Auswär­tiges Amt warnt: „Kata­stro­phen­not­stand“ beim Impf-Vize-Welt­meister Chile trotz weit­ge­hender „Durch­imp­fung“

Wer wissen will, was bei entspre­chend hohen „Durch­imp­fungs­raten“ passieren wird, braucht nicht eine Wahr­sa­gerin mit Kris­tall­kugel und sehe­ri­schen Quali­täten zu befragen. Ein Blick in Länder, die bereits das erreicht haben, was bei uns derzeit als Heils­ver­spre­chung von Polit­kern verbreitet wird, genügt. Über die Lage in Israel, dem „Impf­welt­meister“, berich­tete unsere Redak­tion bereits. Wir erin­nern uns: Premier Benjamin Netan­jahu verkün­dete im TV, dass man sich in Zukunft ständig impfen lassen muss. Zwei Mal jähr­lich jeweils zwei Mal, also 4 (!) Impfungen per anno – ob das gesund ist? Wenden wir uns heute dem Vize-Welt­meister in Sachen Durch­imp­fung, Chile, zu. Kommen von dort eben­falls derar­tige Frohbotschaften?

Reise­war­nung wegen „Kata­stro­phen­not­stand“

Das Auswär­tige Amt warnt mit Stand vom 4. Mai unter „Chile: Reise- und Sicher­heits­hin­weise (COVID-19-bedingte Reise­war­nung)“ wörtlich:

„In Chile besteht weiterhin der Kata­stro­phen­not­stand. Es gilt eine landes­weite nächt­liche Ausgangs­sperre in der Zeit von 22 bis 5 Uhr.“

Und weiter:

„…Derzeit gilt in großen Teilen des Landes eine Ausgangs­sperre mit Bewe­gungs­er­laubnis nur auf Grund­lage von poli­zei­li­chen Geneh­mi­gungen. Die touris­ti­sche Infra­struktur ist in großen Teilen nicht voll umfäng­lich nutzbar. Zahl­reiche Natio­nal­parks bleiben geschlossen oder haben einge­schränkte Öffnungs­zeiten mit Ober­grenzen für Besu­cher­zahlen … Im öffent­li­chen Raum besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.“

Impf-Flop wird schöngeredet

Und wie sieht die Bericht­erstat­tung über den offen­sicht­li­chen Impf-Flopp in Chile aus: Beru­hi­gend und gespickt mit Ausreden. So lautete beispiels­weise die Über­schrift über die trotz „Durch­imp­fungen“ im südame­ri­ka­ni­schen Land am 19. April bei n‑tv.de:

„Falsches Vakzin gewählt? Neue Welle erfasst Chile – trotz Impfungen“ (Anmer­kung: Farb­ge­bung im Original)

Dann ist zu lesen, wir zitieren wörtlich:

„Von einem Impf­fort­schritt wie in Chile können Bundes­bürger nur träumen: Mehr als 40 Prozent der Chilenen haben bereits eine Impfung erhalten. Dennoch leidet das südame­ri­ka­ni­sche Land zuletzt unter stark anzie­henden Fall­zahlen. Dies könnte mit dem Vakzin aus China zusammenhängen.“

Welche Form des Traumes wird jedoch nicht verraten. Wir tippen auf Alptraum.

Dritte (!) Impfung soll für Abhilfe sorgen

„In Chile über­legen die Behörden laut dem Bericht des ‚Wall Street Jour­nals‘ nun, wie sie mit der Situa­tion umgehen wollen. Demnach ist bereits im Gespräch, den Bürgern noch eine dritte Impf­dosis zu verab­rei­chen. … Ange­sichts der stei­genden Fall­zahlen hat Chile Anfang April jedoch erstmal wieder seine Grenzen geschlossen – und den bestehenden Lock­down verschärft“ heißt es weiter auf NTV.

Corona-Krise trotz oder wegen Impfkampagne?

„Chile: Hat die Impf­kam­pagne die Corona-Krise verschärft?“ laute die Über­schrift über die chao­ti­schen Zustände in Chile bei eine Artikel der „Deut­schen Welle“ (dw.com). Um nicht von „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ einmal mehr bezichtig zu werden, wir zitieren „aus dem Zusam­men­hang“, sei erwähnt, dass man in dem genannten Artikel die explo­si­ons­ar­tige Stei­ge­rung der Corona-Fälle nicht nur auf mögliche Unzu­läng­lich­keiten der Impf­stoffe zurück­führt, sondern auf das sorg­lose Verhalten der Leute im Land, die offen­sicht­lich geglaubt haben, man könne als „Impf-Cham­pion Latein­ame­rikas“ so leben wie zuvor. Das ist aber genau das, was man jetzt bei uns den Leuten einreden will, um sich rasch impfen zu lassen. Ein übler Trick.

Dass dem nicht so sein wird, weiß man jedoch auch mitt­ler­weile bei uns. Aus diesem Grund wurde heute bereits das Okto­ber­fest in München für heuer erneut abge­sagt! Und deshalb erlauben wir uns die Frage zu stellen: Wieso sollen denn bitte geimpfte Besu­cher des Okto­ber­festes vor andern Leuten Angst haben, egal ob geimpft oder nicht? Außer höchs­tens vor krach­le­dernen Besof­fenen oder antan­zenden Nafris.

Impf­ver­wei­gerer werden die Sünden­böcke sein

Nur wird man vor dem mit hundert­pro­zen­tiger Sicher­heit eintre­tenden (da erwünschten) weiteren Lock­down dann im Herbst hier einen Sünden­bock parat haben: Die Impf­ver­wei­gerer werden die Schul­digen sein, dass wir niemals wieder so leben werden dürfen als „vor Corona“. Diese Verlo­gen­heit wird aller­dings ihren Preis haben: Man will die Bevöl­ke­rung in „Brave“, die den ganzen Irrsinn kritiklos hinnehmen, und „Böse“ spalten, die nicht geneigt sind, sich unter Aufgabe von Grund­rechten weiter diszi­pli­nieren und zum Narren halten zu lassen. Siehe dazu auch unsere beliebte Serie „Corona-Wahn in Bildern“.