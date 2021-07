Von Fabio Bozzo



Der schot­ti­sche Histo­riker Niall Ferguson, eine der Säulen der zeit­ge­nös­si­schen konser­va­tiven Geschichts­schrei­bung, stellt in seinem Buch Der Schrei der Toten eine, gelinde gesagt, verstö­rende These auf, nämlich dass Groß­bri­tan­nien zu Unrecht in den Ersten Welt­krieg einge­griffen hat. Nach Ansicht des großen Schrift­stel­lers, der bête noire des links­in­tel­lek­tu­ellen Estab­lish­ments und ehema­ligen außen­po­li­ti­schen Bera­ters der repu­bli­ka­ni­schen US-Partei in der Obama-Ära, ist die Vorherr­schaft Deutsch­lands auf dem euro­päi­schen Konti­nent etwas Unver­meid­li­ches, aufgrund der Geogra­phie und Demo­gra­phie Europas selbst. In seiner Analyse erklärt und demons­triert Ferguson, dass Deutsch­land ohne die briti­sche Inter­ven­tion den Großen Krieg relativ leicht gewonnen hätte. Dieser Sieg hätte den großen deut­schen Traum gekrönt: eine euro­päi­sche Zoll­union unter der Ägide Berlins, der eine schritt­weise Konfö­de­ra­li­sie­rung Mittel­eu­ropas mit einer an der Mark orien­tierten Einheits­wäh­rung gefolgt wäre. Wenn Sie ein solches Programm an irgend­etwas erin­nert, müssen Sie nicht weit gehen, denn die aktu­elle Euro­päi­sche Union ist nichts anderes als das. Immerhin hatte Deutsch­land selbst als vorbe­rei­tende Maßnahme zur Bismarck­schen Eini­gung eine Zoll­ver­ei­ni­gung, den soge­nannten Zollverein.

Wie gesagt, das „teil­weise deut­sche“ Schicksal Europas ist nach Ferguson eine geogra­phi­sche Zwangs­läu­fig­keit, die aber ein „Wenn“ so groß wie das ganze 20. Jahr­hun­dert enthält. Hätte Groß­bri­tan­nien die Domi­nanz Berlins auf dem Konti­nent akzep­tiert (und damit den geopo­li­ti­schen Pfeiler des Gleich­ge­wichts der Kräfte verfehlt), hätte das neue Heilige Römi­sche Deut­sche Reich sicher­lich eine Art euro­päi­sche konfö­de­rale Super­macht hervor­ge­bracht, aber gleich­zeitig hätte das briti­sche Empire mindes­tens hundert Jahre länger Bestand gehabt. Dies, kombi­niert mit dem expo­nen­ti­ellen Wachstum der US-Macht (unver­meid­lich unab­hängig von Welt­kriegen), hätte eine Art Welt­gleich­ge­wicht zwischen der euro­pä­isch-deut­schen Konti­nen­tal­macht und der angel­säch­si­schen ozea­ni­schen Macht geschaffen. Das dritte große Subjekt dieser Zeit, Russ­land, hätte zwar mit ziem­li­cher Sicher­heit den Sturz des Zaren erlebt, wäre aber dem Kommu­nismus aus dem Weg gegangen und folg­lich eine impe­riale Macht geblieben, wie es ihre eigenen Dimen­sionen vorschreiben, aber einge­bunden in das inter­na­tio­nale Konzert und nicht ideo­lo­gisch dagegen. Unnötig zu sagen, dass mit dem deut­schen Sieg 1914 der euro­päi­sche Nazi-Faschismus gar nicht erst das Licht der Welt erblickt hätte.

