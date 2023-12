Zu einem unge­wöhn­li­chen kurz abge­hal­tenen Treffen zwischen dem ukrai­ni­schen Präsi­denten Wolo­dymyr Selen­skyj und dem unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten Viktor Orban war es gestern, nach der Amts­ein­füh­rung des argen­ti­ni­schen Präsi­denten Javier Milei in Buenos Aires, gekommen – und zwar in der Gäste­loge des argen­ti­ni­schen Parlaments.

Die Aufnahmen zeigen Viktor Orban und Wolo­dymyr Selen­skyj im Gespräch, wobei unklar ist, worüber sie spre­chen. Man braucht aber keine Lippen­leser zu sein, um zu erkennen, dass Zelen­skyj gegen­über Orban in einer defen­siven Rolle als kaki-grüner Möch­te­gern-Warlord stand und ihn der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent wie ein elder statesman auflaufen ließ, stel­len­weise gera­dezu abkanzelte.

⚡️Presi­dent Volo­dymyr #Zelensky briefly spoke with the Prime Minister of Hungary, Viktor #Orban, during the inau­gu­ra­tion ceremony of the newly elected Presi­dent of #Argen­tina, as reported by Euro­pean Pravda.

The details of the conver­sa­tion are not known. pic.twitter.com/BJjXbPaf8A

