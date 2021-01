Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan. Nieder­län­di­sche Soldaten haben große Zahl Zivi­listen erschossen, die sie für Taliban gehalten hatten. TRT.tr

Argen­ti­nien verimpft russi­schen Impf­stoff. TRT.tr

Belarus. Der fremd­spra­chige Auslands­dienst von Radio Belarus in Minsk ist wieder auf Kurz­welle und Internet zu hören, über den deut­schen www.shortwaveservice.com in 53881 Euskir­chen über 4 Sender à 1 kW in Kall-Krekel (NRW) und demnächst über 4 Groß­sender à 1000 kW im Sender­park Gavar, früher von Radio Moskau, in AM3333 Noratus, Arme­nien. Über­trägt auch Sender aus Bern, Vatikan, Tirana, Bratis­lava, Warschau, Kiew, usw. RB.by

Bosnien. Flücht­linge zünden das Lager in Lipa bei Bihać an. Sie wollen nach Bihać. UNO und Bosnien über­for­dert. Srf.ch

China. Mehr als 50% der Bevöl­ke­rung haben Problem mit Über­ge­wicht. CRI.cn Große Covid Ausstel­lung in Wuhan auf 9000 m². China hat viele auslän­di­sche Jour­na­listen ausge­wiesen oder erneuert deren Papiere nicht. Srf.ch

Deutsch­land. In Stral­sund wurden 7 Personen mit 5facher Impf­dosis geimpft. SWR.de

EU. Von der Leien wird kriti­siert, weil EU zu viel fran­zö­si­schen Impf­stoff bestellt hätte, der nicht die Qualität des Pfizer Impf­stoffes hat. SRF.ch

Frank­reich. Mode­schöpfer Pierre Gardin, eig. Pietro Gardini, 98-jährig in Paris verstorben am 29.12. srf.ch

Groß­bri­tan­nien verlässt Erasmus Programm. ORF.at

Indien . Kältester Winter, Kata­strophe für Land­wirt­schaft. CRI.cn

Irak. Groß­demos in Bagdad, weil USA vor einem Jahr den General Solei­mani getötet hat und vor kurzem irani­schen Wissen­schafter. Man will Vergel­tung und Abreise der US Soldaten. Srf.ch

Italien. Archäo­logen finden in Pompei eine römi­sche Snackbar. Srf.ch

Jorda­nien. EU und USA verspre­chen Coro­na­hilfe. Nach mehreren Lock­downs steht Bevöl­ke­rung vor dem Nichts. Grosse Arbeits­lo­sig­keit. Srf.ch

Katar und Saudi­ara­bien legen Streit bei. Ende der Ausgren­zung. Sfr.ch

Kroa­tien. Südlich von Zagreb mehrere Nach­beben. Srf.ch

Mexiko bietet Assange Asyl an. England wollen ihn vorder­hand nicht nach USA auslie­fern wegen seiner schlechten Gesund­heit und Selbst­mord­ge­fahr. Ihm drohen mindes­tens 170 Jahre Gefängnis in USA. Srf.ch

Nieder­lande. Frau Hein­ecken stirbt 95-jährig. Ihr Mann war bereits 2002 gestorben. NPO.nl

Oe ster­reich. Wegen der geschlos­senen Fach­ge­schäfte meist Bargeld unter dem Weih­nachts­baum. Starker Anstieg der Cyber­kri­mi­na­lität in Öster­reich. ORF.ch

Schott­land droht nach Brex­it­ab­kommen mit Austritt aus Groß­bri­tan­nien. Srf.ch

Schweiz. Rekord­um­satz der Schweizer Börse dank Corona. Es fehlt an Impf­stoff. Alle wollen sich möglichst bald impfen lassen. Wenn ein ganzes Virus im Impf­stoff, genügt eine Impfung, wenn es nur Teile sind braucht es zwei oder mehre. Arbeits­lo­sig­keit steigt coro­nabe­dingt auf 3%. Wirt­schafts­ein­bruch um 3 ½ %. Franken als Flucht­wäh­rung legt zu. Selbst­morde steigen coro­nabe­dingt an. Seit dem Black Friday stellt Schweizer Post täglich über 1 Mio. Pakete zu. 50 Stun­den­woche und Einmal­prämie von 500 sfr. für die Post­mit­ar­beiter. Man darf jetzt bei Rot abbiegen. Srf.ch

Spanien. Prozess gegen Altkönig könnte Monar­chie gefährden. ORF,at

Türkei eröffnet neue Botschaft in Bangla­desch und schickt medi­zi­ni­sche Hilfe. Türkei unter­stützt die Rohind­scha Flücht­linge. Türkei baut Flug­zeug­träger für 30 Flug­zeuge, der auch als Spitals­schiff verwendet werden kann. Wird größtes Kriegs­schiff der Türkei. TRT.tr