Aber wie man so schön sagt: Geschichte wird nicht mit Wenns gemacht. Das 20. Jahr­hun­dert ging, und heute hat Groß­bri­tan­nien, die einzige euro­päi­sche Nation, die von Natur aus eine Vasal­li­sie­rung durch den Konti­nent nicht dulden kann, den Brexit voll­zogen. Zuge­ge­be­ner­maßen ist dies ein relativ isolierter Brexit, da er nicht mehr die formi­dable Unter­stüt­zung hat, die London einst im briti­schen Empire hatte. Aber es ist ebenso wahr, dass die beson­dere Bezie­hung zu den Verei­nigten Staaten dem alten Groß­bri­tan­nien eine unan­greif­bare geopo­li­ti­sche Unter­stüt­zung bietet, die so lange andauern wird, bis die Denk­weise, die Black Lives Matter geboren hat, das zerstört hat, was von dem Amerika von Lincoln und John Wayne übrig geblieben ist.

Warum aber neigt Deutsch­land seit Karl dem Großen immer wieder zur konti­nen­talen Vorherr­schaft? Wahr­schein­lich, weil es, wie erwähnt, durch seine geogra­phi­sche Lage im Zentrum Europas ohne wirk­liche terri­to­riale Vertei­di­gungs­mög­lich­keiten und durch seine Demo­gra­phie, die die Deut­schen zu einem zahl­rei­chen und kompakten Block macht, dorthin gebracht wird. Es wäre jedoch falsch, den mittel­al­ter­li­chen und vorver­ei­nigten deut­schen Kontext mit dem heutigen zu verglei­chen (wie es der bril­lante briti­sche linke Histo­riker A.J.P. Taylor tat): Die Geopo­litik des heutigen Deutsch­lands wurde mit seiner Verei­ni­gung 1871 geboren. An diesem Tag schufen Bismarcks poli­ti­sches Genie und Moltkes mili­tä­ri­sche Profes­sio­na­lität das Deut­sche Reich, das sich plötz­lich als erste euro­päi­sche Konti­nen­tal­macht sah. Trotzdem hatte Bismarcks Größe eine Art, sich selbst zu über­treffen, auch nachdem das große Ziel erreicht war.

Der Eiserne Kanzler war sich sehr wohl bewusst, dass das neue Deutsch­land, gerade weil es stärker war als jeder seiner Nach­barn, zur spon­tanen Entste­hung einer euro­päi­schen Koali­tion führte, die stärker war als er selbst. Mit anderen Worten: Die Angst vor der rela­tiven Stärke Deutsch­lands verwan­delte diese Stärke in abso­lute Schwäche. Um diese Gefahr zu bannen, verbrachte Bismarck den Rest seiner Kanz­ler­schaft damit, Bünd­nisse zu schmieden, die das zerfal­lende Öster­reich-Ungarn immer enger an Berlin binden sollten (die Vasal­li­sie­rung Mittel­eu­ropas hatte bereits begonnen) und vor allem das Entstehen anti­deut­scher Koali­tionen verhin­dern sollten. Mit der Abset­zung des alten Eini­gers Deutsch­lands trat die Berliner Diplo­matie jedoch in ihre zweite Phase ein, die einen verti­kalen quali­ta­tiven Einbruch erlebte und die Bismarck­sche Ausge­gli­chen­heit und das Takt­ge­fühl zugunsten einer manchmal kindi­schen Aggres­si­vität aufgab. Diese Aggres­si­vität war bekannt­lich eine der Haupt­ur­sa­chen des Ersten Welt­kriegs. Aber den Konflikt als Ergebnis deut­scher Schi­kanen und der Entste­hung anti­ger­ma­ni­scher Koali­tionen zu sehen, ist verkürzt. Damals wie heute fühlte sich Deutsch­land einge­kreist, weshalb es den Kriegs­aus­bruch beschleu­nigte, bevor die irrever­sible habs­bur­gi­sche Deka­denz und das scheinbar unauf­halt­same russi­sche wirt­schaft­lich-mili­tä­ri­sche Wachstum die Koali­tion, den Feind Berlins, unum­kehrbar mäch­tiger machte. Aber was waren die Ziele der deut­schen Geopo­litik? Im Wesent­li­chen, wie wir gesehen haben, die wirt­schaft­liche Unter­wer­fung Europas. Aber für eine genauere Antwort gibt es keine bessere Quelle als das Septem­ber­pro­gramm (Jahr 1914), das vom Stab des Kanz­lers Beth­mann-Hollweg erstellt wurde.

