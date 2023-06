Neue Folge: AUTISMUS eine Folge der Massenimpfungen?

# IMPFGEFLÜSTER STAFFEL 3/Folge #7

AUTISMUS eine Folge der Massenimpfungen?

FAKE von Impf­geg­nern? Sollen wir dem VERDACHT nachgehen?

No RISK no FUN?

Die Impfung hat nichts damit zu tun!

Hier das Tran­scipt des Impfgeflüsters:

Kinder­ärzte klagen immer mehr über die rasant zuneh­menden Fälle von Autismus bei Kindern. Auch wenn nur ein Teil der Eltern ihre Kinder gemäß des empfoh­lenen Impf­pro­gramms impfen lässt, so ist doch die Anzahl der Impfungen im Laufe der Jahre dras­tisch in die Höhe gegangen. Folg­lich steigen offen­sicht­lich die Häufig­keit und Schwere des Auftre­tens von Autismus bei Kindern. Eine Korre­la­tion bedeutet noch keine Kausa­lität, dennoch wären weitere Unter­su­chungen drin­gend erforderlich.

Die Sicher­heits­si­gnale werden immer dring­li­cher. Zur Klar­stel­lung: Die Impf­stoff­her­steller desi­gnen die Impf­stoff­stu­dien wie sie möchten. Die Hersteller werten diese Studien eigen­ständig ohne die Behörden aus und verkaufen anschlie­ßend ihre Impf­pro­dukte. Wo bleibt da die Objek­ti­vität? Werden diese Herstel­ler­stu­dien von den Behörden überprüft?

Zitat: „Impf­stoff­her­steller und Gesund­heits­be­hörden auf der ganzen Welt versi­chern immer wieder, dass Impf­stoffe auf höchstem Niveau getestet werden und dass die strengen klini­schen Studien, die sie im Rahmen des Zulas­sungs­ver­fah­rens zu durch­laufen haben, gewähr­leisten, dass die Impf­stoffe wirk­lich sicher und wirksam sind.“ Zitat Ende (Wissen­schaft und Mythos des Impfens S.85)

Was würde passieren, wenn dieses perma­nent wieder­holte Mantra nicht stimmt? Laut dem aktu­ellen Impf­plan des öster­rei­chi­schen Gesund­heits­mi­nis­te­riums sind für Kinder bis 15 Jahre mitt­ler­weile 18 Impfungen – rechnet man die gemeinsam gege­benen Masern, Mumps und Röteln separat – sogar 20 empfohlen bzw. vorge­schrieben. Eine wach­sende Zahl davon ist „vor Eintritt in Gemein­schafts­ein­rich­tungen“ zu machen. Eine Reihe der Impfungen erfolgt wie z.B. bei Polio­mye­litis in zwei oder mehr Dosen.

Damit kommen Kinder bereits auf 38 Spritzen und mit den jähr­li­chen Influ­enza-Impfungen sogar auf insge­samt 52 Injek­tionen mit Impf­stoffen bis zum voll­endeten 15. Lebens­jahr. Noch­mals, bis zum 15 Lebens­jahr stehen im Impf­plan: • 18 Impfungen • 20 gegen Keime oder Krank­heiten, das sind • 38 Spritzen mit den Mehr­fach­dosen und • 52 Injek­tionen inklu­sive der jähr­li­chen Influ­enza Impfungen Immer mehr wissen­schaft­li­chen Studien vermuten, dass gene­rell Gifte wie Metalle und ihre Verbin­dungen die Ursache des autis­ti­schen Spek­trums sind. Vor allem die Adju­van­tien (Wirk­ver­stärker) in den Impf­stoffen sind unter Verdacht. Es gibt mitt­ler­weile recht gute Daten, dass fünf Klassen von Gift­stoffen das Autismus Risiko erhöhen: • Queck­silber aus kohle­be­feu­erten Kraft­werken und Diesel-Lkw; • Kunst­stoffe; • Pesti­zide und Herbi­zide; • einige Medi­ka­mente (Tylenol, SSRIs) und • Impf­stoffe Mindes­tens 5 Studien zeigen einen statis­tisch signi­fi­kanten Zusam­men­hang zwischen Impf­stoffen und Autismus (Gallagher & Goodman, 2008 & 2010; Thomas & Margulis, 2016; Mawson et al., 2017a & 2017b). Die Studien sind in den Quellen zum Nach­lesen. Dr. Paul Thomas ist einer der erfolg­reichsten Ärzte der Welt bei der Präven­tion von Autismus. Daten aus seiner Praxis zeigen: • Wenn es keine Impfungen gibt, liegt die Autismus Rate bei 1 zu 715; • Wenn ein alter­na­tiver Impf­plan ange­wandt wird, also die Impfungen einzeln verab­reicht werden beträgt die Autismus Rate 1 zu 440; • Beim CDC-Impf­schema, welches im Wesent­li­chen dem bei uns übli­chen entspricht, ist die Autismus Rate = 1 zu 36, also rund 20mal höher als ohne Impfungen. Diese Studie hatte einen großen Stich­pro­ben­um­fang (3.344 Kinder). Dr. Paul Thomas alter­na­tiver Impf­plan verrin­gerte das Autismus Risiko um mehr als 1200 %. Doch selbst ein alter­na­tives Impf­schema erhöht das Autismus Risiko um 160 % im Vergleich zu gar keiner Impfung. Und all die anderen Gift­stoffe, die oben beschrieben sind und die nach­weis­lich das Autismus Risiko erhöhen? Das ist der eine Fall von 715 Fällen, in denen die Eltern über­haupt nicht geimpft haben. Autismus scheint haupt­säch­lich eine Geschichte iatro­gener Schä­di­gungen durch Impf­stoffe zu sein. Das ist keine Über­ra­schung. Tausende von Eltern berichten uns seit Jahren, dass ihre Kinder nach den Impfungen einen Rück­fall in den Autismus erlitten haben. Aber immer wird den Eltern versi­chert, dass die Impfungen nichts damit zu tun hätten! Ethyl­queck­silber ist ein bekanntes Neuro­toxin und ist immer noch in 7 verschie­denen Impf­stoffen enthalten (Thomas & Margulis, 2016, S. 14). Alumi­nium ist eben­falls ein bekanntes Neuro­toxin (Grand­jean & Land­rigan, 2014) und wird in der Mehr­zahl der Impf­stoffe verwendet. Das Para­digma “Die Dosis macht das Gift” ist in den letzten Jahren zusam­men­ge­bro­chen, und wir wissen jetzt, dass es für viele Gift­stoffe keine sichere Dosis gibt. Weder die CDC noch NIH (National Insti­tute of Health Dr. Fauci) noch die Regie­rung haben Dr. Paul Thomas erfolg­reiche Arbeit zur Autis­mus­prä­ven­tion zur Kenntnis genommen. Keine der 10 wich­tigsten Zeitungen der USA haben sein Buch erwähnt. Aber die Ärzte­kammer in Oregon hat Dr. Pauls Ärzte­li­zenz einge­zogen, etwa wegen seiner Erfolge bei der Präven­tion von Autismus?

