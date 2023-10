Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 12.10.2023

Im Internet gelesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Däne­mark. Ozempic ist ein Medi­ka­ment, das eigent­lich für Pati­enten mit Diabetes Typ 2 gedacht ist. Es erleich­tert ihnen das Leben stark, da sie auf das Spritzen von Insulin verzichten können. Doch wer das Mittel des däni­schen Konzerns Novo Nordisk (novonordisk.com/) nimmt, verliert auch bis zu 15 Prozent an Gewicht. In den sozialen Medien ist deshalb ein Hype um Ozempic entstanden. Die Folge: Die Verfüg­bar­keit von Ozempic ist zurzeit limi­tiert. SRF.ch

Deutsch­land. Der Park von Schloss Sans­souci soll auch in Zukunft keinen Eintritt kosten. Die Stadt­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung in Potsdam stimmte dafür, in den kommenden fünf Jahren jeweils 800’000 Euro Zuschuss für die Pflege des Parks zu zahlen. Unter diesen Bedin­gungen will die Stif­tung Preus­si­sche Schlösser und Gärten auf ein Eintritts­geld verzichten.

● CDU und SPD in Berlin haben sich darauf geei­nigt, das Poli­zei­ge­setz zu verschärfen. Der Gesetz­ent­wurf liegt der Deut­schen Presse-Agentur vor. Danach ist beispiels­weise geplant, Einsätze verstärkt zu filmen. Dafür sollen Poli­zisten und Feuer­wehr­leute sowie Strei­fen­wagen mit Kameras ausge­stattet werden. Auch Elek­tro­schock­pis­tolen, soge­nannte Taser, sollen häufiger genutzt werden können. Bisher werden sie nur von einigen Poli­zisten getestet. Der Gesetz­ent­wurf enthält auch einen Passus zum soge­nannten Präven­tiv­ge­wahrsam. Bisher durften Menschen höchs­tens zwei Tage einge­sperrt werden, wenn damit zu rechnen war, dass sie schwere Straf­taten begehen. Künftig sollen bis zu fünf Tage möglich sein – im Fall von mutmass­li­chen Terro­risten bis zu sieben Tage.

● Nach einem Einbruch in einen Tresor­raum im Berliner Bezirk Char­lot­ten­burg stehen ab letzter Woche Vormittag fünf Männer vor dem Berliner Land­ge­richt. Den Männern werden Dieb­stahl und Brand­stif­tung vorge­worfen. Für den Prozess gelten erhöhte Sicher­heits­vor­keh­rungen, weil drei der Täter dem Clan-Milieu zuge­rechnet werden. Bei der Tat im vergan­genen November wurden zig Schliess­fä­cher aufge­bro­chen und Luxus­uhren, Schmuck, Edel­me­tall sowie Wert­pa­piere gestohlen. Die Staats­an­walt­schaft geht von einer Beute im Wert von rund 49 Millionen Euro aus.

● Der still­ge­legte Flug­hafen Tempelhof feiert sein 100-jähriges Bestehen. Es gab es zahl­reiche Konzerte, Lesungen, Kunst­aus­stel­lungen, wie die Tempelhof Projekt Gesell­schaft mitteilte. Zudem werden Führungen über das Gelände und durch das Gebäude ange­boten. Eröffnet wird die Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung vom Regie­renden Bürger­meister Wegner. Die ersten beiden Flug­zeuge hoben am 8. Oktober 1923 vom Tempel­hofer Flug­feld ab. Den Flug­hafen in seiner heutigen Form gibt es erst seit den 1930er Jahren. Seit 2008 wird das Gelände für Frei­zeit­ak­ti­vi­täten genutzt. RBB.de

