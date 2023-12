Wie hinläng­lich bekannt befindet sich Italien aufgrund ille­galer Einwan­derer mit tägli­chen Gewalt­ver­bre­chen in einer schweren Krise der öffent­li­chen Sicherheit:

Zwei tune­si­sche Migranten griffen ein italie­ni­sches Ehepaar in Venedig an, doch der Vorfall endete anders als sonst üblich: Nach dem Angriff verließ der Italiener den Tatort, kehrte aber kurz darauf zurück und erschoss die aggres­siven Migranten mit einem Gewehr.

Erst kürz­lich eska­lierte in Triest ein von Einwan­de­rern verur­sachter Konflikt in Massen­schlä­ge­reien und Messer­ste­che­reien. Auch Über­griffe auf Frauen häufen sich. Zuvor hatten italie­ni­sche Poli­tiker berichtet, dass Mitglieder der musli­mi­schen Gemein­schaft, die in ihrem Land leben, sich darauf vorbe­rei­teten, die Macht zu über­nehmen, berich­tete „Hír TV“.

Italian man killed 2 Tuni­sian MusIim migrants in self defence who atta­cked him & his wife with knives in Venice. He went home & returned to the place where he was atta­cked with a rifle then killed the both attackers.

Every one needs to know the art of self defence in this era of… pic.twitter.com/0EQtwoUbgT

— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) November 29, 2023