Die Haupt­punkte dieses Programms waren die Anne­xion Luxem­burgs, die Vasal­li­sie­rung Belgiens und Hollands, die dauer­hafte Schwä­chung Frank­reichs, die Schaf­fung des Mittel­eu­ro­päi­schen Wirt­schafts­ver­bandes, der durch eine Zoll­union von „Frank­reich, Belgien, den Nieder­landen, Däne­mark, Öster­reich-Ungarn, Polen und viel­leicht Italien, Schweden und Norwegen“ erreicht werden sollte, die de facto von Deutsch­land domi­niert und de jure egali­siert werden sollte. Dies gilt für Mittel- und West­eu­ropa. Im Osten sollte eine Reihe von Gebieten, begin­nend mit Polen, der Ukraine und den balti­schen Staaten, dem Russi­schen Reich entrissen werden, um Vasal­len­staaten Berlins zu werden, das sie wirt­schaft­lich ausbeuten sollte. Als Sahne­häub­chen sah das Septem­ber­pro­gramm auch die Schaf­fung eines riesigen und terri­to­rial zusam­men­hän­genden afri­ka­ni­schen Kolo­ni­al­reichs, genannt Mittel­afrika, zum Nach­teil aller anderen Kolo­ni­al­mächte und das Ende der als „uner­träg­lich“ defi­nierten briti­schen ozea­ni­schen Hege­monie vor. Es ist klar, wie der deut­sche Histo­riker Fischer gut erklärt, dass Berlin einen echten „Angriff auf die Welt­macht“ durch­führte, mit dem ulti­ma­tiven Ziel, die plane­ta­ri­sche Super­macht zu werden, die es seit der Zeit Roms nicht mehr gegeben hatte. Wohl­ge­merkt: Das Septem­ber­pro­gramm wurde von Beth­mann-Holweg entworfen, um die Forde­rungen der fana­tischsten Expan­sio­nisten zu mäßigen, die seither die ärgsten poli­ti­schen Feinde des Kanz­lers waren!

Es ist offen­sicht­lich, dass die deut­sche Diplo­matie, sobald der Konflikt begonnen hatte, die Gnade des Gleich­ge­wichts und die Gabe des Realismus verloren hatte. Zwar hatten die deut­schen Impe­ria­listen in allen anderen euro­päi­schen Groß­mächten Gegen­spieler, aber nicht einmal der schlechte Versailler Frieden erreichte solche Allmachts­wahn­vor­stel­lungen, ebenso wenig wie die West­al­li­ierten Deutsch­land einen so verhee­renden Frieden zufügten wie in Brest-Litowsk dem ehema­ligen russi­schen Reich. Und das, um es klar zu sagen, recht­fer­tigt in keiner Weise die Schi­kanen, die in Versailles begangen wurden.

Mit dem Zusam­men­bruch des Bismarck­schen Reiches endete die zweite Phase der einheit­li­chen deut­schen Geopo­litik, und nach dem Stand-by der Weimarer Repu­blik begann die dritte: die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche. Hitler redu­zierte para­do­xer­weise die deut­schen Ambi­tionen, während er sie mit einer Aggres­si­vität einfor­derte, die selbst für seine schlimmsten Vorgänger unvor­stellbar war. In der Erkenntnis, dass Deutsch­land nicht stark genug war, um sowohl West- als auch Osteu­ropa zu domi­nieren, beschloss der ehema­lige Gefreite, sich auf den Osten zu konzen­trieren, der relativ schwä­cher, weniger dicht besie­delt und für die Inter­essen Groß­bri­tan­niens und der Verei­nigten Staaten weniger entschei­dend war. Immer mit dem Ziel, ein von Deutsch­land abhän­giges „föde­rales“ Europa zu schaffen. Hitler über­trieb aber auch im Expan­sio­nismus und vor allem in der Bruta­lität. Dies provo­zierte den zweiten Konflikt und die Vernich­tung von Deutschland.