In der Euro­päi­schen Union haben Diskus­sionen über eine weitere Erwei­te­rung begonnen. Die Ukraine, Molda­wien, Geor­gien und sechs Länder des West­bal­kans möchten beitreten. Wenn es nach den Nieder­landen geht, wird die Ukraine im Jahr 2030 nicht der Euro­päi­schen Union beitreten. „Ich bin mit diesem Datum über­haupt nicht einver­standen“, sagte Premier­mi­nister Rutte zu Beginn des Gipfel­tref­fens der Euro­päi­schen Poli­ti­schen Gemein­schaft (EPG). „Es geht nicht darum, wann die Länder bereit sind, sondern darum, ob die Länder bereit sind.“ NOS.nl

Gross­bri­tan­nien. Ausge­rechnet in Manchester hat Premier­mi­nister Rishi Sunak den Bau einer Hoch­ge­schwin­dig­keits­strecke in die nord­eng­li­sche Stadt beer­digt. Die Kosten für die geplante Schie­nen­ver­bin­dung von Manchester in die mittel­eng­li­sche Millio­nen­stadt Birmingham sowie der Zeit­plan seien ausser Kontrolle, sagte der briti­sche Regie­rungs­chef auf der Jahres­ta­gung seiner Konser­va­tiven Partei in Manchester. Wir müssen 36 Milli­arden Pfund (32.4 Mrd. Franken) für den Ausbau von Strassen, Bussen und Regio­nal­bahnen einsparen. Der sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Bürger­meister der Region Manchester, Andy Burnham, warf der konser­va­tiven Regie­rung vor, die Menschen im wirt­schaft­lich abge­hängten Norden Englands als «Bürger zweiter Klasse» zu behan­deln. 30 Unter­nehmen aus der Region warnten Sunak vor «wirt­schaft­li­cher Selbst­sa­bo­tage». High Speed 2 (HS2) galt als wich­tigstes Infra­struk­tur­pro­jekt für Nord­eng­land. Ursprüng­lich war die Eröff­nung für 2026 geplant. Doch der Zeit­plan ist um Jahre verzö­gert. Die geschätzten Kosten waren bereits 2019 von rund 33 Milli­arden auf 71 Milli­arden Pfund gestiegen. SRF.ch

● Ein 21-jähriger Brite ist zu neun Jahren Haft verur­teilt worden, weil er geplant hatte, Königin Elisa­beth am Weih­nachtstag 2021 zu töten. Jaswant Singh Chail wurde vom Gericht in London verur­teilt. NOS.nl

Italien. Das Auswär­tige Amt hat bestä­tigt, dass Deut­sche unter den Opfern des schweren Busun­glücks in Venedig sind. Nähere Angaben wurden aber noch nicht gemacht. Der Shuttle-Bus mit Touristen war gestern abend bei der Rück­fahrt aus Venedig von einer Brücke gestürzt und in Flammen aufge­gangen. Mindes­tens 21 Menschen starben. Der Unfall­her­gang ist unklar. Der Staats­an­walt von Venedig sagte, von den 15 Verletzten könnten nur wenige spre­chen. Auch die Iden­ti­fi­zie­rung der Opfer sei schwierig. RBB.de

Japan. Ein Erdbeben der Stärke 6.6 hat die südlich von Tokio gele­gene Insel­kette Izu erschüt­tert. SRF.ch

Nieder­lande. „Ich war nie ein Nazi“, erklärte Prinz Bern­hard kurz vor seinem Tod. Das könne er mit der Hand auf der Bibel verspre­chen, sagte der Prinz entschieden in einem Inter­view mit der Volks­krant. Er hätte keine Partei­bei­träge gezahlt und wäre nicht im Besitz eines Mitglieds­aus­weises gewesen. Jetzt wurde sein origi­naler NSDAP-Mitglieds­aus­weis #2583009 gefunden. Damit ist schlüssig bewiesen, dass er in den 1930er Jahren Mitglied der NSDAP Adolf Hitlers war. Histo­riker zwei­felten daran nach mehreren Entde­ckungen nicht mehr. Dennoch leug­nete der in Deutsch­land aufge­wach­sene Bern­hard bis zu seinem Tod im Jahr 2004 seine Vergan­gen­heit. NOS.nl

