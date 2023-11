„Hier geht es nicht darum, dass hier Flücht­linge, die poli­tisch verfolgt werden, nach Deutsch­land kommen und eine Voll­ver­sor­gung bekommen, während die Einhei­mi­schen benach­tei­ligt werden, nein, es geht hier um ein großes Spiel: Die Neoso­zia­listen wollen offen­sicht­lich hier einen völlig anderen Staat mit einer anderen Bevöl­ke­rung. Und dafür arbeiten sie jeden Tag.“

Hier das ganze Gespräch:

Man müsse den Deut­schen klar machen, dass dieses Programm nicht nur verfas­sungs­widrig, sondern sogar verfas­sungs­feind­lich ist.

Man lässt ganz bewusst Terro­risten ins Land

Herr Maaßen ist vom Fach und weiß sehr gut, was sich wirk­lich in der Asyl­in­dus­trie so tut und kennt die Hinter­gründe und die Stra­te­gien der Politik. Schon 2015, zu Zeiten, als er noch der oberste Verfas­sungs­schützer Deutsch­lands war, warnte er offen vor der Gefahr, die von echten Terro­risten ausgeht, die in der Masse der Asyl­su­chenden unauf­fällig hier einsi­ckern. Viele führten heute ein Leben unter allen mögli­chen Tarn­namen hier in Europa. In seiner Dienst­zeit als Verfas­sungs­schutz­prä­si­dent seien im Jahr 2015 mehr als 20 Terror­pläne von Isla­misten aufge­deckt und verhin­dert worden.

Massen­zu­wan­de­rung: Ein „Feind­kon­zept zur Desta­bi­li­sie­rung Deutschlands“

Die aktu­elle Lage in Deutsch­land sieht er sehr düster und spricht sogar von einem „Feind­kon­zept zur Desta­bi­li­sie­rung Deutsch­lands“, was die Regie­rung durch­zieht. „Was in diesem Land los ist, ist kein Zufall“. Das macht er nicht nur an dem unge­hin­derten, massen­haften Einsi­ckern von hoch­ge­fähr­li­chen und kampf­erprobten, kampf­be­reiten Muslimen fest. Er sieht auf vielen Gebieten die Stra­tegie, Deutsch­land zu desta­bi­li­sieren. Ob das nun die ruinöse Klima­po­litik ist, die Zerstö­rung der Ener­gie­si­cher­heit, die Deindus­tria­li­sie­rung, die Gender­po­litik oder die Migra­ti­ons­po­litik, all das, so sagt er, seien keine Zufälle und auch nicht alles „Blöd­heit“. Der millio­nen­fache Import fremder Menschen aus fremden Kultur­kreisen folge einem „plan­vollen Handeln“, das „vorsätz­lich und mit Absicht“ nicht inte­grier­bare Menschen ins Land holt, um sie „hier anzusiedeln“.

„Die Tathin­weise spre­chen ganz klar dafür, dass das eine gewisse Tatpla­nung ist, der man eigent­lich auch nach­gehen müsste.“

Es gebe, so Hans-Georg Maaßen, genü­gend Poli­tiker in der Bundes­re­gie­rung, die schon lange und oft kund­getan haben, dass sie mit Deutsch­land gar nichts anfangen können. Die Spruch­bänder der Antifa und linker Kreise mit „Deutsch­land verrecke!“ sind durchaus ernst gemeint- und finden Sympa­thi­santen unter linken und grünen Partei­po­li­ti­kern. Belegt ist z. B. Robert Habecks Ausspruch „Ich wusste mit Deutsch­land nichts anzu­fangen und weiß es bis heute nicht“. Der Vize­kanzler Deutsch­lands weigert sich auch beharr­lich, bei gege­benen Anlässen, die Natio­nal­hymne mitzu­singen. Im links­grünen poli­ti­schen Spek­trum gehört Deut­schen­hass sowieso zum guten Ton, doch bei denen, die hier einwan­dern, gibt es teil­weise sogar einen stark ausge­prägten Hass auf Deutschland.

