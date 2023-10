Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – mit Infos zur Wahl

A lbanien – Am Sonntag, 15., und Montag, 16. Oktober, ist Präsi­dentin Ursula von der Leyen (64) in Tirana, wo sie am Berliner Prozess­gipfel teil­nimmt. Der Berliner Prozess ist eine zwischen­staat­liche Koope­ra­ti­ons­in­itia­tive im Zusam­men­hang mit der künf­tigen Erwei­te­rung der Euro­päi­schen Union. Der Plan wird die Unter­stüt­zung ergänzen, die bereits im Rahmen des 2020 gestar­teten 30-Milli­arden-Euro-Wirt­schafts- und Inves­ti­ti­ons­plans der EU bereit­ge­stellt wird, der bisher 16 Milli­arden Euro an Inves­ti­tionen für Vorzei­ge­pro­jekte mobi­li­siert hat. Es geht dabei um Bosnien-Herze­go­wina, Kosovo, Nord­ma­ze­do­nien, Monte­negro, Serbien und Alba­nien. SRF.at

A merika – Menschen in Nord- und Südame­rika bewun­derten Ring-Sonnen­fins­ternis. Dabei schiebt sich der Mond vor die Sonne. Nur ein heller Rand bleibt sichtbar. Millionen konnten das Spek­takel sehen. SRF.ch

B elgien – EU-Rats­prä­si­dent Michel rechnet nach eigenen Angaben damit, dass wegen des Konflikts in Israel viele Menschen nach Europa flüchten werden. Konkret sprach er dabei von der Gefahr, dass der Nahost-Konflikt in die Euro­päi­sche Union impor­tiert wird. RBB.de

D eutsch­land – Eigent­lich sollte die Autorin عدنية شبلي Adana Schibli (49) am 20. Oktober den «LiBe­ra­tur­preis» des Vereins Litprom erhalten, eine Auszeich­nung für Autoren aus dem Globalen Süden. Die Verlei­hung sollte auf der Frank­furter Buch­messe statt­finden. Eine Auszeich­nung der Paläs­ti­nen­serin auf der Frank­furter Buch­messe wurde kurz­fristig abge­sagt. Das Buch spielt im Jahr 1949. Der erste Teil erzählt vom Miss­brauch und der Ermor­dung eines paläs­ti­nen­si­schen Bedui­nen­mäd­chens durch israe­li­sche Soldaten – aus der Perspek­tive eines israe­li­schen Komman­deurs. Der Vorfall ist doku­men­tiert und wurde Jahr­zehnte später von israe­li­schen Jour­na­listen aufge­deckt. Im zweiten Teil versucht eine junge Frau aus Ramallah viele Jahre später, mehr über den Vorfall heraus­zu­finden und versetzt sich in die Perspek­tive des ermor­deten Mädchens. Die paläs­ti­nen­si­sche Autorin Adania Shibli schreibt Romane, Thea­ter­stücke, Kurz­ge­schichten und Essays. Sie ist momentan Writer-in-Resi­dence im Lite­ra­tur­haus Zürich. «Eine Neben­sache» ist ihre erste Buch­ver­öf­fent­li­chung auf Deutsch, die engli­sche Über­set­zung war für den National Book Award (2020) sowie für den Inter­na­tional Booker Prize (2021) nomi­niert. „Eine Neben­sache“ der paläs­ti­nen­si­schen Autorin Adania Shibli ist ein zwei­tei­liger Roman: Der erste Teil basiert auf einer tatsäch­li­chen Bege­ben­heit, der Verge­wal­ti­gung und Ermor­dung eines Bedui­nen­mäd­chens durch israe­li­sche Soldaten in der Negev-Wüste im August 1949. «Tafṣīl Thānawī» (تفصيل ثانوي). Beirut 2017 / Eine Neben­sache. Deutsch von Günther Orth. Beren­berg Verlag, Berlin 2022, ISBN 978–3‑949203–21‑3, Fr. 23.50 SRF.ch

● Der frühere deut­sche Bundes­kanzler Gerhard Schröder hat sich gewei­gert, seinen lang­jäh­rigen Freund, den russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin, anzu­pran­gern, und beklagt gleich­zeitig das Versagen der derzei­tigen deut­schen und fran­zö­si­schen Staats- und Regie­rungs­chefs, eine diplo­ma­ti­sche Lösung für den Russ­land-Ukraine-Konflikt zu finden. In einem am Freitag veröf­fent­lichten Inter­view mit der Süddeut­schen Zeitung sagte der 79-jährige Schröder, der von 1998 bis 2005 Bundes­kanzler war, dass er Präsi­dent Putin immer noch als seinen Freund betrachte. SP.ru

● In Berlin kostet ein WG-Zimmer für Studenten im Durch­schnitt inzwi­schen 650 Euro im Monat. Das sind 100 Euro mehr als vor einem Jahr und bedeutet eine Verdopp­lung inner­halb der letzten 10 Jahre. Teurer ist nur noch München mit 750 Euro im Monat. Der Gene­ral­se­kretär des Deut­schen Studie­ren­den­werks, Anbuhl, sagte, der Mangel an bezahl­barem Wohn­raum sei ein Struk­tur­de­fizit des Hoch­schul­sys­tems und ein soziales Problem. RBB.de