Paki­stan. Alle ille­galen Einwan­derer müssen diesen Monat das Land verlassen. Paki­stan ist ein wich­tiges Ziel für afgha­ni­sche Flücht­linge. Die Bezie­hungen zwischen den beiden Ländern waren in den letzten Monaten ange­spannt. NOS.nl

Russ­land – Präsi­dent Wladimir Putin hat am Mitt­woch erklärt, dass es auch in Europa Menschen gibt, die sich an tradi­tio­nelle Werte halten. Daher habe Russ­land im Westen viele Freunde, die man zusam­men­bringen müsse, statt sie zu teilen. Die Inter­na­tio­nale Olym­piade für Finanz­si­cher­heit findet seit 2020 statt. Als Durch­füh­rungsort wird das föde­rale Terri­to­rium Sirius bei der Stadt Sotschi im Süden Russ­lands gewählt. Die Olym­piade wurde vom Präsi­denten Putin gestiftet und wird jedes Jahr auf seiner Anord­nung veran­staltet. VESTI.ru

● Der Kreml-Chef stellte gestern beim poli­ti­schen Waldai-Forum in der russi­schen Schwarz­meer-Stadt Sotschi die russi­sche Offen­sive in der Ukraine in den Zusam­men­hang mit einer „Hege­monie“ des Westens. „Wir stehen im Wesent­li­chen vor der Aufgabe, eine neue Welt zu errichten“, sagte Putin. Der Waldai-Klub (Международный дискуссионный клуб), ist die Bezeich­nung für ein seit 2004 jähr­lich im Herbst in Russ­land statt­fin­dendes Treffen von Jour­na­listen, Poli­ti­kern, Experten, Wissen­schaft­lern und Personen des öffent­li­chen Lebens aus Russ­land und anderen Ländern. Die Plenar­ta­gungen beschäf­tigen sich mit der Politik Russ­lands, wobei jedes Jahr ein anderes Thema in den Mittel­punkt gestellt wird. ORF.at

Schweden – Der Nobel­preis für Chemie geht in diesem Jahr an die drei in den USA tätigen Forscher Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov. Geehrt werden sie für ihre Forschung zu Quan­ten­punkten, wie die König­lich Schwe­di­sche Akademie bekannt gegeben hat. Die Namen der drei Preis­träger standen bereits mehrere Stunden vor der Bekannt­gabe verse­hent­lich in einer Mittei­lung, die am Morgen an schwe­di­sche Medien verschickt worden war. Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov haben laut der Akademie in den 80er und 90er Jahren wich­tige Grund­lagen für diesen Bereich der Nano­tech­no­logie geschaffen. Quan­ten­punkte werden unter anderem in modernen Bild­schirmen, LED-Lampen und auch in der Tumor­chir­urgie verwendet. Konkret handelt es sich um Nano­par­tikel, die so klein sind, dass ihre Grösse ihre Eigen­schaften bestimmt. Die auch künst­liche Atome genannten Struk­turen haben sehr einzig­ar­tige physi­ka­li­sche Eigen­schaften. Sie sind für den Einsatz in der soge­nannten Opto­elek­tronik inter­es­sant, beispiels­weise in Displays, Foto­vol­ta­ik­an­lagen und in Quan­ten­com­pu­tern. Eine Beson­der­heit ist grob gesagt, dass sich Elek­tronen inner­halb der Quan­ten­punkte nur sehr einge­schränkt bewegen können. Dadurch erst werden viele Eigen­schaften der Quan­ten­punkte abhängig von ihrer Grösse. Das macht die Struk­turen zum idealen System, um grund­le­gende quan­ten­me­cha­ni­sche Effekte zu erfor­schen. Die renom­mier­teste Auszeich­nung für Chemiker ist in diesem Jahr mit insge­samt elf Millionen Schwe­di­schen Kronen (rund 917’000 Schweizer Franken) dotiert. Die feier­liche Über­gabe der Preise findet tradi­ti­ons­ge­mäss am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stif­ters Alfred Nobel. SRF.ch Der russi­sche Physiker Aleksey Ekimov (78) und zwei ameri­ka­ni­sche und fran­zö­si­sche Forscher haben für ihre Entde­ckung winziger Atom­cluster, soge­nannte Quan­ten­punkte, den Nobel­preis für Chemie 2023 gewonnen. Jahr­zehnte nach dem Durch­bruch sind diese „Quan­ten­punkte“ heute in den modernsten Fern­seh­bild­schirmen und medi­zi­ni­schen Geräten zu finden. VESTI.ru

