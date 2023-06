Von JURY TAVROVSKY | Seit fast vier Jahr­zehnten folgte China im Kiel des Flagg­schiffes Amerika. Nach Deng Xiao­pings Besuch Anfang 1979 in Washington und der Bildung einer anti­so­wje­ti­schen „verei­nigten Front“ blieb Peking auf Geheiß des Archi­tekten der Reformen [Deng Xiao­ping] geduldig, um „im Schatten Kräfte zu sammeln und auf einen güns­tigen Moment zu warten“. Nachdem Xi Jinping zum Führer des Reichs der Mitte aufge­stiegen war, reiste er im Jahr 2013 – kurz nach seinem demons­tra­tiven Besuch in Moskau – nach Amerika und schlug Barack Obama vor, das bishe­rige Format durch eine „neue Art von Groß­macht­be­zie­hungen“ zu ersetzen und China im Gegen­satz zu seiner bishe­rigen Rolle als Juni­or­partner künftig die eines gleich­be­rech­tigten Staates zuzu­ge­stehen: Die Initia­tive wurde abge­lehnt – ein «leuch­tendes Haus auf einem Hügel» braucht keine «leuch­tende Pagode» nebenan.



Anmer­kung der Redak­tion: Anspie­lung auf die legen­dären Worte des engli­schen Predi­gers John Winthrops aus dem Jahr 1630, anläss­lich der Einschif­fung von Puri­ta­nern nach Amerika. Seine «City upon a Hill» [Stadt auf dem Hügel] in Anleh­nung an das Matthä­us­evan­ge­lium wurde seither zum geflü­gelten Wort zahl­rei­cher US-Präsi­denten, um dank Evan­ge­lium dem global bean­spruchten US-Exzep­tio­na­lismus gött­liche Weihe zu geben.

Die letzten Illu­sionen über die Möglich­keit einer „konstruk­tiven Betei­li­gung“ Chinas an der Pax Ameri­cana wurden 2017 nach dem 19. Parteitag der Kommu­nis­ti­schen Partei Chinas zerstreut, nachdem der von Xi vorge­schla­gene Plan zum Aufbau einer mäch­tigen und modernen sozia­lis­ti­schen Macht bis 2049 verab­schiedet wurde. Der Plan – Chinas Traum von einer großen Wieder­ge­burt der chine­si­schen Nation – wurde zum Partei­pro­gramm, und Xi Jinping selbst wurden defacto lebens­lange Voll­machten zuge­standen, um das Projekt umzusetzen.

Washington hat die Gescheh­nisse entspre­chend bewertet und ist nach anfäng­li­chen Beschimp­fungen über das „revi­sio­nis­ti­sche China“ bzw. „auto­ri­tären Führer Xi“ zu Taten über­ge­gangen: Im Jahr 2018 verhängte Donald Trump zusätz­liche Straf-Zölle auf chine­si­sche Importe und ordnete einen Kauf­stopp für Geräte der chine­si­schen Hi-Tech Firmen ZTE und Huawei an. Gleich­zeitig eska­lierte die Situa­tion in Xinjiang, gefolgt von einer versuchten Farb-Revo­lu­tion in Hong­kong. Die COVID-19-Pandemie wurde von den Medien genutzt, um China einmal mehr mit der soge­nannten „gelben Gefahr“ gleichzusetzen.

Nach der erfolg­rei­chen Insze­nie­rung der „ukrai­ni­schen Tragödie“ beschloss man, dieses Programm auch in Taiwan abspielen zu lassen: Man begann das Land mit Waffen voll­zu­pumpen und drängte die lokalen Regie­rungs­ver­treter die Unab­hän­gig­keit der Insel auszurufen.

Es ist kein Zufall, dass der US-Außen­mi­nister seit 2018 nicht mehr nach Peking kam: Es war Amerikas Auftakt zur „letzten und entschei­denden Schlacht“, um China in die zweite Reihe zu zwingen. Die Anstren­gungen der USA haben China viel Schaden zuge­fügt und seine „große Renais­sance“ lang­samer gemacht. Aber auch Washington hat seine Ziele nicht erreicht. Trotz der von Trump initi­ierten und von Joseph Biden fort­ge­führten Handels­be­schrän­kungen erreichte der bila­te­rale Handel im Jahr 2022 ein Rekord­vo­lumen von 691 Milli­arden Dollar. Dennoch konnten die Ameri­kaner nur Waren im Wert von 153,8 Mrd. an die Chinesen verkaufen. Es gelang nicht, China gemäß der ukrai­ni­sche Blau­pause in die taiwa­ne­si­sche Falle zu locken.

Xi Jinping hatte, ganz im Stil der Stra­ta­geme des Philo­so­phen Sunzi [legen­därer chine­si­scher General, Mili­tär­stra­tege und Philo­soph; 544 v. Chr. – 496 v. Chr.], den Krieg prak­tisch schon gewonnen, bevor dieser über­haupt begonnen hatte: Eine einwö­chige Blockade der Insel und Schieß­übungen der Marine und Luft­waffe nach dem Besuch der ehema­ligen Spre­cherin des Reprä­sen­tan­ten­hauses, Nancy Pelosi, sollten genügen.

Die Nervo­sität Washing­tons stei­gerte sich seit dem 20. Partei­kon­gress der KPCh im vergan­genen Herbst, auf dem Xi Jinping sich unein­ge­schränkte Befug­nisse bestä­tigen ließ. Der Kongress bekräf­tigte auch das Konzept zur Reali­sie­rung einer „Schick­sals­ge­mein­schaft der Mensch­heit“ und das „globaler Sicher­heit“.

Die Span­nungen lassen sich weiters durch Anwachsen der unter­schied­li­chen Entwick­lungs­ten­denzen zwischen Amerika und China erklären: Wirt­schaft­li­cher und mora­li­scher Nieder­gang im Fall der USA und das „Wieder­erstarken der Nation“ im Fall Chinas. Der „Kapi­ta­lismus ameri­ka­ni­scher Ausprä­gung“ hat im eigenen Lager seinen Tief­punkt erreicht und verliert in der Welt zusammen mit dem US-Dollar zuse­hends an Boden. Der „Sozia­lismus chine­si­scher Ausprä­gung“ dagegen hat drei Jahre Pandemie und ameri­ka­ni­sche Sank­tionen über­standen, gewinnt im Reich der Mitte selbst rasch an Momentum und stärkt seinen Einfluss auf der ganzen Welt. Zum ersten Mal in den letzten Jahren ist China in einer so starken Posi­tion, während Amerika sich nur in einer geschwächten wiederfindet.

Das Gespräch zwischen Biden und Xi auf dem letzt­jäh­rigen G‑20-Gipfel in Bali erbrachte beid­sei­tiges Verständnis zur Herstel­lung einer „neuen Norma­lität“ in den Bezie­hungen zwischen den USA und China. Die beiden Poli­tiker verein­barten, konstruk­tive Gespräche aufzu­nehmen. Doch die mäch­tige Anti-China-Lobby der USA verhin­derte selbst die Möglich­keit der Norma­li­sie­rung. Die Tatsache, dass Biden sein Wort nicht hielt, hat zu einer entspre­chenden Reak­tion des Herr­schers im Reich der Mitte geführt: Xi Jinping weigerte sich sogar, Tele­fo­nate vom Gast­geber aus dem Weißen Haus entgegenzunehmen.

„Gespal­ten­heit der Persön­lich­keit“ in der poli­tisch gestal­tenden Elite der USA: So könnte die Diagnose lauten, wenn man die Versuche zur Wieder­auf­nahme des Dialogs mit der VR China auf Kosten eines zwei­tä­gigen Besuchs von Außen­mi­nister Anthony Blinken bewertet, während diesen ein Wutan­fall wegen eines „Spio­na­ge­zen­trums“ in Kuba überkam. Blin­kens letzter Versuch, nach Peking zu reisen, wurde durch eine andere Hysterie verei­telt: Ein „Großer-Weißer-Ballon“ hatte dazu herzuhalten .

Die Chinesen sehen die Situa­tion nüch­tern und sind sich der verblei­benden Macht und Gefahr, die von Amerika ausgeht voll bewusst. Dennoch haben sie in den letzten Monaten die Spiel­re­geln geän­dert und in eigenen Schrift­zei­chen fest­ge­schrieben: Die Kontakte werden fort­ge­setzt, aber nicht mehr zu ameri­ka­ni­schen Bedin­gungen. Washington soll die Nieder­lagen seiner ein halbes Jahr­hun­dert andau­ernden Versuche, die Farbe der chine­si­schen kommu­nis­ti­schen Flagge zu ändern, auslöf­feln und die „neue Norma­lität“, die Gleich­be­rech­ti­gung zwischen den USA und der VR China, akzep­tieren. Andern­falls könnte es noch mehr verlieren und mit einer Situa­tion konfron­tiert werden, die „schlimmer als schlimm“ zu bezeichnen wäre.

Die Chinesen wollen dem Weißen Haus nicht einen „Tod durch Schweigen“ bereiten und nicht alle Signale der Verhand­lungs­be­reit­schaft igno­rieren. Sie empfingen Blinken „in höchstem Maße“. Das Gespräch mit Außen­mi­nister Qin Gang dauerte mehr als fünf Stunden. Es gab auch ein Treffen mit seinem Chef, dem außen­po­li­ti­schen Kurator der Partei, Wang Yi. Beide Diplo­maten ermahnten Amerika, „zwischen Dialog und Konfron­ta­tion, Koope­ra­tion und Konflikt die Wahl zu treffen“. Es versteht sich von selbst, dass die Gesprächs­partner ein pralles Dossier der bila­te­ralen Bezie­hungen durch­ar­bei­teten und sich auf gegen­sei­tige Kompro­misse in verschie­denen Fragen einigten.

Der Höhe­punkt des Aufent­halts des Außen­mi­nis­ters in Peking war ein Treffen mit Präsi­dent Xi. Da China in einer starken Posi­tion ist, kann es versöhn­liche Gesten setzen ohne seiner Repu­ta­tion zu schaden. Aber auch dieses markante Ereignis wird nichts daran ändern, dass China die USA derzeit als stagnie­rend bzw. „verblas­sender Natur“ wahr­nimmt. Alle Bemü­hungen von Befür­wor­tern, eine akute Krise abzu­wenden, könnten über Nacht von unnach­gie­bigen Kämp­fern gegen die „rote Alter­na­tive“ oder „gelbe Bedro­hung“ zunichte gemacht werden. In einem solchen Fall würde es zur Phase eines neuen Kalten Krieges kommen und Blinken müsste an seiner „Sisy­phus­ar­beit“ fest­halten, um den Dialog zwischen beiden Mächten zumin­dest auf nied­rigstem Niveau aufrechtzuerhalten.

Über­set­zung aus dem Russi­schen: UNSER MITTELEUROPA