) Wir werden weniger Fleisch essen

Eine sehr schlechte Nach­richt für die Tiere, deren Bestand auf dem Planeten dann sehr dras­tisch zurück­gehen wird. Denn offen­sicht­lich wird niemand mehr Hühner, Schafe, Schweine oder Kühe züchten, um sie nachher nicht zu essen. Die Bauern werden dann nichts mehr haben – aber werden sie glück­lich sein? Wir werden statt­dessen viel­leicht anstelle des Flei­sches Würmer essen. Gott sei Dank werden uns also wunder­bare Alter­na­tiven zu Fleisch geboten. Die Vorher­sage von Davos ist viel­leicht ein wenig bedrü­ckend, aber Gewohn­heiten können sich rasch ändern…

5) Eine Milli­arde Menschen werden wegen des Klima­wan­dels umsie­deln müssen

Folg­lich „müssen wir uns besser um die Aufnahme und Inte­gra­tion dieser Bürger bemühen“ und somit werden west­liche Werte auf den Prüf­stand gestellt. Wieder einmal stehen wir vor einem ziem­lich para­doxen Punkt, denn es sind wohl die Einwan­derer, die unsere Werte annehmen müssen, und nicht wir, welche die ihren annehmen. Es geht nicht um Frem­den­feind­lich­keit, sondern um Logik. Menschen, die verzwei­felt vor schreck­li­chen Orten fliehen, können nicht so tun, als ob sie den Ort, an dem sie ankommen, zu eben einem solchen schreck­li­chen Ort machen wollen, als der, vor dem sie fliehen. Deshalb sind sie es sie, die unsere Werte und Sitten annehmen müssen und nicht umge­kehrt. Das Gute daran, an die globale Erwär­mung zu glauben, ist sowieso, dass wenn es heiß ist, die globale Erwär­mung schuld ist, und wenn es kalt ist, ebenso die globale Erwär­mung schuld ist. Es gibt also keine Möglich­keit, an der Wahr­haf­tig­keit der globalen Erwär­mung zu zwei­feln oder an all den Millionen, die denen gezahlt werden, die sagen, dass wir dagegen kämpfen müssen.

6) Konzerne müssen für den Ausstoß von CO2 zahlen

Dies ist eine sehr inter­es­sante Vorher­sage, da es sich nicht um eine Prognose, sondern um eine Beschrei­bung handelt. Tatsäch­lich ist es teil­weise eine Beschrei­bung der Avocado-Blase und des Anstiegs der Strom­preise. Das Video illus­triert diese Vorher­sage übri­gens mit dem Bild von Schorn­steinen, die Rauch­fahnen ausstoßen, obwohl CO2, wie wir alle wissen, kein sicht­bares Gas ist. Man muss also diese Bilder anstalle des CO2 betrachten, denn wenn man den Feind nicht sieht, kann man den, der dagegen kämpft, nicht mit Millionen beglücken.

7‑Menschheit wird zum Mars reisen

Eigent­lich klingt es gar nicht mehr so aben­teu­er­lich, in den nächsten Jahr­zehnten eine Reise zum Mars voraus­zu­sehen. Aber auch eine Reise zum Mars wird unser Leben nicht verän­dern. Inter­es­sant wäre die Liste, wen wir im Namen des Fort­schritts der Mensch­heit auf den Mars schi­cken könnten. Die Liste könnte lang sein. Ande­rer­seits: Wenn die Liste lang genug ist, könnte die Entsen­dung eines Raum­schiffs zum Mars unser Leben viel­leicht tatsäch­lich zum Besseren verändern…

Quelle: Navarra Confi­den­cial