Rück­läu­fige Aufträge und zuneh­mende Finanz­pro­bleme bringen Schlüs­sel­branche in Bedrängnis

Die Krise am Immo­bi­li­en­markt, die derzeit vor allem Europa und der Volks­re­pu­blik China zu schaffen macht, bringt nicht nur waghalsig finan­zierte Groß­kon­zerne und Speku­lanten in Bedrängnis, denen aufgrund stei­gender Kredit­zinsen und sinkender Nach­frage das Geld auszu­gehen droht. Immer mehr bereitet die rück­läu­fige Bautä­tig­keit sowohl seitens privater Häus­le­bauer wie auch der gewerb­li­chen Wohn­bau­un­ter­nehmen der Bauwirt­schaft schwere Sorgen. Auf ZurZeit, unserem Partner in der Euro­päi­schen Medi­en­ko­ope­ra­tion, hat der Autor seit langem vor dieser Gefahr gewarnt.

Und das dürfte sich auch bald auf die gesamt­wirt­schaft­liche Lage und den Arbeits­markt auswirken, denn die Bauwirt­schaft ist in Deutsch­land und auch in Öster­reich ein zentraler Leis­tungs­träger. Im vergan­genen Jahr 2022 beschäf­tigten die Firmen des Bauge­werbes in Deutsch­land über 2,6 Millionen Arbeits­kräfte, die von ihnen erbrachten Bauin­ves­ti­tionen trugen mit 475 Milli­arden Euro rund 12,3 % zum deut­schen Brut­to­in­lands­pro­dukt (BIP) bei. Damit ist das Bauge­werbe eine der Schlüs­sel­bran­chen Deutsch­lands, noch vor wich­tigen Indus­trie­be­rei­chen wie dem Maschi­nenbau oder der Chemi­schen Industrie.

Hinzu kommt, dass das Bauge­werbe, vom klas­si­schen General-Bauun­ter­nehmer bis zu Fach­ge­werken wie Zimmerei, Dach­de­cker, Elek­triker oder Heizungs­bauer, stark mittel­stän­disch geprägt ist und auf dem flachen Land oftmals zu den wenigen wirk­lich einträg­li­chen Arbeit­ge­bern zählt.

Zwar herrscht im Moment an Arbeit noch kein wirk­li­cher Mangel. Das sind aber größ­ten­teils Aufträge, die noch aus den vergan­genen Jahren des Immo­bi­li­en­booms stammen und jetzt sukzes­sive abge­ar­beitet werden. Schaut man sich die Anzahl der Neuauf­träge und vor allem Vorlauf­in­di­ka­toren wie die Zahl der Bauge­neh­mi­gungen an, so sieht es mehr als düster aus. Selbst schon verbind­lich bestellte Aufträge werden in großem Umfang stor­niert. So berichtet derzeit jede fünfte Baufirma in Deutsch­land, dass jeden Monat bereits fix erteilte Aufträge wieder stor­niert wurden. In früheren Zeiten, also vor Corona, lag die Stor­no­rate um ein Prozent.

Im Juli lag die Zahl der Bauge­neh­mi­gungen für Wohnungen um fast ein Drittel (31,5 %) unter dem Wert des Vorjah­res­mo­nats, wie das Statis­ti­sche Bundesamt in Wies­baden am Montag mitteilte. Dies ist beson­ders drama­tisch, da ein guter Teil dieser Wohnungen als Miet­woh­nungen bestimmt ist, und das Ziel der deut­schen Bundes­re­gie­rung, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, meilen­weit verfehlt werden wird. Auch bei Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häu­sern sind die Rück­gänge massiv; bei letz­teren gab es sogar 53 % weniger Bauan­träge als noch vor Jahresfrist.

Als Folge klagen nun schon 44 % der Baufirmen über Auftrags­mangel, so eine aktu­elle Umfrage des Ifo-Insti­tuts. Und 11,9% der Firmen berichten bereits von Finan­zie­rungs­schwie­rig­keiten, soviel wie seit über 30 Jahren nicht mehr.

Ursache für die Zurück­hal­tung der Bauherren sind nicht nur die deut­lich gestie­genen Kredit­kosten. Gerade in Deutsch­land spielen die künst­lich verschärften Dämm- und Heizungs­vor­schriften der links-grünen “Ampel­re­gie­rung” mit ihrem neuen Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) eine entschei­dende Rolle, welche die Baukosten um weitere 15 bis 20 % in die Höhe treiben werden. Auch Bauma­te­ria­lien mit ener­gie­in­ten­siver Ferti­gung wie Fens­ter­glas, HDF-Faser­platten und Baustahl sind durch die gestie­genen Ener­gie­preise in Europa um rund 45% teuerer als noch im bereits teuren 2022. Das alles macht das Baupro­jekt für Private zuneh­mend unfi­nan­zierbar, und für gewerb­liche Wohn­bau­un­ter­nehmen lohnt es sich mangels kosten­de­ckender Miet­ein­nahmen schlicht nicht mehr. So hat Deutsch­lands größter Vermieter, die Vonovia AG, jetzt den Bau von 60.000 Wohnungen auf Eis gelegt, weil es sich nicht mehr rechnet.

Hier nun nach Zins­sen­kungen zu rufen, ist aller­dings das falsche Rezept. Denn die EZB muss unbe­dingt die Infla­tion in den Griff bekommen, sonst fressen die Preis­stei­ge­rungen jeden Vorteil nied­ri­gerer Zinsen sofort wieder auf. Helfen kann hier nur die Politik, und zwar ganz ohne große Zuschüsse. Die absurden, ideo­lo­gie­ge­trie­benen und praxis­fremden Bauvor­schriften zur vorgeb­li­chen Klima­ret­tung müssen schnells­tens auf ein sach­ge­rechtes Maß zurück­ge­stutzt werden. Und auch die Ausset­zung der Grund­er­werb­steuer beim Kauf einer selbst­ge­nutzten Wohn­im­mo­bilie, in Deutsch­land je nach Bundes­land bis zu 6,5% vom Kauf­preis, wäre eine deut­liche Erleich­te­rung. Sehr hilf­reich wäre auch die Über­nahme von Staats­bürg­schaften für einen Teil der Kredit­summe, wenn Fami­lien sich ein Eigen­heim schaffen wollen. Denn damit zählte dieser Teil der Finan­zie­rung für die Bank als Eigen­ka­pital, was nicht nur die Zins­last dras­tisch redu­zieren, sondern in vielen Fällen den Bau oder Kauf über­haupt erst möglich machen würde.

Autor: U.K.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.