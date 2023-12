Von unserem Ungarn-Korre­spon­denten ELMAR FORSTER

Die EU-Eliten konnten endlich aufatmen – aller­dings nur für ein paar Stunden: Nachdem Orban durch eine Art Stimm­ent­hal­tung auf sein Veto verzichtet hatte, kam nun die Schre­ckens­mel­dung erneut:

„Ungarn blockiert EU-Hilfe in Höhe von 50 Milli­arden Euro für die Ukraine nur wenige Stunden nach Verab­schie­dung der Beitritts­ge­spräche.“ (Guar­dian)

Orban textete dazu auf „X“:

Summary of the nightshift: 🚫 veto for the extra money to Ukraine, 🚫 veto for the MFF review. We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.

Und lässt jetzt alle 26 Regie­rungs-Chefs warten:

„Wir werden im nächsten Jahr im #EUCO nach entspre­chender Vorbe­rei­tung auf das Thema zurück­kommen.“

Schlimmster Gesichts­ver­lust der EU-Fassadendemokraten

Orban aber rich­tete mit diesem Schachzug den größten nur erdenk­li­chen Gesichts­ver­lust einer beliebig-erpress­baren, feigen EU-Elite an:

„Mit 26 Ländern stimmen wir überein. Im Moment gibt es keine Eini­gung mit Ungarn, aber ich bin sehr zuver­sicht­lich für das nächste Jahr.“

- wie der schei­dende nieder­län­di­sche Noch-Minis­ter­prä­si­dent Mark Rutte, einer von Orbans größten Hass-Gegnern klein­mütig einge­stehen musste.

„Die Blockade Ungarns – Russ­lands engster Verbün­deter in der EU – versetzte Kiew und seinen Unter­stüt­zern einen Schlag, nur wenige Stunden, nachdem sie den symbo­li­schen Schritt der Aufnahme von Beitritts­ge­sprä­chen gefeiert hatten.“ (Guar­dian)

Damit aber machte Orban alle seiner Kritiker vor aller Welt lächer­lich. Insbe­son­dere den ukrai­ni­schen Kriegs­treiber-Präsi­denten Zelen­skyj, die vorzeitig trium­phal vermeldet hatte:

„Ein Sieg für die Ukraine. Ein Sieg für ganz Europa. Es ist ein Sieg, der moti­viert, inspi­riert und stärker macht. Geschichte wird von denen geschrieben, die nicht müde werden, für die Frei­heit zu kämpfen.“

This is a victory for Ukraine. A victory for all of Europe. A victory that moti­vates, inspires, and streng­thens. t.co/zk44CeL5Ui

Verhee­rendes Presse-Echo

Der briti­sche „Guar­dian“ war schon früh­mor­gens bestens infor­miert und beur­teilte das Endergebnis niederschmetternd:

„Der Streit um die Finanz­hilfe kommt für Selen­skyj zu einem schlimmen Zeit­punkt, nachdem die ukrai­ni­sche Gegen­of­fen­sive gegen die russi­schen Streit­kräfte keine großen Erfolge gebracht hat und US-Präsi­dent Joe Biden bisher nicht in der Lage war, ein 60-Milli­arden-Dollar-Paket für Kiew durch den US-Kongress zu bringen.“

Und auch der schei­dende belgi­sche ultra­li­be­rale Orban­hasser Verhof­statt hatte die Rech­nung wieder einmal ohne seinen Wirt gemacht:

Orbán left the room when Ukraine’s Euro­pean dream was supported by EU leaders… He is always more than happy to be in the room with Putin though.

Choo­sing Russia over freedom… the spirit of 1956 had left the Hunga­rian regime for good ! t.co/fkfbJCrTAN

— Guy Verhof­stadt (@guyverhofstadt) December 14, 2023