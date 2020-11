Ein Muster­bei­spiel dafür, wie lokale Partei­en­po­litik mit Paral­lel­ge­sell­schaften kollaboriert:

Ein Betriebs­bau­ge­biet am Stadt­rand von Vöck­la­bruck zwischen Wiener Bundes­straße (B1) und der Ida-Pfeiffer-Straße (Gst 2120/3 EZ 2860 GB 50326) soll in ein Sonder­ge­biet für ein Clubgut mit Wochen­end­be­trieb umge­widmet werden. Nicht klar ausge­spro­chenes eigent­li­ches Nutzungs­ziel ist der Betrieb einer Moschee…

Im Gemein­derat wurde am 28. September 2020 die „Anpas­sung der Widmung an den Bedarf“ mit Stimmen aller Parteien mit Ausnahme der FPÖ geneh­migt. Was sind die Motive der Stadt-ÖVP, bei solchen Raum­ord­nungs­be­schlüssen Hand in Hand mit der SPÖ zu gehen? Geht es dabei etwa gar um einen Gefälligkeits-„Deal“ für die Unter­stüt­zung der ÖVP-Kandi­datin für einen bevor­ste­henden Wechsel im Bürger­meis­teramt ohne Wahlen im Gemeinderat?

Das neue „Sonder­ge­biet“ liegt gegen­über der Schule der Don-Bosco-Schwes­tern und dem Ausweich­park­platz des Bezirks­s­sport­zen­trums in der Bahn­hof­straße 44.

Ein Verkehrs­chaos auf der Wiener Bundes­straße (B1) im Bereich der Don-Bosco-Schule sei an den Frei­tag­nach­mit­tagen und bei Festen program­miert, heißt es von Seiten der „Bürger­initia­tive Zivil­cou­rage“, die die Akti­vi­täten des örtli­chen „Bosnia­kisch-Öster­rei­chi­schen Kultur­ver­eins“, der auch als „Džemat Vöck­la­bruck“ oder „Džemat Gazija“ (bosn. džemat = „(isla­mi­sche) Glaubens­gemeinde“ bzw. „Versamm­lung der Gläu­bigen“) firmiert, seit Jahren kritisch beob­achtet. Immerhin seien am früheren, mitt­ler­weile vom Landes­ver­wal­tungs­ge­richt für reli­giöse Versamm­lungen verbo­tenen Standort rund 150 Männer zu den Frei­tags­ge­beten gekommen, an beson­deren Fest­tagen waren es mehr als 300 Leute.

Wo deren Autos an solchen Anlass­tagen künftig parken werden, ist jeden­falls bis dato unge­klärt. Eine ange­passt erschei­nende Prüfung der Besu­cher­an­gaben des Bosnia­kisch-Öster­rei­chi­schen Kultur­ver­eins scheint nicht erfolgt zu sein.

Vgl. dazu die Eigen­an­gaben des „Kultur­ver­eins“ vom 17.11.2011 in dessen ersten Antrag auf Umwid­mung am früheren geplanten Standort, laut Proto­koll des Stadtamtes:

Spätere „Präzi­sie­rungen“ des „Kultur­ver­eins“ vom 11.1.2017 im laufenden Verfahren vor dem Ober­ös­ter­rei­chi­schen Landes­ver­wal­tungs­ge­richt:

Im übrigen gibt es von diesem „Kultur­verein“ in seinen Statuten inter­es­sante Angaben zu dessen Tätigkeitsumfang:

Geplant wäre demnach ein Moschee­be­trieb ohne jedweder reli­giöser Tätigkeit?

Dies ist wenig glaub­würdig und aus der Sicht vieler Beob­achter ein Muster­bei­spiel für Taqiyya*), zumal der Verein einen sog. „Leiter-Imam“ im Vorstand hat und im Hinter­grund eine auslän­di­sche isla­mi­sche Orga­ni­sa­tion, die bosni­sche „Rijaset“, steht und das Projekt mögli­cher­weise auch finan­ziert. Schon beim früher von den Bosniaken ange­peilten Standort war nämlich zum Erwerb eine Bank­ga­rantie erfor­der­lich, die darauf hindeu­tete, dass man auf das „große Geld“ von auswärts ange­wiesen war.

Was man in diesem Kontext wissen muss: Im Islam ist ange­sichts einer Verfol­gung durch Dritte geboten, Taqiyya (arabisch: تقیة) zu üben, das heißt vorsorg­liche Verstel­lung oder Täuschung, die sogar aus einer Verleug­nung des reli­giösen Glau­bens und der reli­giösen Praxis bestehen kann. Ein ähnli­ches Taqiyya-Verhalten war auch beim Wiener Dschihad-Atten­täter Kujtim Fejzulai, einem aus Nord­ma­ze­do­nien stam­menden Albaner, zu beob­achten gewesen.

Ergän­zend: