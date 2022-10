UM berichtet in einem Live-Stream, auch zurück­grei­fend auf Info-Kanäle, die ansonsten von Main­stream­m­edien zurück­ge­halten werden oder dort aufgrund der EU-Zensur nicht mehr abrufbar sind.

Zwei Tage nach Explo­sion auf der Krim-Brücke, die von Russ­land als kriti­sche Infra­struktur betrachtet wird hat Russ­land heute mit der Bombar­die­rung Kiews scharf reagiert. Zwar hat Ukraine offi­ziell nich nicht die Verant­wor­tung für den Angriff über­nommen, obwohl bereits die New York Times unter Beru­fung auf unge­nannte ukrai­ni­sche Quellen behaup­tete, jener wäre vom ukrai­ni­schen Geheim­dienst mit einer in einem Last­wagen versteckten Bombe ausge­führt worden. Der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin beschul­digte gestern Nacht eben­falls die Ukrainer und bezeich­nete die Explo­sion als einen Terroranschlag.

+++UPDATE 13.10.2022 – 13:10+++

Erneut Luft­an­griffe im Raum Kiew

Laut ukrai­ni­schen Angaben wurde heute morgen kriti­sche Infra­struktur durch russi­sche Luft­an­griffe in der Region Kiew getroffen. Wieder hätte es sich um Angriffe mit irani­schen Kami­kaze-Drohnen gehan­delt – teilt der stell­ver­tre­tende Chef des ukrai­ni­schen Präsi­di­al­amts, Kyrylo Tymo­schenko, via Kurz­nach­rich­ten­dienst Tele­gram mit. Rettungs­kräfte waren im Einsatz.

+++UPDATE 12.10.2022 – 18:40+++

Russi­sche Streit­kräfte greifen Haupt­quar­tier der Neonazi-Orga­ni­sa­tion „Rechter Sektor“ bei Sapo­roschja an

Laut dem Pres­se­dienst des russi­schen Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums hat die russi­sche Luft­waffe das Haupt­quar­tier der ukrai­ni­schen Neonazi-Orga­ni­sa­tion Rechter Sektor sowie den Kommu­ni­ka­ti­ons­kno­ten­punkt des rechts­ra­di­kalen Asow-Regi­ments in der Nähe von Sapo­roschje ange­griffen. In einer Erklä­rung vom Mitt­woch hieß es:

„Das Haupt­quar­tier der natio­na­lis­ti­schen Gruppe Rechter Sektor, das Kommu­ni­ka­ti­ons­zen­trum des natio­na­lis­ti­schen Asow-Regi­ments und zwei vorüber­ge­hende Stel­lungen auslän­di­scher Söldner wurden in der Nähe der Stadt Sapo­roschje getroffen.“

+++UPDATE 12.10.2022 – 08:50+++

Erneut Artil­le­rie­be­schuss gegen Saporoschja

Gestern, am Diens­tag­abend, sollen bei einem Angriff auf das Gebiet von Sapo­rischschja mindes­tens 7 Menschen getötet worden sein – berichtet Index. Laut Kirilo Timo­schenko, stell­ver­tre­tender Leiter des ukrai­ni­schen Präsi­di­al­amtes, sollen die Russen die Stadt mit Artil­le­rie­ge­schützen und MLRS-Rake­ten­wer­fern beschossen haben. (Index)

+++UPDATE 11.10.2022 – 18:05+++

Neueste Aufnahmen der zerstörten Krim-Brücke

Das Film­ma­te­rial zeigt deut­lich, dass die Explo­sion von Tankern fast voll­ständig von den Gelän­dern der Brücke riss und der Zug und das Gleis­paar an mehreren Stellen von der Hitze geschmolzen sind, berichtet das Port­folio. Moskau hat die Explo­sion auf der Brücke als terro­ris­ti­sche Opera­tion bezeichnet.

Damage to the rail span of the Crimean Bridge pic.twitter.com/DBsBHFuBC8

JUST IN – Russia adds Zuckerberg’s Meta, the parent company of Face­book and Insta­gram, to the list of „terro­rist and extre­mist orga­niz­a­tions,“ state media reports.