Zerstört, besetzt, im Osten verstüm­melt und mora­lisch verflucht, konnte der deut­sche Staat während des Kalten Krieges nichts anderes tun, als sich auf die Wirt­schaft und die Wieder­ver­ei­ni­gung zu konzen­trieren. Kam Letz­teres schließ­lich dank des ameri­ka­ni­schen Sieges über den Sowjet­kom­mu­nismus zustande, so voll­brachten die Deut­schen auf wirt­schaft­li­cher Ebene ein Wunder jenseits aller Erwar­tungen. Aus den Trüm­mern, die ruinöser nicht sein könnten, schafften sie es, wieder die erste Volks­wirt­schaft in Europa zu sein, gefürchtet und beneidet sogar von ihren ehema­ligen Gewin­nern. Wir treten also in die vierte geopo­li­ti­sche Phase nach der Wieder­ver­ei­ni­gung Deutsch­lands ein: die euro­päi­sche Inte­gra­tion. In dieser Phase ist Berlin (endlich, könnte man mit einem Hauch von maka­brer Ironie sagen) ebenso geschickt wie subtil. Von 1989 bis heute hat Deutsch­land es tatsäch­lich geschafft:

die kommu­nis­tisch verwüs­tete ehema­lige DDR wieder aufzu­bauen und einen Groß­teil der Kosten den anderen Mitglieds­staaten aufzubürden;

trotz der hohen Kosten der Wieder­ver­ei­ni­gung die führende Wirt­schaft des Konti­nents bleiben;

fast der gesamten Euro­päi­schen Union eine gemein­same Währung aufzu­er­legen, die nichts anderes ist als die Deut­sche Mark mit einem anderen Namen;

eine Gemein­schafts­exe­ku­tive zu schaffen, die immer und in jedem Fall die deut­schen Inter­essen schützt, möglichst unter Beach­tung der Inter­essen der anderen Mitglieds­staaten, notfalls auch unter Umge­hung derselben, ohne allzu viele Komplimente.

All dies hat – die wider­stands­fä­hi­geren Leser werden es bemerkt haben – eine außer­or­dent­liche Ähnlich­keit mit dem Wirt­schafts­pro­gramm, das im Septem­ber­pro­gramm enthalten ist: kurz gesagt, die Schaf­fung einer inte­grierten euro­päi­schen Wirt­schaft, in der die verschie­denen Satel­liten um die germa­ni­sche Sonne kreisen. Wie der nie ausrei­chend beach­tete Umberto Bossi 1999 sagte: „Um nach Europa zu kommen, haben sie uns geschoren, um zu bleiben, werden sie uns häuten. Mit dem Euro wird das Finanz­recht ein Fax aus Berlin sein“. Eine weitaus zutref­fen­dere Vorher­sage als die von Romano Prodi, der erklärte: „Mit dem Euro werden wir einen Tag weniger arbeiten und verdienen, als ob wir einen Tag mehr arbeiten würden“.

Lassen Sie uns unsere kurze Reise mit einer Klar­stel­lung beenden: Machen Sie nicht den Fehler, anti­deutsch zu werden. Deutsch­land, dessen Kultur ein wahres Erbe der Mensch­heit ist, tut nichts anderes, als seine eigenen Inter­essen zu verfolgen. Das hat es auch in der Vergan­gen­heit getan, aller­dings mit einer exzes­siven Bruta­lität, die nicht wenig dazu beigetragen hat, zwei Welt­kriege zu provo­zieren, aus denen diese große Nation fast ausge­löscht hervor­ging. Betrachten wir das Nazi-Kapitel als eine unglück­liche und durchaus vermeid­bare Ausnahme, so wollen wir die Ähnlich­keit der geopo­li­ti­schen Ziele Deutsch­lands heute und 1914 betrachten. Das sollte uns weder über­ra­schen noch erschre­cken: Wie wir gesehen haben, sind sie das Ergebnis von Geogra­phie und Demo­gra­phie. Deutsch­land ist nicht schuldig, seine eigenen Inter­essen zu bedienen, die wahren Schul­digen sind die Führungen der anderen euro­päi­schen Länder, die sich nicht als fähig erweisen, die ihrer eigenen Völker zu schützen (mit der klas­si­schen und wieder­keh­renden Ausnahme Groß­bri­tan­niens). Die nahe Zukunft wird die Regie­rungen in Berlin vor zwei Fragen stellen, die je nach Antwort unglaub­lich unter­schied­liche geopo­li­ti­sche Ausgänge haben:

Wird Deutsch­land die euro­päi­sche Inte­gra­tion mit der aktu­ellen Linie der „harten“ Finan­zie­rung voran­treiben müssen, oder wird es dazu bekehrt werden, sich aufzu­wei­chen und die Unter­schiede und Schwä­chen des größten Teils des Konti­nents zu akzeptieren? Wird Berlin, nachdem es im Wesent­li­chen die Hege­monie in Europa erlangt hat (wenn auch mit dem allge­gen­wär­tigen briti­schen atlan­ti­schen Wächter), den Weg des einfa­chen Euro­päismus weiter­gehen oder wird es sich, wenn auch nur wirt­schaft­lich, in einen neuen „Angriff auf die Welt­macht“ stürzen, viel­leicht mit Versu­chen gefähr­li­cher und unan­ge­mes­sener Syner­gien mit China?

Die erste Frage lässt sich in eine Frage der Größe über­setzen: Wenn Berlin die harte Linie beibe­hält, werden wir wahr­schein­lich die Geburt eines klei­neren, aber kompak­teren Europas erleben, das nur aus den Ländern besteht, die mit der deut­schen Wirt­schaft mithalten können. Diese Wahl wird einige Stücke auf dem Weg verlieren, ange­fangen mit Grie­chen­land, und wird den Sezes­sio­nismus in Italien wieder in den Vorder­grund rücken, da die duale sozio­öko­no­mi­sche Natur zwischen Nord und Süd noch stärker als in der Vergan­gen­heit unter Druck gesetzt wird. Entscheidet sich Berlin dagegen für eine weiche Linie, wird sich die Euro­päi­sche Union weiter ausdehnen, ohne jedoch mehr zu werden als das, was sie jetzt ist: ein seelen­loser Wirt­schafts­ver­band, in dem die Klügsten hinter dem Rücken der weniger Skru­pel­losen Geschäfte machen.

Die zweite große Frage nach der deutsch-euro­päi­schen Zukunft ist noch beun­ru­hi­gender. Wird sich Berlin mit seiner derzei­tigen euro­päi­schen Domi­nanz zufrieden geben oder wird es die Unan­tast­bar­keit des Atlan­tismus vergessen? Im ersten Fall ist es wahr­schein­lich, dass sich die kommenden Jahr­zehnte nicht sehr von denen unter­scheiden werden, die gerade vergangen sind. Im zweiten Fall aber ist sicher, dass die große Wahr­heit des ehema­ligen US-Außen­mi­nis­ters (und gebür­tigen Bayern) Henry Kissinger mit Wucht zurück­kehrt: „Armes Deutsch­land, zu groß für Europa und zu klein für die Welt“.

Abschluss in Geschichte mit Spezia­li­sie­rung auf Moderne und Zeit­ge­schichte an der Univer­sität Genua. Essayist, ist Autor von Ucraina in fiamme. Le radici di una crisi annun­ciata (2016), Dal Regno Unito alla Brexit (2017), Scosse d’as­se­s­ta­mento. „Piccoli“ conflitti dopo la Grande Guerra (2020) und Da Pontida a Roma. Storia della Lega (2020, miteinem Vorwort von Matteo Salvini).