Ecuador – Wie der Koka­in­handel Ecuador verwüstet. Das einst ruhige Land im Westen Südame­rikas ist in den letzten Jahren zum neuen Hub für den globalen Koka­in­handel geworden. Expor­tiert wird vor allem nach Europa. Die Drogen­schwemme hat das Land verän­dert, Ecuador erlebt eine Welle der Gewalt. Das prägt auch die aktu­ellen Präsi­dent­schafts­wahlen. Prak­tisch jede Woche wird in euro­päi­schen Häfen Kokain beschlag­nahmt. Viel davon kommt als ille­gale Fracht in Bananen-Kisten, die aus Ecuador stammen, dem neuen Umschlag­platz für Kokain. Das weisse Pulver stammt aus den beiden welt­weit grössten drogen­pro­du­zie­renden Ländern, Kolum­bien und Peru, und wird über Ecuador expor­tiert. Kartelle aus Mexiko und dem Balkan haben sich mit Ex-Gueril­leros, mit Gefängnis- und Stras­sen­banden zusam­men­getan und eine Welle der Gewalt ausge­löst: Mindes­tens 4500 Menschen wurden vergan­genes Jahr ermordet. Kinder werden von den Banden rekru­tiert, Jour­na­listen und Jour­na­lis­tinnen fliehen wegen Mord­dro­hungen ins Exil, Gefäng­nisse sind Brut­stätten der Krimi­na­lität. Die Gewalt über­schattet auch die aktu­ellen Präsi­dent­schafts­wahlen; die Stich­wahl ist am 15. Oktober. Der aussichts­reiche Kandidat Fernando Villa­vicencio wurde vor dem ersten Wahl­gang Anfang August nach einer Wahl­kampf­ver­an­stal­tung erschossen. Als Jour­na­list und Parla­men­ta­rier hatte er immer wieder die weit­ver­brei­tete Korrup­tion im Land kriti­siert und vor dem Einfluss der orga­ni­sierten Krimi­na­lität gewarnt. Das kleine Land ist mit der Situa­tion über­for­dert. «Inter­na­tional»

● Daniel Noboa hat die Stich­wahl gewonnen und wird jüngster Präsi­dent in der Geschichte des südame­ri­ka­ni­schen Landes. Nach Auszäh­lung von rund 91 Prozent der Stimmen kam der 35 Jahre alte Unter­nehmer auf gut 52 Prozent. Die Wahl­be­tei­li­gung lag bei etwa 82 Prozent. Noboa gilt als Mitte-Rechts-Poli­tiker. Er ist der Sohn des Bananen-Tycoons Álvaro Noboa, der sich selbst fünfmal um das Präsi­den­tenamt in Ecuador beworben hatte. Noboa wird das Amt aller­dings nur rund 18 Monate ab Mitte Dezember bekleiden – bis zum Ende der für den aktu­ellen Präsi­denten Guil­lermo Lasso vorge­se­henen Amts­zeit. Die Gewalt nahm in Ecuador in den vergan­genen Jahren drama­tisch zu. Banden, die laut Experten Verbin­dungen zu mäch­tigen mexi­ka­ni­schen Kartellen haben, kämpfen um Kontrolle über die Routen für den Koka­in­handel. Noboa will die Hoch­si­cher­heits­ge­fäg­nisse auf Schiffe verlegen. SRF.ch

EU – Nach Gesprä­chen und Bera­tungen mit Guterres gab die Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion bekannt, die Euro­päi­sche Kommis­sion habe beschlossen, das derzeit für Gasa geplante huma­ni­täre Hilfs­paket sofort um 50 Millionen Euro aufzu­sto­cken. Sie fügte hinzu: „Auf diese Weise wird die Höhe dieser Hilfen insge­samt 75 Millionen Euro betragen“. VOIRI.ir

Frank­reich – In Auto­bat­te­rien ebenso wie in Wind- und Solar­kraft­werken stecken Lithium, Kupfer, Kobalt und andere kriti­sche Mine­ra­lien. Davon braucht es schnell viel mehr, damit die Ener­gie­wende gelingt. Die Inter­na­tio­nale Ener­gie­agentur IEA will nun zwischen Produk­ti­ons­län­dern und der Indus­trie vermit­teln. Die Inter­na­tio­nale Ener­gie­agentur IEA wurde vor genau 50 Jahren, im Oktober 1973, gegründet. Nach der Ölkrise sollte sie für mehr Trans­pa­renz, Zusam­men­ar­beit und Liqui­dität auf dem Ölmarkt sorgen. Glei­ches will sie nun für den Rohstoff für die Ener­gie­wende leisten – die kriti­schen Mine­ra­lien und Metalle. Auch hier soll sie die inter­na­tio­nale Zusam­men­ar­beit fördern, Abhän­gig­keiten vermeiden und Markt­trans­pa­renz schaffen. «Kupfer, Lithium oder Kobalt sind nicht wirk­lich knapp, sondern überall in der Erdkruste vorhanden», erklärt Rohi­tesh Dhawan. Er ist Chef von ICMM, dem Inter­na­tional Council on Mining and Metals, dem Verband der grössten Minen­kon­zerne der Welt. China ist ein gewich­tiger Produ­zent und vor allem Verar­beiter von kriti­schen Mine­ra­lien. Dennoch fehlte China an der Pariser Konfe­renz. Auf Anfrage von SRF teilte die IEA schrift­lich mit: «Der Fokus des Gipfels liegt auf den neuen Produ­zenten von kriti­schen Mine­ra­lien und auf den Konsu­menten.» Damit bleibt unklar, ob China nicht einge­laden war oder die Einla­dung ausge­schlagen hat. Tatsäch­lich hat China bereits vor zwanzig Jahren begonnen, die Produk­tion und die Verar­bei­tung von kriti­schen Mine­ra­lien zu fördern, im eigenen Land, aber auch rund um den Globus. «Europa hat, trotz langer Tradi­tion im Bergbau, den Anschluss verpasst», gibt Thierry Breton, in der EU-Kommis­sion zuständig für den Binnen­markt, auch unum­wunden zu.

