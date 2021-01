Es ist eine mediale Bombe, die vor kurzem mitten in den Laboren von Moderna und Pfizer explo­diert ist: Eine wissen­schaft­liche Studie, die im pres­ti­ge­rei­chen British Medical Journal veröf­fent­licht wurde und von Professor Peter Doshi, einem Mitar­beiter der Univer­sität von Mary­land, der sich mit phar­ma­zeu­ti­scher Versor­gungs­for­schung beschäf­tigt, unter­zeichnet ist, stellt die Wirk­sam­keit ihrer Anti-Covid-Impf­stoffe in Frage.

Seit der Frei­gabe der Impf­stoffe von Pfizer und nun auch von Moderna-vergehen, häufen sich die Nach­richten über deren Wirk­sam­keit und mögliche Neben­wir­kungen, die sie haben können.

Professor Peter Doshi hat die Anwen­dungs­daten der beiden Phar­ma­firmen analy­siert und fest­ge­stellt, dass deren Wirk­sam­keit weit hinter den veröf­fent­lichten Daten zurück­bleibt. Aber schon am 26. November warf er in einem früheren Artikel Fragen über die behaup­tete Wirk­sam­keit des Impf­stoffs auf.

Diesen Artikel können Sie hier nachlesen:

In deut­scher Über­set­zung hier:

www.bmj.com/sites/default/files/pd_opinion_bmj_deutsch_die_korr13.12_ukas_clean_docx_-_google_docs.pdf

Anläss­lich seiner früheren Studie konnte Peter Doshi bereits anhand der Daten der beiden Impf­stoffe offen­sicht­liche Unter­schiede iden­ti­fi­zieren, die deren Wirk­sam­keit signi­fi­kant verän­derten, was von einem Groß­teil der wissen­schaft­li­chen Gemein­schaft unter­stützt wurde. So hatten sich das British Medical Journal und das Lancet sehr kritisch zu den Covid-Impf­stoffen geäu­ßert: „Es gibt einen Mangel an Trans­pa­renz bei den Daten. Wir wissen nicht, ob sie wirken oder nicht, und es sind nicht genug ältere, immun­ge­schwächte Menschen und Kinder einge­schlossen, um ihre Auswir­kungen über einen mittel-langen Zeit­raum zu verstehen. Wo sind die Ergeb­nisse der Impf­stoff­ver­suche von Pfizer und Moderna? Wir kennen nur ihre Studi­en­pro­to­kolle und Pressemitteilungen.“

Fünf Wochen nach seinem ersten Artikel hatte Doshi die Gele­gen­heit, mehr als 400 Seiten von Daten zu über­prüfen, die bei der Food and Drug Admi­nis­tra­tion (FDA) vor der Notfall­zu­las­sung einge­reicht worden waren. Nachdem er sie analy­siert hatte, schrieb er einige wich­tige Über­le­gungen in der Rubrik „Opinion“ des British Medical Journal:

„Die Wirk­sam­keit der Impf­stoffe wurde in gewisser Weise kompro­mit­tiert, weil sie teil­weise an „kovid­ver­däch­tigen“ Pati­enten und an unbe­stä­tigten Covid-asym­pto­ma­ti­schen Menschen durch­ge­führt wurden.“

Dies hätte ihn dazu veran­lasst, einen viel gerin­geren Wirkungs­grad als den bisher geschätzten anzunehmen:

„… deut­lich unter der von den Regu­lie­rungs­be­hörden für die Zulas­sung fest­ge­legten Effi­zi­enz­schwelle von 50%“.

Nach den Fest­stel­lungen im British Medical Journal läge die Effi­zienz nicht bei 95%, sondern weit darunter, zwischen 19% und 29%.

Wären diese Daten vorge­legt und ausge­wertet worden, hätte es keine Zulas­sung durch die zustän­digen Behörden gegeben.

Professor Doshi führt weiter aus:

„Selbst nach Elimi­nie­rung der Fälle, die inner­halb von 7 Tagen nach der Impfung auftraten (409 bei Pfizer-Impf­stoff vs. 287 bei Placebo), was aufgrund der kurz­fris­tigen Reak­to­ge­nität [Wirk­sam­keit] des Impf­stoffs die meisten Symptome einschließen sollte, bleibt die Reak­to­ge­nität mit 29% gering. Die einzigen zuver­läs­sigen Daten“, schreibt Doshi, „um die wahre Kapa­zität dieser Impf­stoffe zu verstehen, sind Kran­ken­haus­fälle, Pati­enten im Reani­ma­ti­ons­sta­dium und Todesfälle.“

Es ist klar, dass aufgrund dieser Über­le­gungen tiefer gehende Unter­su­chungen notwendig wären.

„Der 92-seitige Bericht von Pfizer erwähnt zum Beispiel weder die 3.410 Fälle des ‚Covid-19-Verdachts‘ noch deren Veröf­fent­li­chung im New England Journal of Medi­cine, noch die Berichte über die Moderna-Impf­stoffe. Die einzige Quelle, die dies zu berichten scheint, ist die Über­prü­fung des Impf­stoffs von Pfizer durch die Food and Drug Admi­nis­tra­tion. Wir brau­chen sie, um die tatsäch­liche Wirk­sam­keit der Rohdaten zu verstehen“, erklärt Doshi, „aber kein Unter­nehmen scheint sie zu heraus­rü­cken zu wollen. Pfizer sagt, es stellt die Daten auf Anfrage zur Verfü­gung, aber sie unter­lägen noch der Über­prü­fung, und Moderna sagt, dass seine Daten, wiederum auf Anfrage, erst verfügbar sein werden, sobald die Studie abge­schlossen ist.“

Wir spre­chen somit von Ende 2022, da die Kontrolle zwei Jahre dauert. Das Gleiche gilt für den Impf­stoff von Oxford/AstraZeneca, die ihre Daten am Ende der Studie veröf­fent­li­chen wollen.

Die Schluss­fol­ge­rung ist, dass die Regie­rungen Impf­stoffe [die fälsch­li­cher­weise so genannt werden, weil es sich eigent­lich um Boten-RNA-Genthe­ra­pien handelt] gegen Covid „verkaufen“, ohne deren tatsäch­liche Wirk­sam­keit oder die tatsäch­li­chen kurz- oder lang­fris­tigen gesund­heit­li­chen Folgen zu kennen…

Quelle: