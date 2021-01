Ein inter­es­santer Kommentar von László Csiz­madia erschien soeben in der

unga­ri­schen Tages­zei­tung Magyar Hírlap; wir haben ihn in etwas verkürzter Form übersetzt:

Unga­ri­sche Staats­bürger dürfen sich von einem Börsen­spe­ku­lanten nicht irre­führen lassen. Trotz des von George Soros bezahlten und von Brüssel orga­ni­sierten Drucks werden wir nicht in die Knie gehen. Unsere Bürger sind sich bewusst, dass die von „Geld-Mitschnei­dern“ geführten Banken auf dem Rücken der Armen reich geworden sind. Aus dem Geld, das ihnen gestohlen wurde, so wie mit den Waren aus der Plün­de­rung der Kolo­nien, ist es leicht, einige NGOs und geeig­nete Mitglieder des Euro­päi­schen Parla­ments zu kaufen. Mit ihrer Hilfe soll die Euro­päi­sche Union mit Hilfe ille­galer Einwan­derer, die als Zivi­listen verkleidet sind, zu einem Bundes­staat umge­formt werden. Es dauerte nicht lange, bis klar wurde, dass die Brüs­seler Elite die Führung Europas allein in ihrer Hand halten und die Praxis der Kolo­ni­sa­toren weiter­führen will.

In unserer Gegen­wart wird die Orien­tie­rung der Ungarn von den Reali­täten der Zeit bestimmt. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass das Ziel der „Oppo­si­tion“, die inzwi­schen ultra­li­beral geworden ist, wie immer darin besteht, um jeden Preis an die Macht zu kommen und wieder zu erleben, wie dann die Lebens- und Schatz­kam­mern geleert werden, die wieder mit der flei­ßigen Arbeit der Ungarn gefüllt sind.

Die heutige „Oppo­si­tion“ schließt herme­tisch jede Möglich­keit der poli­ti­schen Selbst­be­haup­tung für die Mehr­heit jener jungen Menschen aus, die ihre Zukunft nicht für unüber­legte, selbst­süch­tige Inter­essen opfern wollen. Unserer jungen Leute wollen in ihrer über­wie­genden Mehr­heit keine Spiel­ka­me­raden der gefal­lenen Poli­tiker der MSZP (Sozia­lis­ti­sche Partei) und der SZDSZ (Libe­rale Partei) werden und akzep­tieren die von Brüssel ange­bo­tene Rolle als Kolla­bo­ra­teure nicht. Sich an Gyurcsány & Co. anzu­binden, wäre unend­lich schäd­lich und giftig für unsere Jugend, die das Land mit Herz und Seele aufbauen will. Was benö­tigt wird, ist eine neue, dyna­mi­sche Einheit mit einer denkenden poli­ti­schen Kultur, die in jedem Detail für das Gemein­wohl und den Respekt für die Vorherr­schaft der Menschen arbeitet.

Quelle: Magyar Hírlap