● Pariser Louvre und Schloss Versailles nach Drohung geräumt. Frank­reich befindet sich nach der tödli­chen Messer­at­tacke eines Isla­misten in einer Schule in höchster Terror­warn­stufe. SRF.ch

G asa – Wie weit das Netz, das in Israel auch „Gasa-Metro“ genannt wird, unter dem schmalen Küsten­streifen verbreitet ist, ist unklar. 2021 gaben die israe­li­schen Streit­kräfte (IDF) an, mehr als 100 Kilo­meter Tunnel zerstört zu haben. Die Hamas hingegen behaup­tete, ihre Tunnel erstreckten sich über 500 Kilo­meter, und nur fünf Prozent seien getroffen worden (zum Vergleich: Die Stre­cken der Wiener U‑Bahn messen zusammen 83 Kilo­meter). Die Tunnel sollen unter dem gesamten Grenz­zaun verlaufen, auch unter der Grenze zu Ägypten, das mit Flutungen gegen den Schmuggel vorging. Viele Tunnel sollen in direkter Nach­bar­schaft zu israe­li­schen Ortschaften enden. 2013 entdeckte die israe­li­sche Armee etwa einen rund 1,6 Kilo­meter langen Tunnel, der nahe einem Kibbuz endete. Die Anrainer hatten selt­same Geräu­sche vernommen und die Behörden alar­miert. ORF.at

● West­liche Führer betonen, dass Israel das Recht hat, sich zu vertei­digen, geben jedoch nicht an, wie weit Israel bei seiner Mili­tär­ak­tion in Gasa gehen könnte.

● Ärzte, Kran­ken­wa­gen­helfer und andere Mitar­beiter des Gesund­heits­we­sens in Gasa verrichten inmitten der israe­li­schen Luft­an­griffe ihre Arbeit. Nach Angaben des Roten Halb­monds führt Israel aktiv Angriffe auf Kran­ken­wagen und Kran­ken­häuser durch. NOS.nl

● Die israe­li­sche Besat­zung plant einen Angriff auf Gasa mit einer neuen Version von Joint Direct Attack Muni­tion (JDAM)-Bomben, die alle Menschen im Umkreis von „einer halben Meile“ um den Abwurfort töten können, sagte der US-Enthül­lungs­jour­na­list Seymour Hersh am Sonntag unter Beru­fung auf Quellen. Laut Hersh ist der Angriff zwischen Sonntag und Montag geplant. „Die derzei­tigen israe­li­schen Kriegs­planer sind davon über­zeugt“, sagte mir der Insider, dass die verbes­serte Version von JDAMs mit grös­seren Spreng­köpfen tief genug in den Unter­grund eindringen würde, bevor sie explo­dierte – dreissig bis fünfzig Meter –, wobei die Explo­sion und die daraus resul­tie­rende Schall­welle „alle inner­halb einer halben Stunde töten würden. … Joint Direct Attack Muni­tions (JDAM) Bomben, entworfen von McDon­nell Douglas, Ende der 1980er–1996, herge­stellt von Boeing Defence, Space & Secu­rity (boeing.com/defense/), Stück­kosten 21’000–36’000 US-Dollar. IZ.ru

● Über 600’000 Menschen sind in den Süden des Gasa­strei­fens geflüchtet. Rund 4’000 Menschen sind bereits gestorben. SRF.ch

G ross­bri­tan­nien – Bett­wanzen: Briti­sche Firmen, die sich auf den Einsatz von speziell ausge­bil­deten Spür­hunden spezia­li­siert haben, erleben derzeit einen „Boom“, wie der briti­sche „Guar­dian“ schreibt. „Wir bekommen immer mehr Anfragen. Seit Juni ist die Zahl der Anrufe wahr­schein­lich um 25 Prozent gestiegen“, sagte Gary Jakeman gegen­über der Zeitung. ORF.at

I ndien – Das heilige नवरात्रि Navratri-Fest beginnt an diesem Sonntag und läutet neun Tage voller freu­diger Feier­lich­keiten und einer immensen Hingabe für Hindu-Anhänger in Indien und auf der ganzen Welt ein. Mit grossem Pomp und Enthu­si­asmus verehren sie die Göttin दुर्गा Durga in ihren Häusern oder geschmückten Tempeln. An jedem Tag des Festi­vals wird eine der neun gött­li­chen Inkar­na­tionen der Göttin Durga verehrt, die die Kraft der Weib­lich­keit reprä­sen­tiert und Menschen vor nega­tiven Kräften schützen soll. Am ersten Tag von Navratri verehren hindu­is­ti­sche Anhänger die Göttin Shail­putri, auch bekannt als Hemavati oder Parvati, eine der Formen der Göttin Durga. Der Legende nach ist sie die Tochter von Lord Himalaya.

● Der neue Welt­raum­bahnhof in குலசேகர பட்டினம் Kulase­ka­ra­pat­tinam (Tamil Nadu) wird den Treib­stoff­ver­brauch gegen­über dem bestehenden Welt­raum­bahnhof in శ్రీహరికోట Sriha­ri­kota senken. Derzeit führen von Sriha­ri­kota aus gestar­tete Raketen Wende­ma­növer durch, um einen Über­flug über Sri Lanka zu vermeiden, was bei der neuen Raum­sta­tion nicht der Fall sein wird. Die Regie­rung von Tamil Nadu plant ausserdem die Eröff­nung eines Welt­raum­in­dus­trie­parks und eines Treib­stoff­parks in der Nähe des neuen Welt­raum­bahn­hofs. Sriha­ri­kota ist eine Insel vor dem Golf von Bengalen in Andhra Pradesh. Sie beher­bergt das Satish Dhawan Space Centre, eines der beiden Satel­li­ten­start­zen­tren in Indien, das andere ist die äqua­to­riale Rake­ten­start­sta­tion തുമ്പ Tumba in തിരുവനന്തപുരം Trivan­drum oder Thiru­va­n­ant­ha­puram, der Haupt­stadt des Bundes­staats Kerala. AIR.in

Irak – Alle sollten sich gegen diese schwere Bruta­lität wehren und verhin­dern, dass die Besat­zungs­mächte ihre Pläne umsetzen, dem unschul­digen und unter­drückten Volk Paläs­tinas noch mehr Leid zuzu­fügen, sagte Ayatollah Sistani (83). Er sagte, dass die Been­di­gung der Tragödie, mit der die Paläs­ti­nenser in den letzten sieben Jahr­zehnten konfron­tiert waren, durch die Wahrung ihrer legi­timen Rechte und die Besei­ti­gung der Beset­zung ihres Landes erreicht werden könne, und dass dies der einzige Weg sei, Frieden und Sicher­heit in dieser Region herzu­stellen. Geschieht dies nicht, werde der Wider­stand gegen die Aggres­soren weiter­gehen und der Kreis­lauf der Gewalt werde noch mehr unschul­digen Menschen das Leben kosten, heisst es in der Erklä­rung abschlies­send. VOIRI.ir

Iran – Im schlimmsten Fall würde die Welt in eine Rezes­sion stürzen und eine Billion US-Dollar an BIP verlieren. Bloom­berg berich­tete diese Woche, dass die Welt­wirt­schaft in eine Rezes­sion stürzen und die Ölpreise in die Höhe schiessen würden, wenn sich Iran in den israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Konflikt einmi­schen würde. KFAR.us

● Seit einigen Tagen ist die Vergif­tungs­welle das beherr­schende Thema in den irani­schen Medien. Alleine am Mitt­woch wurden Fälle an Dutzenden Schulen gemeldet. Wenig ist bisher über die Hinter­gründe bekannt, gleich­zeitig wird viel speku­liert. Doch die Symptome sind immer gleich: Schwindel, Übel­keit und Atemnot. Betrof­fene erzählten unter anderem von zischenden Geräu­schen in den Klas­sen­räumen und Schwe­fel­ge­ruch. Irani­sche Ärzte tippen daher auf Gift­gase. TRT.tr

Israel – Israel hat im Norden des Landes an der Grenze zum Libanon eine vier Kilo­meter breite Sperr­zone einge­richtet. RBB.de

● בנימין (ביבי) נתניהו Bibi Netan­yahus Popu­la­rität in der Bevöl­ke­rung ist auf einen histo­ri­schen Tief­stand gesunken. Eine Woche nach dem Terror­an­schlag wurde er immer noch nicht zur Verant­wor­tung gezogen. Am 21. Oktober feiert er seinen 74er. NOS.nl

● Während Israel im Vorfeld einer erwar­teten umfas­senden Boden­in­va­sion im Gasa­streifen einen massiven Luft­an­griff startet, sagte der israe­li­sche Präsi­dent Isaac Herzog am Freitag, dass alle Bürger von Gasa für den Angriff der Hamas in Israel am vergan­genen Wochen­ende verant­wort­lich seien. REQA.il

Italien. Ange­sichts der jüngsten Entwick­lungen in Nahost will Italien die Sicher­heits­vor­keh­rungen zur Vorbeu­gung funda­men­ta­lis­ti­scher Anschläge verschärfen, vorallem in den Flücht­lings­la­gern. RAI.it

J apan – Japan fordert vom Gericht die Abschaf­fung der umstrit­tenen Verei­ni­gungs­kirche. Der Antrag kommt mehr als ein Jahr nach der Ermor­dung des ehema­ligen japa­ni­schen Premier­mi­nis­ters Abe. Der Täter tötete ihn wegen der Verbin­dungen des ehema­ligen Premier­mi­nis­ters zur Moon-Sekte. Die südko­rea­ni­sche Verei­ni­gungs­kirche wurde 1954 von 文鮮明 Sun Myung Moon (1920–2012) gegründet, einem glühenden Anti­kom­mu­nisten, der sich selbst als den neuen Messias betrach­tete. Die Orga­ni­sa­tion ist daher besser als Mond­sekte bekannt. Unter dem Schutz von Nobusuke Kishi, Abes Gross­vater, gelang es Moon, sich in Japan nieder­zu­lassen. Der selbst­er­nannte Prophet ist inzwi­schen gestorben, aber seine Kirche hat nach eigenen Angaben immer noch mehr als 100’000 Mitglieder in Japan. Sie spenden jedes Jahr fast 65 Millionen Franken. NOS.nl

J orda­nien – مَحْمُود عَبَّاس Abbas (87) sagte gegen­über US-Aussen­mi­nister Antony Blinken (61), dass er „die erzwun­gene Vertrei­bung“ von Paläs­ti­nen­sern aus Gasa ablehnt, und warnte den ameri­ka­ni­schen Diplo­maten während eines Tref­fens am Freitag in Amman, dass es darauf hinaus­laufen würde, Israels Evaku­ie­rungs­be­fehl für den nörd­li­chen Gasa­streifen zu folgen eine „zweite Nakba“ – ein Hinweis auf die gewalt­same Vertrei­bung von 750’000 Paläs­ti­nen­sern durch Israel von 1947 bis 1948. Die Nakba النكبة, die „Kata­strophe“ war die Zerstö­rung der paläs­ti­nen­si­schen Gesell­schaft und Heimat im Jahr 1948 und die dauer­hafte Vertrei­bung der Mehr­heit der paläs­ti­nen­si­schen Araber. Der Begriff wird verwendet, um sowohl die Ereig­nisse von 1948 als auch die anhal­tende Beset­zung der paläs­ti­nen­si­schen Gebiete (das besetzte West­jor­dan­land und den Gasa­streifen) durch die Paläs­ti­nenser sowie deren Verfol­gung und Vertrei­bung in den paläs­ti­nen­si­schen Gebieten und Flücht­lings­la­gern zu beschreiben. SP.ru

Katar – In der aktu­ellen Eska­la­tion im Nahen Osten bietet sich Katar als Vermittler zwischen Israel und der Hamas an. SRF.ch

Kolum­bien – Israel reagiert nach Nazi-Vergleich von Kolum­biens Präsi­denten Gustavo Petro (63) an Israels Angriffen im Gasa­streifen uns will seine Exporte einstellen. Der Links­po­li­tiker hatte das Vorgehen der israe­li­schen Armee mit den Verbre­chen der deut­schen Natio­nal­so­zia­listen und den Gasa­streifen mit dem Vernich­tungs­lager Ausch­witz und dem Warschauer Ghetto vergli­chen. ORF.at

Kroa­tien – Dass das kroa­ti­sche Aussen­mi­nis­te­rium eine israe­li­sche Flagge hissen liess, sei „idio­tisch“ und unan­ge­messen und bringe den Terror nach Kroa­tien, sagte Präsi­dent Zoran Mila­nović (56) am Freitag und fügte hinzu, dass die Gräu­el­taten der Hamas Israel nicht das Recht geben, aus Rache Zivi­listen zu bombar­dieren. Anfang des Jahres betonte Mila­nović, Kroa­tien befinde sich nicht im Krieg mit Russ­land und kriti­sierte die deut­sche Entschei­dung, Panzer in die Ukraine zu schi­cken. Er kriti­sierte auch die Behand­lung der EU gegen­über Mitglied­staaten wie Polen und Ungarn und warf Brüssel vor, Kroa­tien wie ein „zurück­ge­blie­benes“ Kind zu behan­deln. HR.hr

Libanon – Hunderte Anhänger jubelten dem stell­ver­tre­tenden Gene­ral­se­kretär der liba­ne­si­schen Hisbollah, نعيم قاسم Naim Ghassem, bei seiner Rede nach dem Frei­tags­gebet in Beirut zu. Seine Ansage war eindeutig: „Bereitet euch auf alles vor.“ Die Schii­ten­or­ga­ni­sa­tion sei bereit zum Kampf gegen Israel. Die Menge schwenkte paläs­ti­nen­si­sche Fahnen und die Flagge der Hisbollah. Im Chor riefen die Menschen: „Frei­heit für Paläs­tina!“ ORF.at

● Der Libanon reicht beim UN-Sicher­heitsrat eine offi­zi­elle Beschwerde gegen Israel wegen des Todes des Reuters-Jour­na­listen Issam Abdallah ein. Das berich­tete die staat­liche liba­ne­si­sche Nach­rich­ten­agentur. Das liba­ne­si­sche Aussen­mi­nis­te­rium spricht von „Israels vorsätz­li­cher Tötung“ des Jour­na­listen. NOS.nl

N aher Osten – Die USA sind die stärkste externe Macht im Nahen Osten, sie sind der stärkste Verbün­dete von Israel, sie haben selbst Krieg geführt im Irak und in Afgha­ni­stan und haben Truppen fast überall. Die US-Aussen­po­litik hat den Nahen und Mitt­leren Osten seit dem Treffen von Präsi­dent Roose­velt mit dem saudi­schen König Abdul Aziz Ibn Saud auf dem US-Kriegs­schiff Uss Quincy am Valen­tinstag 1945 im Suez Kanal geprägt, und der Nahe Osten hat die US-Politik geprägt. Die USA tragen auto­ma­tisch eine grosse Mitver­ant­wor­tung für das, was im Nahen Osten geschieht. Es ist die grosse Ironie, dass die USA ausge­rechnet in dem Moment, in dem sie sich eigent­lich aus dem Nahen Osten zurück­ziehen und mehr China und Osteu­ropa zuwenden wollten, mit solcher Macht in den Nahen Osten zurück­ge­zogen werden. Aussen­mi­nister Antony Blinken reist dieser Tage nach Israel, Jorda­nien, Katar, Saudi-Arabien, die Verei­nigten Arabi­schen Emirate und Ägypten. Die ameri­ka­ni­sche Exit-Stra­tegie aus dem Nahen Osten ist krachend geschei­tert. Die USA sassen dem Irrglauben auf, dass der eigent­liche Nahost­kon­flikt, also der Konflikt zwischen Israelis und Paläs­ti­nen­sern, nicht mehr rele­vant sei. Sie setzten statt­dessen auf eine Norma­li­sie­rung der Bezie­hungen zwischen Israel und arabi­schen Staaten, die soge­nannten Abraham Accords. SRF.ch

● Die israe­li­schen Vertei­di­gungs­kräfte (IDF) werden überall im Nahen Osten operieren, um die Sicher­heit Israels zu gewähr­leisten, sagte IDF-Spre­cher Daniel Hagari am Sonntag und fügte hinzu, dass die Armee in allen Regionen bestens vorbe­reitet sei. Die irani­schen Streit­kräfte werden nicht im Gasa­streifen eingreifen, wenn Israel dort eine Boden­ope­ra­tion startet, es sei denn, die israe­li­schen Streit­kräfte beschliessen, den Iran anzu­greifen, teilte die irani­sche Stän­dige Vertre­tung bei den Vereinten Nationen am Sonntag gegen­über Sputnik mit. Der chine­si­sche Aussen­mi­nister Wang Yi sagte dem saudi­schen Aussen­mi­nister Faisal bin Farhan As Saud am Sonntag in einem Tele­fonat, dass Israels Aktionen über den Rahmen der Selbst­ver­tei­di­gung hinaus­ge­gangen seien und dass das Land die kollek­tive Bestra­fung der Paläs­ti­nenser beenden sollte. SP.ru

● Die Ankün­di­gung der israe­li­schen Fran­chise-Unter­nehmer der Fast-Food-Kette McDo­nald, kosten­lose Mahl­zeiten für IDF-Soldaten anzu­bieten, löste Boykott­auf­rufe und Proteste aus. Inmitten einer wach­senden Gegen­re­ak­tion gegen McDonald’s wegen seiner offen­sicht­li­chen Unter­stüt­zung für Israels Krieg gegen Gasa reagierten lokale Unter­nehmen in Oman, Türkei, Saudi-Arabien, Libanon, Kuwait und den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten mit Spenden für die paläs­ti­nen­si­sche Sache. Auf Insta­gram am Samstag hat McDonald’s VAE eine Million AED (272’000 US-Dollar) für die Hilfs­kam­pagne für Gasa des emira­ti­schen Roten Halb­monds zuge­sagt. Berichten zufolge spen­dete der McDonald’s‑Betrieb in der Türkei 1 Million US-Dollar an „Opfer des Krieges“ in Gasa, während der Fran­chise­nehmer in Kuwait angab, 250’000 US-Dollar an die örtliche Rothalb­mond-Gesell­schaft gespendet zu haben. Das Programm von McDonald’s Israel zur Liefe­rung kosten­loser Mahl­zeiten an die IDF sei „keine globale Entschei­dung und wurde auch von keinem der anderen lokalen Betreiber, insbe­son­dere denen in unserer Region, geneh­migt“, heisst es in der kuwai­ti­schen Erklä­rung. TRT.tr

Neusee­land – Bei der Parla­ments­wahl in Neusee­land zeichnet sich eine hohe Wahl­be­tei­li­gung ab. Vor vielen der 2’300 Wahl­lo­kale im Land hätten sich schon in der Früh lange Schlangen gebildet. Konser­va­tive Partei holt Wahl­sieg. Die National Party holte bei der Parla­ments­wahl 40 Prozent der Stimmen und über­holt somit die Sozi­al­de­mo­kraten. RNZ.nz

Nieder­lande – Letzt­lich werden an der Wahl am 22. November 26 Parteien teil­nehmen. Am vergan­genen Montag reichten 29 Parteien ihre Kandi­da­ten­listen ein, drei wurden jedoch fallen gelassen, weil der Wahlrat Fehler fest­ge­stellt hatte. Der Wahlrat hat heute die Kandi­da­ten­listen erstellt und die Reihen­folge der Parteien auf dem Stimm­zettel fest­ge­legt: VVD, D66, GrünLinks / Arbeitspartei (PvdA), PVV (Partei für die Frei­heit), CDA, SP (Sozia­lis­ti­sche Partei), Forum für Demo­kratie, Partei für die Tiere, Christ­liche Union, Volt, JA21, Poli­ti­sche Refor­mierte Partei (SGP), DENK, 50PlUS, BBB, BIJ1, Pira­ten­partei – Die Grünen, BVNL / Haga Gruppe, Neuer Gesell­schafts­ver­trag, Splitterpartei, LP (Liber­täre Partei), LEF – Für die neue Gene­ra­tion, Gemeinsam für die Nieder­lande, Nieder­lande mit einem PLAN, Partei des Sportes, poli­ti­sche Partei fürs Grundeinkommen.

● Abschaf­fung der Monar­chie im Wahl­pro­gramm von GrünLinks/PvdA. Mitglieder der koope­rie­renden Parteien wollen eine „parla­men­ta­ri­sche Republik“.

● An der Pro-Paläs­tina-Demons­tra­tion in Amsterdam nehmen nach Angaben der Gemeinde mehr als 15’000 Menschen teil. Der Dam-Platz war gegen 15 Uhr voll. Zu diesem Zeit­punkt konnte der Stras­sen­bahn­ver­kehr den Dam-Platz nicht mehr über­queren. Viele Demons­tranten tragen paläs­ti­nen­si­sche Flaggen. Diese wurden auch verteilt. Demons­tranten rufen Parolen wie „Befreit Paläs­tina“. Auch auf Arabisch werden Parolen gerufen wie „Wir opfern unsere Seele und unser Blut für die Märtyrer“ und „Es gibt keinen Gott ausser Allah, ein Märtyrer wird von Allah geliebt“, hören die Anwesenden. ‘

● Der Parla­ments­ab­ge­ord­nete كوثر بوخليخت Kauthar Bouch­al­likht hat sich von der Kandi­da­ten­liste von GrünLinks/Partei der Arbeit PvdA für die Wahlen im nächsten Monat zurück­ge­zogen. Sie glaube, dass ihre Partei Groen­Links dem Kontext des paläs­ti­nen­sisch-israe­li­schen Konflikts in der vergan­genen Woche zu wenig Aufmerk­sam­keit geschenkt habe, schreibt sie in einer Nach­richt auf Insta­gram. „Das ist nicht mehr die Partei, für die ich Abge­ord­neter sein möchte.“ „Dieser ‚Krieg‘ begann nicht plötz­lich, er dauert schon seit 75 Jahren“, schreibt sie. „Jetzt ist die Zeit für den Kontext. Der Kontext bedeutet nicht, die schreck­li­chen Aktionen der Hamas vom vergan­genen Wochen­ende zu leugnen. Der Kontext bedeutet anzu­er­kennen, woher sie kommen, nämlich die Aktionen der israe­li­schen Regie­rung, auch gegen den Willen vieler Israelis und Juden in.“ Bouch­al­likht wurde 1994 in Amsterdam in einer Familie marok­ka­ni­scher Abstam­mung geboren.

● Um das Aussterben des Auer­hahns zu verhin­dern, sind weit­rei­chende Mass­nahmen erfor­der­lich. NOS.nl

Nigeria – Nigeria kämpft gegen einen Diph­therie-Ausbruch, bei dem mehr als 600 Menschen ums Leben kamen, die meisten davon Kinder, sagten Beamte. Viele der infi­zierten Minder­jäh­rigen waren nicht geimpft. VON.ng

Öster­reich – Die Region um Lunz am See (Bezirk Scheibbs) ist für ihre Abla­ge­rungen aus der Trias­zeit bekannt. Jetzt wurde dort mit einem riesigen Bohrer 233 Millionen Jahre in die Vergan­gen­heit gebohrt, um eine der grössten Umwelt­ka­ta­stro­phen der Erdge­schichte zu erfor­schen. Die Karni­sche Krise vor 233 bis 235 Millionen Jahren war auf eine Serie an Vulkan­aus­brü­chen zurück­zu­führen, der enorme CO2-Ausstoss und die Asche vernich­teten das Leben auf fast dem gesamten Erdball und konser­vierten gleich­zeitig die Tier- und Pflan­zen­welt. Eine der welt­weit bekann­testen Fund­stellen aus dieser Zeit ist das Gebiet Polz­berg zwischen Lunz am See und Gaming (beide Bezirk Scheibbs). Dort werden schon seit 140 Jahren hervor­ra­gend erhal­tene Fossi­lien gefunden. Diese Zeugen aus dem Erdmit­tel­alter sind sogar in Bach­betten an der Erdober­fläche ersicht­lich. Alex­ander Luken­eder ist der Leiter eines Forschungs­pro­jektes des Natur­his­to­ri­schen Museums zusammen mit der Akademie der Wissen­schaften und dem Land Nieder­ös­ter­reich. Er hatte die Idee, mit einer Kern­boh­rung in die untersten Schichten vorzu­stossen. Eines ist noch niemandem gelungen: den „Predator X“ zu finden. Dieser gigan­ti­sche Meeres­sau­rier wurde schon in zahl­rei­chen Funden nach­ge­wiesen, vor allem in Exkre­menten. Aber von dem Icht­h­y­o­sau­rier selbst wurden bis dato noch keine Über­reste gefunden. Das wäre für Alex­ander Luken­eder der Gipfel seiner Forschung.

● Ex-Kanzler und ‑ÖVP-Chef Sebas­tian Kurz hat vor dem Beginn seines Prozesses wegen falscher Zeugen­aus­sage einen Frei­spruch bean­tragt. In einer dem Richter über­mit­telten Gegen­äus­se­rung seines Anwalts werden mehrere Gründe aufge­führt, warum der Straf­an­trag der Wirt­schafts- und Korrup­ti­ons­staats­an­walt­schaft (WKStA) über das Ziel hinaus­schiesse. Es handle sich „nicht einmal um sach­liche und objek­tive Begrün­dungen, sondern um eine blosse Anhäu­fung von Schein­ar­gu­menten“. ORF.at

Russ­land – Russ­land vbes­sert seine Eisen­bahn­ver­bin­dungen in der Ukraine und baut eine neue Eisen­bahn­linie nach Mariupol. BBC.uk

● Im vergan­genen Jahr habe Russ­land eine „Rekord­ernte von 158 Millionen Tonnen“ Getreide einge­fahren, sagte der Kreml-Chef bei einem Treffen der Gemein­schaft Unab­hän­giger Staaten (GUS) in Bischkek. Auch in diesem Jahr sei der Ertrag mit mehr als 130 Millionen Tonnen „sehr hoch“. ORF.at ● Wladimir Putin zeigt Benjamin Netan­jahu die kalte Schulter – will aber vermit­teln. SRF.ch

● Von Januar bis August dieses Jahres expor­tierte Litauen Wein im Wert von 126 Millionen US-Dollar nach Russ­land, ein Anstieg von 20,6 % gegen­über den Vorjah­res­zahlen. Geor­gien belegte mit 112,1 Millionen US-Dollar (plus 19,4 %) den zweiten Platz, und Lett­land, ein weiterer balti­scher Staat, landete mit 79 Millionen US-Dollar (plus 18,5 %) auf dem dritten Platz. Zu den zehn grössten Wein­lie­fe­ranten dieses Jahres gehörten ausserdem Italien (72,7 Millionen US-Dollar), Spanien (20,8 Millionen US-Dollar), Polen (18,3 Millionen US-Dollar), Deutsch­land (11,3 Millionen US-Dollar), Chile (10,4 Millionen US-Dollar), Portugal (7,7 Millionen US-Dollar) und Arme­nien (6,3 Millionen US-Dollar). IZ.ru

Saudi-Arabien – Saudi-Arabien stoppt den israe­li­schen Frie­dens­ver­trag. SR.sa

Schweiz – Wahlen in der Schweiz 2023: SVP gewinnt 9 Sitze, Grüne und GLP verlieren deren 11. Die SVP legt stärker zu als erwartet, die Grünen und Grün­li­be­ralen sacken ab und die Mitte über­holt die FDP – die Resul­tate der Gesamterneuerungswahlen.

Die Schweizer Wahl­be­rech­tigten haben am Sonntag die grosse und die kleine Kammer für die Legis­la­tur­pe­riode 2023–2027 gewählt.

Grosse Gewin­nerin ist die SVP. Die Volks­partei kann um 3 Prozent­punkte zulegen und kommt auf 28,6 Prozent Wähler­an­teil. Es ist das zweit­beste Resultat ihrer Geschichte. Sie gewinnt 9 weitere Sitze im Natio­in­alrat und steht neu bei 62.

Die Grünen verlieren 3,8 Prozent­punkte und liegen mit 9,4 Prozent nun wieder unter der 10-Prozent-Schwelle. Sie büssen 5 Sitze ein und halten neu deren 23.

Die FDP veliert 0,7 Prozent­punkte und kommt auf noch 14,4 Prozent Wähler­an­teil. Sie verliert einen Sitz und ist nun noch mit 28 Parlamentarier:innen im Natio­nalrat vertreten.

Die Mitte hingegen kann um 0,8 Prozent­punkte auf 14,6 Prozent zulegen, sie gewinnt einen Sitz dazu und zählt jetzt deren 29. Damit löst sie im Natio­nalrat die FDP als dritt­stärkste poli­ti­sche Kraft ab. Je nachdem, wie die Stän­de­rats­wahlen ausgehen, ist die Zusam­men­set­zung des Bundes­rates in Frage gestellt.

Die SP profi­tiert von den Verlusten der Grünen, kann den Absturz der Linken aber nur gering­fügig abfe­dert. Sie legt um 1,2 Prozent­punkte auf 18 Prozent zu. Das reicht für 41 statt 39 Sitze.

Hart trifft es die Grün­li­be­rale Partei. Sie gibt zwar nur 0,6 Prozent­punkte ab und hat neu 7,2 Prozent Wähler­an­teil, verliert aber ganze 6 ihrer bisher 16 Sitze.

Bei den Klein­par­teien verliert die mitte-links posi­tio­nierte EVP einen von zwei Sitzen. Am äusseren rechten Flügel kann die EDU einen Sitz zulegen und wieder ein Duo nach Bern schi­cken. Die Tessiner Rechts­aussen-Partei Lega kehrt mit einem Sitz­ge­winn ins Parla­ment zurück. Und die rechte Genfer Protest­partei MCG schickt gleich zwei Natio­nal­räte nach Bern.

Nicht mehr im Natio­nalrat vertreten sind hingegen die links­aussen posi­tio­nierten PdA/Sol, die ihre zwei Sitze abgeben.

Die Wahl­be­tei­li­gung scheint im Vergleich zu den 45,1 Prozent im Jahr 2019 leicht zu steigen, auf 46,6 Prozent.

Im Stän­derat scheint die Ausgangs­lage vor allem für die FDP günstig, ihr winken mehrere Sitz­ge­winne. Kombi­niert mit den erwar­teten Verlusten von Links-Grün ergibt das einen Rechts­rutsch in der kleinen Kammer. Am 19. November kommt es zum zweiten Wahl­gang, dann wird die defi­ni­tive Zusam­men­stel­lung klar sein. SWISSINFO.CH

Südtirol – Der Streit zwischen Rein­hold Messner und dem Guinness-„Buch der Rekorde“ über die Bestei­gung aller 14 Acht­tau­sender geht in eine neue Runde. Der 79-Jährige kündigte heute in einem dpa-Gespräch an, dass er gegen den Guin­ness-Verlag vorgehen werde, sollte sein Name auf einer neuen Liste mit den Bestei­gern aller Acht­tau­sender nun doch wieder erscheinen. „Wenn das ins Guin­ness-Buch kommt, werde ich das verbieten. Ich bin dagegen, dass mein Name auf einer solchen Liste steht.“ Messner galt bei Guin­ness lange Zeit als erster Mensch, der auf allen 14 Acht­tau­sen­dern der Welt stand. In der neuen Ausgabe soll der Titel nun jedoch dem US-Klet­terer Ed Viesturs zuge­spro­chen werden, weil Messner nach Berech­nungen des deut­schen Hima­laya-Chro­nisten Eber­hard Jurgalski 1985 den Gipfel des 8’091 Meter hohen Anna­purna angeb­lich um wenige Meter verpasste. ORF.at

Thai­land – Zehn­tau­sende Menschen aus Thai­land leben in Israel, um ihren Lebens­un­ter­halt zu verdienen und Geld an ihre Fami­lien zu schi­cken. Bei den meisten von ihnen handelt es sich laut dem SRF-Korre­spon­denten um Männer. «Sie stammen meist aus ärmeren Regionen Thai­lands und verdienen in Israel mehr Geld, als sie es zu Hause könnten.» Etwa 5000 von ihnen leben im Süden von Israel, nahe der Grenze zum Gasa­streifen. Für die Arbeiter gibt es ein Abkommen zwischen Thai­land und Israel: «Vor ihrer Abreise erhalten sie in Thai­land eine Art Jobtrai­ning, dann sind sie erst einmal zwei Jahre in Israel. Dann kann der Vertrag auf maximal fünf Jahre verlän­gert werden», sagt Aldro­vandi. Wie sich die trau­ma­ti­schen Erfah­rungen durch den Hamas-Terror auf die thai­län­di­sche Arbeits­mi­gra­tion nach Israel auswirken werde, lasse sich derzeit nicht abschätzen. eit dem Gross­an­griff der Hamas auf Israel bangen auch in Thai­land Fami­lien um ihre Ange­hö­rigen. Denn in Israel leben mehr als 30’000 Thai­länder, davon arbeiten die aller­meisten in der Land­wirt­schaft. SRF.ch

Ukraine – Laut Finanz­mi­nister Марченко Mart­schenko sind Kiews Geber zuneh­mend von innen­po­li­ti­schen Problemen und Span­nungen im Nahen Osten abge­lenkt. Die Siche­rung finan­zi­eller Unter­stüt­zung wird für Kiew immer schwie­riger, da west­liche Partner ihren Fokus auf innen­po­li­ti­sche Ange­le­gen­heiten und geopo­li­ti­sche Span­nungen verla­gern, sagte der ukrai­ni­sche Finanz­mi­nister am Samstag gegen­über Reuters.



UNO – Inzwi­schen ist die Frist ausge­laufen, die das israe­li­sche Militär der paläs­ti­nen­si­schen Bevöl­ke­rung in der Stadt Gasa gesetzt hat. Demnach sollten die Menschen bis gestern Abend ihre Häuser verlassen und in den Süden des Gebiets gehen. Nach Schät­zungen der Vereinten Nationen haben das Zehn­tau­sende getan. UN-Gene­ral­se­kretär Guterres nannte es „extrem gefähr­lich“, mehr als eine Million Menschen durch ein dicht besie­deltes Kriegs­ge­biet zu bringen – an einen Ort, an dem es keine Nahrung, Wasser oder Unter­künfte gebe. RBB.de

● Iran fordert UNO auf, schnelle Mass­nahmen gegen Israels Völker­mord zu ergreifen. VOIRI.ir