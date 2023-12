1 Make me a channel of your peace:

Where there is hatred, let me bring your love;

where there is injury, your healing power,

and where there’s doubt, true faith in you.2 Make me a channel of your peace:

where there’s despair in life let me bring hope;

Where there is dark­ness, only light,

and where there’s sadness, ever joy.3 O, Spirit, grant that I may never seek

so much to be consoled as to console,

to be unders­tood as to understand,

to be loved as to love with all my soul. 4 Make me a channel of your peace:

it is in pardo­ning that we are pardoned,

in giving to all that we receive,

and in dying that we’re born to eternal life. (Heiliger Franz von Assisi)

1 Mach mich zu einem Kanal deines Friedens:

Wo Hass ist, lass mich deine Liebe bringen;

wo Verlet­zungen sind, deine heilende Kraft.

Und wo es Zweifel gibt, den wahren Glauben an dich.2 …Wo Verzweif­lung im Leben ist, lass mich Hoff­nung bringen;

Wo Dunkel­heit ist, nur Licht,

und wor Trau­rig­keit ist, nur Freude.3 Oh, Geist, gewähre mir: Dass ich nie so sehr danach suche

getröstet zu werden wie zu trösten,

verstanden zu werden wie zu verstehen,

geliebt zu werden wie mit meiner ganzen Seele zu lieben. 4 Mache mich zu einem Kanal deines Friedens:

Indem wir verzeihen, wird uns verziehen.

Indem wir allen geben, was wir empfangen.

Und im Sterben, dass wir zum ewigen Leben geboren werden.