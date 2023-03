Alle Impe­rien sind irgend wann an die Grenzen ihrer Expan­sion gestoßen. Ab einen bestimmten Punkt konnte ihre innere Verfasst­heit mit den Anfor­de­rungen der Expan­sion nicht mehr Schritt halten. Dieser Punkt ist jetzt, beschleu­nigt durch den Ukraine-Konflikt, für den Werte­westen erreicht und äußert sich beispiels­weise in der aktu­ellen Banken­krise, die auch eine System­krise darstellt.



In der Zwischen­zeit ist ja nicht nur die Silicon Valley Bank betroffen, sondern es rumort auch in weiteren Banken. Der Haupt­grund hierfür wird sogar in den Main­stream-Medien genannt: Es sind die Zins­er­hö­hungen der FED und der EZB.

An dieser Stelle muss man sich die Gründe für die Zins­sen­kungen in der Vergan­gen­heit in Erin­ne­rung rufen (siehe unseren Artikel „Proto­koll des Euro-Geld­be­truges“):

„Seit der Finanz­krise 2008 befindet sich die Finanz­welt im Allge­meinen und in Europa im Beson­deren in einem Dauer­krisen-Bewäl­ti­gungs­modus. Die Wahl des Mittels die stän­digen Finanz­krisen der EU zu bewäl­tigen, ist hemmungs­lose Gelddrucken.

Es mag sein, dass einma­liges Geld­dru­cken zur Über­win­dung einer außer­ge­wöhn­li­chen Krise, wie sie eben 2008 durch das Zusam­men­bre­chen des Inter­ban­ken­marktes entstand, akzep­tabel sei. Aller­dings hat man seither aus der Not von 2008 eine Tugend gemacht. Dabei werden unter Umge­hung des Maastri­cher Vertrags Staats­schulden mone­ta­ri­siert. Das heißt mit frisch gedrucktem Geld der EZB Staats­pa­piere von allerlei inter­na­tio­nalen Invest­ment­ge­sell­schaften, die von den ursprüng­lich hohen Zinsen der Südländer ange­zogen wurden, aufge­kauft und so einer­seits die Südstaaten der EU entschuldet, ande­rer­seits die betref­fenden Fonds­ge­sell­schaften vor dem Bank­rott gerettet. Die Schulden lagern seither bei der EZB aus, die als Badbank fungiert. Diese Schulden müssen dann irgend wann abge­schrieben werden. Gleich­zeitig hat die EZB den Leit­zins auf null gedrückt, um die Neuver­schul­dung zu erleichtern.“

Das Ende der lockeren Geldpolitik

Diese Geld­po­litik war die Haupt­ur­sache für die Infla­tion, die sich schon im Herbst 2021, noch vor dem Ukrai­ne­krieg, stark beschleu­nigte. Die dummen Russ­land-Sank­tionen wirkten nur noch beschleu­ni­gend. Auch ohne diese Sank­tionen hätte dies Geld­po­litik in eine Hyper­in­fla­tion geführt, mit für die EU desas­trösen Konse­quenzen. Damit wurde das Ende der lockeren Geld­po­litik einge­läutet. Die Politik, Schulden durch Geld­dru­cken zu finan­zieren, war geschei­tert! Das Steuer musste herum­ge­rissen werden. Von Juli 2022 bis jetzt wurden die Zinsen von der EZB fast panisch auf bis dato 3,5% ange­hoben und das ist nicht das Ende der Fahnenstange.

Diese Zins­er­hö­hungen führen nun dazu, dass der Kurs­wert von Anleihen, die noch vor kurzer Zeit zu null Prozent, oder sogar darunter gezeichnet wurden, jetzt stark gefallen ist. Letzt­lich wurden ja all die Anleihen, die in den letzten Jahren vor dem Zinsum­schwung emit­tiert wurden, von irgendwem gekauft! Nehmen wir als Beispiel eine Null­pro­zent-Anleihe her, mit einer Lauf­zeit von noch zehn Jahren. Im Vergleich mit einer 3,5 Prozent Anleihe verliert diese Anleihe während ihrer Lauf­zeit 35 Prozent, was jetzt in ihrem aktu­ellen Kurs einge­preist ist. Das bedeutet, dass auf der Haben­seite der Bilanzen von Banken, Fonds und anderen insti­tu­tio­nellen Anle­gern, die diese Anleihen halten, ein wahres Gemetzel statt­findet. Am Beginn der Phase der Zins­re­duk­tionen vor 14 Jahren war es genau umge­kehrt. Wer hoch­ver­zinste Anleihen im Port­folio hatte, konnte sich glück­lich schätzen. Durch den Zins­spread stiegen die Kurse der hoch­ver­zinsten Anleihen. Anleihen galten damals als „sicherer Hafen“. Jetzt ist es genau umge­kehrt! Zwar ist das Geld, für das man diese Anleihen gekauft hatte, nicht verloren, jedoch muss man bis zum Ende der Lauf­zeit warten, bis man es zurück­er­hält. Man ist also entweder illi­quid, oder muss herbe Verluste hinnehmen, wenn man solche Anleihen liqui­dieren muss. Es darf daher nicht wundern, wenn durch die Zins­er­hö­hungen insti­tu­tio­nelle Anleger auf breiter Front in Schief­lage geraten.

Finanz-Tsunami droht

Man darf auch gespannt sein, was sich in Kürze auf dem Immo­bi­li­en­sektor abspielen wird. In der Vergan­gen­heit gab es durch die nied­rigen Zinsen eine Preis­explo­sion auf dem Immo­bi­li­en­markt. Auch diese Blase wird bald platzen. Wieder wird es dieselben Akteure treffen, die schon jetzt unter dem Schrumpfen der Anlei­he­kurse leiden. Es kann sein, dass hier ein Finanz-Tsunami aufzieht, im Vergleich dazu die Krise 2008 nur ein sanftes Lüft­chen war.

Man muss sich an dieser Stelle fragen, ob dies Frau Lagarde oder FED Chef Jerome Powell nicht im Vorhinein klar war? Wahr­schein­lich schon, jedoch sind die Zins­er­hö­hungen alter­na­tivlos, wenn man die Dollar­he­ge­monie und damit auch die Euro­he­ge­monie im Auge hat.

Man darf nicht vergessen, dass sowohl die USA, als auch die meisten EU-Länder hoch verschuldet sind und davon leben, dass irgend wer ihre Schul­den­titel kauft. Das geht auf Dauer nur durch hohe Zinsen. Die Null­zins­po­litik unter­gräbt auf Dauer die Dollar­he­ge­monie und würde dazu führen, dass sowohl die USA, als auch die meisten EU-Staaten einfach bank­rott gehen. Eine kurz­fris­tige Alter­na­tive wäre dann nur noch hemmungs­loses Geld­dru­cken, was gerade am Schei­tern ist und letzt­end­lich zum Währungs­kol­laps führen würde. Bis vor Kurzem wurden Dollar-Bonds von China gekauft. Damit ist jetzt auch Schluss. Nach den beispiel­losen Sank­tionen gegen Russ­land haben Russ­land und China gemeinsam dem Dollar als Welt­leit­wäh­rung den Kampf ange­sagt. Letzt­end­lich beruht die Macht der USA und der EU auf der Domi­nanz ihrer Währungen. China wird also keine Dollar-Bonds mehr kaufen und sogar versu­chen die Dollar­be­stände, soweit das über­haupt möglich ist, aufzu­lösen. Das erklärt auch, wieso Zins­er­hö­hungen alter­na­tivlos sind.

Ukraine-Krieg – Migra­ti­ons­po­litik – Energiewende

Man bedenke, wie viel Geld die verrückte west­liche Ukraine-Politik alleine verschlingt. Dieser Krieg hat dem Westen bisher wahr­schein­lich schon 100 Milli­arden Euro und Dollar gekostet und ein Ende ist nicht abzu­sehen. Hinzu kommt der Wahn­sinn der Ener­gie­wende und der Migra­ti­ons­po­litik. All diese Dumm­heiten können nicht über Steu­er­geld finan­ziert werden. Man muss Gläu­biger finden, die in diesen Wahn­sinn inves­tieren und das geht alles nur mit hohen Zinsen. Um die Zinsen niedrig zu halten müssten alle Geld­senken sofort liqui­diert werden, insbe­son­dere der Ukraine-Krieg, die Migra­ti­ons­po­litik und die Energiewende.

Wie oben erwähnt war der Ausgangs­punkt für die Zins­er­hö­hungen die Infla­tion. Man will mit den Zins­er­hö­hungen die Infla­tion in den Griff bekommen. Dabei wird geflis­sent­lich über­sehen, dass der aktu­elle Infla­ti­ons­schub haupt­säch­lich durch die Russ­land-Sank­tionen verur­sacht wurde. Statt billiges Russen-Gas verbrau­chen wir jetzt teures Fracking-Gas aus den USA. Das Fracking-Gas würde aber nur billiger werden, wenn die west­liche Wirt­schaft durch Zins­er­hö­hungen komplett abge­würgt werden würde. Nur Verrückte können das ernst meinen.

Man sieht, dass der Werte­westen in einem echten Dilemma zwischen seinen Ziel­set­zungen (oder besser Anma­ßungen) und seinen realen Möglich­keiten steckt.

