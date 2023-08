ACHTUNG REICHELT!

JULIAN REICHELT | Wie so oft in der poli­ti­schen Welt­ge­schichte kann niemand im Nach­hinein behaupten, er hätte nicht gewusst, was er da wählt. Sehr viele Poli­tiker sind Narzissten. Narzissten glauben, dass man sie wählt, weil sie so sind wie sie sind. Nicht, obwohl sie so sind. Deswegen verstellen sie sich meis­tens nicht. Sie sagen und zeigen, was man bekommt, wenn man sie wählt. So war es schon immer, so war es auch bei der Grünen Partei.



Kanz­ler­kan­di­datin Anna­lena Baer­bock blamiert uns welt­weit mit ihrem gruse­ligen Englisch, ist aber als Außen­mi­nis­terin keine Gefahr für unseren Wohl­stand. Ganz anders sieht es bei Robert Habeck aus. Als Wirt­schafts­mi­nister ist er gerade dabei, zu zerstören, was Gene­ra­tionen von Menschen in diesem Land aufge­baut haben: Unsere Indus­trie. Sein Trick: Er hat die Atom­kraft­werke abschalten lassen, an deren güns­tigem, verläss­lich flie­ßendem Strom unsere Wirt­schaft hängt.

Wie vertuscht man das ganze Ausmaß an Inkom­pe­tenz? Mit Entmün­di­gung und Einschüch­te­rung. Das ist das Konzept dieser hilf­losen Regie­rung geworden. Sie lösen Probleme, die keiner hat und schaffen Probleme, die niemand haben will.

01:53 Baer­bocks Englisch ist gruselig

03:21 Ein Land kurz vor dem Bürgerkrieg

05:06 Habeck hat von Wirt­schaft keinen Plan

09:52 Verach­tung für das Volk

12:13 Migra­tion befeuert Kriminalität

12:49 133 Milli­arden Euro an Ausländer