„Sie wollen ein anderes Land, und dem dient die Massen­zu­wan­de­rung nach Deutsch­land“, erklärt Herr Maaßen in dem Gespräch mit Helmut Rein­hardt. Seiner Meinung nach gehören auch Teile der „poli­ti­schen Führungs­zirkel der Grünen und der SPD“ dazu. Als Beispiel nannte Maaßen den „Mission-Lifeline“-Aktivisten Axel Steier. Der habe auf Twitter, heute „X“, sich regel­recht darauf gefreut, dass es in wenigen Jahr­zehnten keine „Weiß­brote mehr in Deutsch­land oder Europa geben wird“. Es gehe bei der Flücht­lings­hilfe und Seenot­ret­tung nicht ums Helfen oder um Inte­gra­tion, sondern „ganz klar“ um Machtpolitik:

„Diese Leute wollen eine andere Bevöl­ke­rung haben, sind mit der bishe­rigen Bevöl­ke­rung nicht zufrieden oder mit dem bishe­rigen deut­schen Volk nicht zufrieden. Deswegen suchen die sich ein anderes Volk aus.“

Die „poli­ti­sche Ziel­vor­stel­lung“ dabei sei, dass die Migranten möglichst bald die ethni­schen Deut­schen „domi­nieren“. Das sei auch an solchen Konstrukten, wie dem „Chan­cen­auf­ent­halts­recht“ zu sehen, das den Zweck verfolgt, selbst illegal Zuge­wan­derten schnellst­mög­lich einen Aufent­halts­titel und die deut­sche Staats­bür­ger­schaft zu verschaffen.

Deutsch­land ausplün­dern und verarmen

Er sieht in der Klima- und Ener­gie­po­litik ganz klar einen Plan zur Verar­mung Deutsch­lands. Sein Fazit aus den vielen schein­baren Fehl­ent­schei­dungen und schein­baren Dumm­heiten ist klar:

„Zu glauben, wir könnten den heutigen Strom­ver­brauch auch 2030 haben, bei dem wenigen, was an rege­ne­ra­tiven Ener­gien herge­stellt wird, das ist illu­so­risch. Natür­lich wird Indus­trie abwan­dern. […] Das wollen sie. Sie wollen eine Verar­mung. […] Die Planung ist, Deutsch­land zu einem ökoso­zia­lis­ti­schen Para­de­bei­spiel, zu einem ökoso­zia­lis­ti­schen Kambo­dscha zu machen.“

Die „Traum­tänzer“ stellen sich als Zukunfts­vi­sion vor, dass die Menschen nicht mehr Auto fahren, auch nicht Elek­tro­autos. Moto­ri­sierter Indi­vi­du­al­ver­kehr soll komplett abge­schafft werden, alle sollen zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren – und allen­falls noch öffent­liche Verkehrs­mittel benutzen. Das sei aber nicht nur der deut­sche Öko-Woke-Wahn­sinn, sondern zeige sich mehr oder weniger in allen west­li­chen Staaten.

Dass dabei die Indus­trie gar keine andere Wahl hat, als abzu­wan­dern in freund­li­chere Gefilde, liegt auf der Hand. Eine verarmte Bevöl­ke­rung, die sich nur noch gera­deso viel­leicht noch ernähren kann, aber auch da mit rigiden, ideo­lo­gisch begrün­deten Verzichts­re­geln gepie­sackt wird, kann sich kaum irgend­welche Dinge leisten, die die Indus­trie ihnen anbietet. Nicht nur Autos, Fern­seher, Heizungen, Elek­tro­ge­räte aller Art sind davon betroffen. Die feuchten Träume der Links­grünen gehen deut­lich weiter. Von der neuen Deli­ka­tesse Insekten und Würmer haben wir ja schon gehört. Dass man uns aber nur noch wenige neue Klei­dungs­stücke pro Jahr zuge­stehen möchte, Haus­tiere komplett verbieten, Milch­pro­dukte nur noch sehr begrenzt erlauben will und 100 Gramm Fleisch pro Monat (das ist ein kleines Würst­chen) zuge­steht, das wissen die wenigsten. Letzt­end­lich soll es gar kein Privat­ei­gentum irgend­einer Art mehr geben.

Hans-Georg Maaßen hat in seiner Amts­zeit für Deutsch­land getan, was möglich war. Nun versucht er es in der Werte­union. Es dürfte ihm klar sein, dass er sich da nur begrenzt halten kann. Man wird sich seiner und seiner Mitstreiter unsanft entle­digen, sobald diese Werte­union tatsäch­lich Wirkung entfaltet. Aber der Wider­stand wächst und Männer, wie Herr Maaßen werden gebraucht.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf die unbestechlichen.com

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.