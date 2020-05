DORTMUND – Nichts beweist offen­kun­diger, dass die aktuell Regie­renden nicht mehr auf den Boden der Rechts­staat­lich­keit stehen, als die Tatsache, dass man jetzt sogar das Grund­ge­setz in gedruckter Form von der Polizei beschlag­nahmen läßt. Die Furcht vor Leuten, die Recht und Geset­zes­treue einfor­dern, muss dermaßen groß sein, dass man sogar das Grund­ge­setz, an das Gesetz­ge­bung, voll­zie­hende Gewalt und Recht­spre­chung zwin­gend gebunden sind, den Bürgern zur Kennt­nis­nahme vorent­halten möchte. Denn mit Argu­menten ist redli­chen Personen nicht mehr beizu­kommen, da hilft nur mehr Andro­hung von Gewalt. Und das passiert gerade. In Dort­mund wurde gerade von einem Poli­zei­trupp sämt­liche Druck­ex­em­plare des Grund­ge­setzes beschlag­nahmt, die „zur Mitnahme ausge­legt worden sind“, so die Begrün­dung der einschrei­tenden Beamten, wie im Video (unten) zu hören ist.

Kein Einzel­fall

Nun könnte man einwenden, den Beamten sei da ein Irrtum unter­laufen, oder sie wussten mangels Rechts­kenntnis nicht, was da zur Vertei­lung gelangen sollte. Dass dem nicht so ist, beweist der Umstand, dass erst wenige Tage zuvor, einer Frau das Herzeigen des Grund­ge­setzes poli­zei­lich unter­sagt wurde. Unser Mittel­eu­ropa berich­tete ausführ­lich darüber. Das heißt, dass da sehr wohl eine Kommu­ni­ka­tion von ganz oben bis hinunter zur Exeku­tive statt­ge­funden haben muss. Denn ein Poli­zei­be­amter, dessen Aufgabe es ist, darauf zu achten, dass Gesetze einge­halten werden, wird sicher nicht aus eigenen Stücken auf die absurde Idee kommen, ausge­rechnet das Regel­werk, auf dem unser gesamtes Recht fußt, aus dem Verkehr zu ziehen.

Verlieren die Regie­reden die Nerven

Bei genauer Betrach­tung dieser Unge­heu­er­lich­keit drängt sich die Vermu­tung auf, dass die Regie­renden bereits die Nerven verlieren, denn jetzt tritt nämlich genau der Fall ein, den die Verfasser des Grund­ge­setzes zu verhin­dern versuchten: Gesetze werden von oben ausge­he­belt, dikta­to­ri­sche Maßnahmen greifen Platz. Und das Volk ist zuneh­mend nicht mehr geneigt, dem tatenlos zuzu­sehen. Ziviler Unge­horsam ist scheinbar nur mehr mit dikta­to­ri­schen Maßnahmen zu bekämpfen und man lässt die Maske fallen, man will nicht einmal mehr Demo­kratie simu­lieren. Da war selbst der Vorsit­zender des Staats­rats der DDR, Walter Ulbricht, noch vorsich­tiger, als er anwies: „Es muss demo­kra­tisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“ Das Ende des Regimes ist bekannt.