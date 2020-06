Die Migran­ten­krise in Bihać im bosni­schen Kanton Una-Sana (nahe der kroa­ti­schen Grenze) wird von Tag zu Tag unüber­sicht­li­cher, da trotz der vollen Unter­brin­gungs­ka­pa­zi­täten in den örtli­chen Aufnah­me­zen­tren Tag für Tag neue Migranten eintreffen, für die es keinen Platz in den Lagern gibt.

Aus diesem Grund verbleiben sie in öffent­li­chen städ­ti­schen Gebieten und werden zu einer immer größeren Belas­tung für die örtliche Bevöl­ke­rung. Lösungen für die Migran­ten­krise sind nicht in Sicht. Wenn die bosni­schen Bürger danach fragen, heißt es von offi­zi­eller Seite bloß lako­nisch, die Migranten würden wieder in ihre Herkunfts­länder abge­schoben…

Quelle: RTV USK

Aller­dings tauchen in den Medien auch immer wieder Hinweise darauf auf, dass bosni­sche Vertre­tungs­be­hörden in isla­mi­schen Ländern durch Visaver­kauf in den Menschen­schmuggel verwi­ckelt sein könnten:

Wie Iraker Visa für die Einreise nach Bosnien und Herze­go­wina erhielten

Die Staats­an­walt­schaft von Bosnien und Herze­go­wina arbeitet an einer Unter­su­chung im Zusam­men­hang mit der Ertei­lung von Touris­ten­visa, die iraki­schen Bürgern von der Botschaft von Bosnien und Herze­go­wina in Amman (Jorda­nien) erteilt wurden, um es ihnen zu ermög­li­chen, als „Touristen“ nach Bosnien und Herze­go­wina einzu­reisen.

Die Grenz­po­lizei von Bosnien und Herze­go­wina hat Ende 2019 die Einreise von 50 Irakern verhin­dert, die mit Touris­ten­visa am Flug­hafen von Sara­jevo ankamen. Sie gaben bei ihrer Verneh­mung zu, dass sie Tausend Euro für Visa an Vermittler in der Botschaft von Bosnien und Herze­go­wina in Jorda­nien gezahlt hätten.

Den Irakern wurden daraufhin ihre Visa annul­liert und sie wurden aus Bosnien und Herze­go­wina abge­schoben, da sie unter dem Verdacht standen, ille­gale Migranten zu sein, die beab­sich­tigten, Bosnien und Herze­go­wina als Tran­sit­route auf ihrem Weg in die Euro­päi­sche Union zu nutzen.

Quelle: nap.ba

Der Botschafter von Bosnien und Herze­go­wina in Paki­stan soll falsche Visa für 3.000 Paki­staner ausge­stellt haben

Diese Aussage stammt von Milorad Dodik, einem Mitglied der Präsi­dent­schaft von Bosnien und Herze­go­wina aus der Repu­blika Srpska.

Dodik zufolge seien diese Infor­ma­tionen vor kurzem auf einer Sitzung von Vertre­tern des Sicher­heits­mi­nis­te­riums von Bosnien und Herze­go­wina vorge­legt worden.

Der nunmehr zurück­ge­tre­tene Sicher­heits­mi­nister von Bosnien und Herze­go­wina, Fahrudin Radončić, hatte zuvor erklärte, er befür­worte die Abschie­bung ille­galer Migranten.

Quelle: klix.ba