● Jon Fosse (64) zeigt die Tragik der mensch­li­chen Exis­tenz. Den Lite­ra­tur­no­bel­preis erhält in diesem Jahr Jon Fosse – ein langer Anwärter auf den Preis. Der Norweger schreibt stille, tief-trau­rige Thea­ter­stücke und Romane. Die Trost­lo­sig­keit des Lebens fasst er in Worte. SRF.ch

Schweiz – Wahlen 2023. KI gibt Falsch­in­for­ma­tionen zu Schweizer Wahlen. Veral­tete Wahl­listen, erfun­dene Skan­dale: Eine neue Unter­su­chung zeigt, wie KI-Sprach­mo­delle die Demo­kratie gefährden.

● Viele mehr­spra­chige Menschen swit­chen mit jeder Sprache in ein anderes «Ich».

● Schwyzer Kantons­po­lizei rückte wegen AfD-Chefin Alice Weidel aus. Die AfD-Chefin Alice Weidel hat einen Auftritt bei einer Kund­ge­bung ihrer Partei aus Sicher­heits­gründen abge­sagt. Weidel und ihre Familie wurden von Sicher­heits­be­hörden an einen sicheren Ort gebracht. Alice Weidels Part­nerin wohnt bekann­ter­weise in der Schweiz in Einsie­deln (SZ).

● Die Frem­den­po­lizei der Stadt Bern ist seit vier Monaten in ihrer Arbeit einge­schränkt. Schuld ist der Hacker­an­griff auf die Berner Soft­ware­firma Xplain. Seither ist die App «enexS Mobile» – das Herz­stück der Alltags­ar­beit der Frem­den­po­lizei – nicht mehr einsetzbar.

● Bisher war die Tradi­ti­ons­marke Sandoz Teil des Gross­kon­zerns Novartis. Ab heute geht Sandoz eigene Wege, und die Aktien werden an der Schweizer Börse gehan­delt. Wirt­schafts­re­dak­torin Lucia Theiler mit den Antworten zu den wich­tigsten Fragen. Sandoz passt nicht mehr zur Stra­tegie des Konzerns. Novartis will sich fokus­sieren auf das Geschäft mit patent­ge­schützten, teureren Medi­ka­menten gegen spezi­elle Krank­heiten oder Krebs. Sandoz stellt Gene­rika und Biosi­mi­lars her. Das sind Nach­ah­mer­pro­dukte, bei denen der Patent­schutz abge­laufen ist. Die Margen sind kleiner. Die Geschäfts­felder von Novartis und Sandoz sind also völlig verschieden. Mit der Fokus­sie­rung auf das Kern­ge­schäft hat Novartis bereits vor einigen Jahren begonnen. So wurde zum Beispiel 2019 die Augen­sparte Alcon eigen­ständig an die Börse gebracht.

● In über einem Drittel der Haus­halte lebt nur eine Person. In der Schweiz lebten 2022 mehr Menschen alleine als noch vor rund 30 Jahren – und zwar mehr als drei Mal so viele.

● Chur hat eine der grössten offenen Drogen­szenen der Schweiz. Jetzt wurde ein Gebäude für einen Konsum­raum gefunden.

