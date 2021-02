Spanien: Region Galicia führt Bußgelder für nicht geimpfte Personen ein

Das Regio­nal­par­la­ment von Galicia (deutsch auch Gali­zien) in Nord­west-Spanien refor­miert das lokale Gesund­heits­ge­setz und führt für Impf­gegner und ‑säumige Strafen ein, die bis zu 600.000 Euro betragen können. Die Geset­zes­än­de­rung erfolgte mit allei­niger Unter­stüt­zung der Volks­partei (Partido Popular, PP), berichtet El País.

In Spanien ist die Frei­wil­lig­keit der Covid-Impfung an sich wenig umstritten. Noch bevor die Euro­päi­sche Union den ersten Impf­stoff geneh­migt hatte, erklärte jedoch der dama­lige spani­sche Gesund­heits­mi­nister Salvador Illa, dass die Covid-Impf­pflicht dann als verpflich­tend ange­sehen werden könnte, wenn sie sich als notwendig heraus­stellt, um eine breite Impf­ab­de­ckung zu errei­chen. Doch diese Option wurde bald verworfen. Und auch die wach­sende Akzep­tanz scheint diese Option unnötig zu machen: Acht von zehn Spaniern sind bereit, so schnell wie möglich von der Covid-Impfung Gebrauch zu machen. Ledig­lich die Region Galicia wich an diesem Dienstag von diesem landes­weiten Usus ab. Das Regio­nal­par­la­ment hat mit der abso­luten Mehr­heit der Volks­partei von Alberto Núñez Feijóo eine Reform des lokalen Gesund­heits­ge­setzes verab­schiedet, die Strafen zwischen 1.000 und 600.000 Euro für Personen vorsieht, die sich unge­recht­fer­tig­ter­weise weigern, sich gegen Covid und gegen mögliche zukünf­tige Viren impfen zu lassen.

Schöne heile Welt…