+++UPDATE 11.10.2022 ‑13:00+++

Massive Rake­ten­an­griffe in gesamter Ukraine – Luft­ver­tei­di­gungs­sys­teme zusammengebrochen

Die ukrai­ni­sche Luft­ver­tei­di­gung kann den russi­schen Massen­ra­ke­ten­an­griffen nichts entgegen setzen – wie ukrai­ni­sche Quellen berichten: „Unsere Luft­ab­wehr kann mit so vielen Marsch­flug­kör­pern und Kami­kaze-Drohnen nicht gleich­zeitig fertig werden. Die russi­sche Armee über­lastet unser System absichtlich.“

Kami­kaze-Drohnen laut tsn.ua

Außerdem werden Explo­sionen gegen Infra­struk­tur­ein­rich­tungen aus den Regionen Odessa, Vinnitya, Kiew, Rivne, Ochakov, Niko­laev, Zhytomyr, Dnipro und Krivoi Rog gemeldet.

Russi­sche Rake­ten­an­griffe am 11. Oktober um 8:30 Uhr.

Auch stra­te­gi­scher russi­scher Lang­stre­cken­bomber im Einsatz

Die russi­sche Marine hat heute Morgen erneut schwere Kali­ber­ra­keten aus dem Kaspi­schen und Schwarzen Meer abge­feuert. Darüber hinaus betei­ligte sich daran auch das stra­te­gi­sche Flug­zeug TU-95 beim Abschuss der Raketen des Typs Kh-101 und Kh-555 teil. Projek­tile wurden in Zapo­rozhya, Vinnicja, Odessa, Ochakov und Myko­laiv gefunden. Raketen schlugen auch in Kiew, Odessa, Tern­opil, Vinnicja, Zapo­rozhya, Ochakiv und Myko­laiv ein.

Nach Angaben von „rbc.ua“ wurden am frühen Morgen 12 Raketen auf Sapo­rischschja (im Bild) abge­feuert. Auch zivile Einrich­tungen sollen getroffen worden sein, etwa Bildungs­ein­rich­tungen, eine Klinik oder ein Auto­haus. Eine Person soll getötet worden sein. „TSN.ua“ berich­tete von Einschlägen verteilt auf wich­tige Zentren im ganzen Land.

Weiterhin höchste Alarmstufe

Rake­ten­be­dro­hung in der gesamten Ukraine (tsn.ua)

Die Rake­ten­be­dro­hung ist im ganzen Land nach wie vor sehr hoch. Die Chefs der Mili­tär­ver­wal­tungen fordern die Bevöl­ke­rung auf, sofort an einen sicheren Ort zu gehen.

Im Moment ist die Lage aber unüber­sicht­lich, weil das Internet teils ausge­fallen ist.

+++ UPDATE 20:30 +++

Von der Leyen mutig an estnisch-russi­scher Grenze „entsetzt, schockiert“

Die estni­sche Minis­ter­prä­si­dentin Kaja Kallas und EU-Präsi­dentin Ursula von der Leyen, zeigten sich heute in einem gemein­samen Video „entsetzt und scho­ckiert“, aber doch voller Mut, indem sie sich direkt am Grenz­über­gang Narva zwischen Estland und Russ­land aufstellten. In dem Clip sagt Von der Leyen: Sie wäre „scho­ckiert und entsetzt über den brutalen Angriff auf Kiew und andere ukrai­ni­sche Städte. Russ­land hat der Welt wieder einmal gezeigt, wofür es steht: Terror und Bruta­lität. Die Verant­wort­li­chen müssen zur Rechen­schaft gezogen werden. Wir trauern um die Opfer und spre­chen unseren ukrai­ni­schen Freunden mein aufrich­tiges Beileid aus. Ich weiß, dass die Ukrainer nicht einge­schüch­tert sind, sie wissen, dass wir ihnen so lange wie nötig zur Seite stehen werden.“

My message with @vonderleyen at the Narva border cros­sing, with Russia on the other side:

The best way to be with #Ukraine right now is to speed up our support.

Russia’s targets are civi­lians. Ukraine needs air defence systems to protect its people.

We #Stand­Wi­t­hU­kraine. pic.twitter.com/yk7HxhwZZY

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2022