● «Einmal Sex mit Potenz­mittel zu haben, kostet 20 Franken». SRF.ch

Serbien – Einen Tag nach seiner Fest­nahme in Belgrad ist Milan Radoičić (45) wieder frei­ge­lassen worden. Er war der Initiator des jüngsten Über­falls serbi­scher Para­mi­li­tärs auf koso­va­ri­sche Poli­zisten. Ein Unter­su­chungs­richter am obersten Gericht in Belgrad lehnte einen Antrag der Staats­an­walt­schaft auf 30 Tage Unter­su­chungs­haft ab, wie serbi­sche Medien berich­teten. Aller­dings darf der Kosovo-serbi­sche Geschäfts­mann und Poli­tiker weder Serbien noch seinen Wohnort verlassen, nicht in das Kosovo reisen und muss sich jeweils Anfang und Mitte eines Monats bei der Polizei melden. Sein Reise­pass sei beschlag­nahmt worden. SRF.ch

Slowe­nien – Das AKW Krško wird präventiv abge­schaltet. Das Kern­kraft­werk wurde in den 1970er Jahren im dama­ligen Jugo­sla­wien erbaut und gehört jeweils zur Hälfte Kroa­tien und Slowe­nien. Das Kraft­werk hat eine elek­tri­sche Netto­leis­tung von 696 MW. Krško liegt in Slowe­nien, Luft­linie etwa 80 km von der öster­rei­chi­schen Grenze, 40 km west­lich von Zagreb und 260 km südlich von Wien. ORF.at

Spanien. Vertreter von rund 50 Ländern beraten heute in Granada über die poli­ti­schen Krisen in Europa. Einge­laden sind die Staats- und Regie­rungs­chefs der 27 EU-Staaten aber auch aus Ländern wie Gross­bri­tan­nien, der Türkei oder der Kaukasus-Staaten. Es ist der dritte Gipfel der „Euro­päi­schen Poli­ti­schen Gemein­schaft“, einer infor­mellen Gesprächs­platt­form. Eines der Themen heute sind die Folgen des russi­schen Angriffs auf die Ukraine. Es soll aber auch um die Konflikte auf dem Balkan und dem Kaukasus gehen. Am Rande des Tref­fens sollte eigent­lich im Mili­tär­kon­flikt um Berg­ka­ra­bach vermit­telt werrden. Der aser­bai­dscha­ni­sche Präsi­dent Alijew hat aber kurz­fristig abge­sagt. RBB.de

Südafrika. Im Krüger-Natio­nal­park ist der Mensch das furcht­erre­gendste Tier über­haupt. Forscher haben heraus­ge­funden, dass Säuge­tiere im Park in Südafrika eher vor mensch­li­chen Stimmen als vor Raub­tieren fliehen. NOS.nl

Syrien. Droh­nen­an­griff auf Homs. Mehr als 100 Tote nach Angriff auf Mili­tär­aka­demie in Syrien. Absol­venten einer Mili­tär­aka­demie in Syrien feierten ihren Abschluss, als eine Drohne angriff. Der IS, Israel? Der Angriff ereig­nete sich kurz nachdem der syri­sche Vertei­di­gungs­mi­nister den Komplex verlassen hatte. SRF.ch

● USA schiessen türki­sche Drohne in Syrien ab. ORF.at

Taiwan. Mindes­tens 190 Verletzte durch Taifun „Koinu“ auf Taiwan. SRF.ch

Tsche­chien. Es wurde ein 36-jähriger Flücht­ling aus der Region Odessa in der Ukraine in der Tsche­chi­schen Repu­blik fest­ge­nommen, nachdem er einen pyro­tech­ni­schen Gegen­stand in seiner Frau gezündet hatte. Ihm wird vorge­worfen, seine Frau verprü­gelt und anschlies­send einen Feuer­werks­körper in ihren Intim­be­reich einge­führt zu haben, wo dieser explo­dierte und ihr schwere Verlet­zungen zufügte. RŽ.cz

Ukraine. Seit der US-Kongress das Finan­zie­rungs­ge­setz ohne neue Gelder für Kiew verab­schiedet hat, steht das west­liche System der Über­le­bens­hilfe für den ukrai­ni­schen Staat auf der Kippe. Wie eine Studie nun aufzeigt, könnte ein EU-Beitritt das Problem mittel­fristig lösen – auf Kosten der bishe­rigen Mitglieder. Laut einem Bericht der US-Zeitung The Wall Street Journal (WSJ) zahlen die US-Bürger mit ihren Steuern die Gehälter von rund 150’000 ukrai­ni­schen Beamten sowie über einer Million Lehrern, Profes­soren und Schul­an­ge­stellten. Zudem halten sie staat­liche Zuwen­dungen von der ukrai­ni­schen Gesund­heits­für­sorge bis zu Wohn­bei­hilfen am Laufen. Kiew blieben noch andere Geld­quellen, falls die USA als Geld­geber tatsäch­lich ausfallen sollten. Ein weniger bekannter Geld­strom erreicht Kiew etwa vonseiten der Welt­bank, die mit ihrem „Peace“-Programm (Öffent­liche Ausgaben für die Aufrecht­erhal­tung der Verwal­tungs­ka­pa­zität) der Ukraine 23,4 Milli­arden US-Dollar zur Verfü­gung gestellt hat, von denen 20,2 Milli­arden US-Dollar von den USA und 2 Milli­arden US-Dollar von Gross­bri­tan­nien finan­ziert wurden. Hinzu kommen die Zahlungen der Euro­päi­sche Union, die bei der zivilen Unter­stüt­zung ein noch grös­serer Geber ist als die USA. Laut den Berech­nungen würde Kiew von dem EU-Beitritt unge­mein profi­tieren, da er laut den Schät­zungen der Ukraine über einen Zeit­raum von sieben Jahren rund 186 Milli­arden Euro einbringen würde. In der Folge müssten viele bestehende Mitglied­staaten erst­mals zu Netto­zah­lern werden. Die Auswir­kungen der Ukraine auf das System der Agrar­sub­ven­tionen in der EU wären beson­ders gross. Mit 41,1 Millionen Hektar land­wirt­schaft­lich genutzter Fläche würde die Ukraine zum grössten Empfänger von Agrar­sub­ven­tionen. Nach den derzei­tigen Regeln hätte Kiew über einen Zeit­raum von sieben Jahren Anspruch auf 96,5 Milli­arden Euro aus der EU-Agrar­po­litik. Diese finan­zi­elle Umschich­tung würde der Studie zufolge zu Kürzungen der Agrar­sub­ven­tionen für die derzei­tigen Mitglied­staaten in Höhe von etwa 20 Prozent führen. Ausserdem hätte die Ukraine Anspruch auf 61 Milli­arden Euro aus dem EU-Kohä­si­ons­fonds, mit dem die Infra­struktur in ärmeren Mitglied­staaten verbes­sert werden soll. VESTI.ru

● Dunkle Wolken am Hori­zont: Kiew bangt um west­liche Unter­stüt­zung. SRF.ch

UNO. 43 Millionen Minder­jäh­rige flüch­teten wegen Extrem­wetter. Nach einem UNO-Bericht mussten zwischen 2016 und 2021 Millionen Minder­jäh­rige vor extremen Wetter­be­din­gungen fliehen. SRF.ch

Uruguay. Die Fuss­ball-Welt­meis­ter­schaft 2030 findet in sechs Ländern statt. Los geht es in Uruguay, Argen­ti­nien und Para­guay. Danach richten Marokko, Spanien und Portugal einen Gross­teil des Turniers aus. Mit dem Eröff­nungs­spiel in Uruguay will die FIFA daran erin­nern, dass die erste Fuss­ball-Welt­meis­ter­schaft hundert Jahre zuvor auch dort ausge­tragen wurde. RBB.de

USA. Abwahl von Kevin McCarthy. Ein schwa­cher Vorsit­zender und seine zerstrit­tene Partei. Dem US-Kongress droht ohne «Speaker» ein Chaos – ausge­rechnet in einem Moment, in dem es keine Zeit zu verlieren gilt.