Kommt uns das nicht bekannt vor? Er hat seine Ärzte­li­zenz 2021 zurück­er­halten. Zitat: “Studien zu Impf­stoffen werden so konzi­piert und durch­ge­führt, dass das wahre Ausmaß der Neben­wir­kungen vor der Öffent­lich­keit verborgen bleibt. Es gibt keinen einzigen Impf­stoff im US-Routine-Impf­pro­gramm für Kinder, dessen tatsäch­liche Neben­wir­kungs­rate bekannt ist. Die Behaup­tung, dass Impf­stoffe nur bei “einem von einer Million” Geimpften schwer­wie­gende Neben­wir­kungen verur­sa­chen, steht im Wider­spruch zu den Ergeb­nissen zahl­rei­cher klini­scher Studien, in denen schwer­wie­gende uner­wünschte Ereig­nisse bei einem von 40, 30 oder sogar nur 20 geimpften Kindern fest­ge­stellt wurden.“ Zitat Ende (Wissen­schaft und Mythos des Impfens S. 86) Wir müssen über diese Daten spre­chen und es ist unsere Pflicht „Ergebnis offen“ die Studi­en­lage der offi­zi­ellen Quellen zu disku­tieren. Die komplette Studi­en­do­ku­men­ta­tion ist im Anhang enthalten. Übri­gens bei der Amischen Gemein­schaft, die tradi­tio­nell nicht impfen (Folge#6 Impf­ge­flüster) ist Autismus unbe­kannt. Die perfekte Placebo Gruppe wird igno­riert. Warum eigent­lich? Wer profi­tiert davon? Nachdem die Kinder­imp­fungen laufend mehr werden und das Vorkommen von Autismus rasant steigt, sitzen wir mitt­ler­weile auf einer regel­rechten Zeit­bombe. Wir müssen jedem Verdacht nach­gehen! Denn Autismus ist nicht heilbar.

Quellen: www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Impfplan%C3%96sterreich.html Impf­plan Öster­reich 2023 hier herunterladbar

#https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02772240701806501 Hepa­titis B triple series vaccine and deve­lo­p­mental disa­bi­lity in US children aged 1–9 years, Gallagher & Goodman, Toxi­co­lo­gical & Envi­ron­mental Chemistry, 2008

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287394.2010.519317 Hepa­titis B Vacci­na­tion of Male Neonates and Autism Diagnosis, NHIS 1997–2002, Gallagher & Goodman, Journal of Toxi­co­logy and Envi­ron­mental Health, 2010

www.amazon.com/Vaccine-Friendly-Plan-Effective-Health-Pregnancy/dp/1101884231 (Mit Lese­probe) The Vaccine-Friendly Plan: Dr. Paul’s Safe and Effec­tive Approach to Immu­nity and Health-from Pregnancy Through Your Child’s Teen Years Paul Thomas M.D., Jennifer Margulis, 2016

www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-andunvaccinated-6-to-12-year-old-U-S-children.php#Article_Info Pilot compa­ra­tive study on the health of vacci­nated and unvac­ci­nated 6- to 12- year old U.S. children, Mawson et al., J Transl Sci 3, 2017

www.oatext.com/Preterm-birth-vaccination-and-neurodevelopmental-disorders-across-sectional-study-of-6-to-12-year-old-vaccinated-and-unvaccinated-children.php Preterm birth, vacci­na­tion and neuro­de­ve­lo­p­mental disor­ders: a cross-sectional study of 6- to 12-year-old vacci­nated and unvac­ci­nated children, Mawson et al., J Transl Sci 3, 2017