● Elf Menschen gebissen. Bidens Hund «Commander» aus Weissem Haus geschmissen. Der Deut­sche Schä­fer­hund habe mehrere Mitar­beiter gebissen, heisst es aus der Resi­denz des US-Präsi­denten. SRF.ch

● Washington hat einen legalen Weg gefunden, beschlag­nahmte irani­sche Waffen und Muni­tion nach Kiew zu schi­cken, berich­tete CNN am Mitt­woch unter Beru­fung auf unge­nannte US-Beamte. Das Zentral­kom­mando des US-Mili­tärs (CENTCOM) lieferte Anfang dieser Woche bereits eine Million Schuss Muni­tion an die Ukrainer. Die Liefe­rungen „könnten dazu beitragen, einige der kriti­schen Engpässe zu lindern, mit denen das ukrai­ni­sche Militär konfron­tiert ist, da es auf mehr Geld und Ausrüs­tung von den USA und ihren Verbün­deten wartet.“ Die beschlag­nahmten Gewehre und Granat­werfer waren ursprüng­lich für den Jemen bestimmt. CNN.us

● Das Wall Street Journal berich­tete am Dienstag, dass die ukrai­ni­sche Regie­rung unter Geld­mangel leiden und nicht in der Lage sein könnte, Gehälter zu zahlen, wenn der US-Kongress einer weiteren Finanz­spritze in die ukrai­ni­sche Wirt­schaft nicht zustimmt.

● Biden macht Kehrt­wen­dung: USA müssen Mauer zu Mexiko doch weiter­bauen. Die US-Regie­rung baut einen neuen Abschnitt der Grenz­mauer zu Mexiko. Die Gelder dürfen nicht anders verwendet werden. KFAR.us

● Wieder Abschie­bungen nach Vene­zuela. ORF.at

Vatikan. Diesen Mitt­woch beginnt die Welt­synode der römisch-katho­li­schen Kirche. Den Kirchen­gipfel begleiten Proteste von Miss­brauchs­op­fern. Dem Vatikan könnte ein heisser Oktober bevor­stehen. Was kann die Versamm­lung bewirken? Die Synode ist eine gut drei­wö­chige Bera­tungs­ver­samm­lung der römisch-katho­li­schen Kirche. Sie trifft jedoch keine eigenen Entschei­dungen, sondern erar­beitet ein Papier, das sie als Ratschlag dem Papst über­gibt. 365 stimm­be­rech­tigte Dele­gierte hat er dazu nomi­niert. Diese Synode ist eine nächste Etappe gleich mehrerer Gipfel im Vatikan, die über Reform­mög­lich­keiten berät. Wohl­ge­merkt: nicht über Reformen, sondern über die Möglich­keit von Reformen. Eigent­lich ist diese Welt­synode eine turnus­mäs­sige Bischofs­ver­samm­lung. 275 Bischöfe aus der ganzen Welt sind einge­laden. Ganz neu dieses Mal: Auch Ordens­frauen, einige Laien und Priester dürfen mitreden und abstimmen. 54 Frauen haben nun das Stimm­recht. SRF.ch

Die Vereinten Nationen halten Berichte über eine sich anbah­nende wirt­schaft­liche Krise Chinas für über­trieben. „Wir teilen die sehr pessi­mis­ti­schen Prognosen zu China nicht“, sagte die Gene­ral­se­kre­tärin der UNO-Konfe­renz für Handel und Entwick­lung (UNCTAD), Rebeca Gryn­span, heute. Peking verfüge im Gegen­satz zu vielen anderen Ländern immer noch über einen grossen finanz­po­li­ti­schen Spiel­raum. ORF.at

