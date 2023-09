Das Prak­ti­zieren der Medi­ta­tion erlebt zur Zeit eine Blüte. Das ist auch kein Wunder, sind bei den Meisten die Tage doch eng durch­ge­taktet und die Kalender über­voll mit Terminen, Konfe­renzen, Calls, Dead­lines … und wie man noch die ganzen Stres­soren so schick mit US-Ameri­ka­ni­schen Mode­wör­tern benennt. Wir funk­tio­nieren fast alle unter stän­digem Druck und Anspan­nung und kommen selten zur „Besin­nung“. Wir schlafen oft schlecht, sind erschöpft – zu neudeutsch: „ausge­powert“. Und wir entwi­ckeln dadurch Zivilisationskrankheiten.

Stress – ein uraltes, aber unge­sundes Überlebens-Notprogramm

Der Stress­zu­stand ist eigent­lich von der Natur nur als ein kurz­fris­tiger Ausnah­me­zu­stand konzi­piert. Stress ist lebens­ret­tend auf kurze Sicht, aber sehr schäd­lich auf lange Sicht. Jedes Lebe­wesen reagiert auf Bedro­hungen und Gefahr und hat dafür Stra­te­gien zum Über­leben entwi­ckelt. Sogar Pflanzen. Diese Reak­tionen des Körpers auf eine Gefah­ren­si­tua­tion sind „Stress“. Viele Pflanzen sondern Gifte gegen ihre Fress­feinde ab.

Beispiels­weise haben die Akazi­en­bäume und ‑sträu­cher in der afri­ka­ni­schen Savanne zwar Dornen, die beein­dru­cken die Giraffen aber wenig: Sie fressen die Blätter trotzdem. Die Akazien produ­zieren aber bittere Gerb­stoffe in ihren Blät­tern, die sie unge­nießbar machen und setzen das Gift Äthylen frei, was sowohl die Giraffen abschreckt, aber auch im weiten Umkreis die anderen Akazien durch Duft­stoffe warnt. Diese produ­zieren dann auch sofort Gerb­stoffe und Äthylen und die Giraffen müssen weiter­ziehen. Auch die Bäume unserer Wälder warnen sich gegen­seitig, senden Duft­stoffe aus und alle bereiten sich dann mit Abwehr­maß­nahmen auf den Über­fall z.B. von Schäd­lingen vor.

Tiere und Menschen haben auch ein seit Urzeiten ange­bo­renes Stress­ver­halten. Es heißt „Fliehen oder Kämpfen“. Sobald eine Gefahr wahr­ge­nommen wird, setzt der Körper in Sekun­den­bruch­teilen eine Kaskade von Boten­stoffen frei, die das Tier oder den Menschen in einen Hoch­leis­tungs­modus versetzen. Sein Herz schlägt schneller, die Bron­chien weiten sich, er atmet tiefer und pumpt sauer­stoff­rei­ches Blut in die Muskeln. Seine Pupillen weiten sich, um Abstände besser einzu­schätzen, sein Schmerz­emp­finden wird stark herab­ge­setzt, die Reak­ti­ons­schnel­lig­keit herauf­ge­setzt und alles, was jetzt nicht drin­gend gebraucht wird, wird abge­stellt: Hunger, Verdauung, Sexu­al­trieb, Müdig­keit. Auch das Immun­system wird stark herun­ter­ge­fahren, es kostet zuviel Energie, die jetzt für das Über­leben gebraucht wird. Dafür flutet Adre­nalin den Blut­kreis­lauf und macht hell­wach, schnell und aggressiv.

Im Gehirn tobt dann ein neuro­nales Feuer­werk mit einer mess­baren Hirn­fre­quenz von über 25 – 38 Hertz: Ein sicheres Zeichen für Alarm­be­reit­schaft und Stress, ein hoch­ak­tives, prüfendes, nach außen gerich­tetes Bewusst­sein. Die Forschung nennt eine Hirn­wel­len­fre­quenz von 18–35 Hertz den High-Beta-Bereich in dem sich jemand unter Angst und Stress befindet. Im abso­luten Hoch­leis­tungs­modus schwingt unser Gehirn im Gamma-Wellen­be­reich von 35 – 180 Hertz. Dann sind wir zu Höchst­leis­tungen fähig und hochkonzentriert.

Fliehen oder Kämpfen, das wird inner­halb von Zehn­tel­se­kunden entschieden. Über­lebt das Tier oder der Mensch die Gefah­ren­si­tua­tion (ist schnell genug weg oder kann sich erfolg­reich zur Wehr setzen), setzt sehr bald Erschöp­fung ein und alle Systeme fahren wieder auf Erho­lung und normal. Verlet­zungen werden geheilt, alles wird wieder „repa­riert“. Über­lebt er nicht. Nun, dann war’s halt so.

Dauer­stress ist unge­sund für Körper und Seele

Unser Problem heute ist, dass wir unter einem mehr oder weniger mode­raten Dauer­stress stehen. Wir müssen zwar norma­ler­weise nicht urplötz­lich um unser Leben kämpfen oder rennen. Aber wir haben dauernd diesen Druck, unseren Lebens­un­ter­halt zu verdienen, allen Anfor­de­rungen gerecht zu werden, die Kinder, der Ehepartner, die alten Eltern, alles recht­zeitig zu erle­digen, auf der Auto­bahn keinen Unfall zu bauen, reicht das Geld für diesen Monat … uws.. Nur können wir dadurch nicht entspannen, rege­ne­rieren, in unsere Mitte kommen.

Das heißt aber auch, dass unser Immun­system nicht richtig arbeitet und wir nicht wieder heilen können. Dass Körper, Geist und Seele nicht wieder ins Gleich­ge­wicht kommt und gesundet. Und das ist auch der Grund dafür, dass Medi­ta­tion heute ein sehr wert­voller Weg und eine wunder­bare Methode ist, wieder entspannt, ausge­gli­chen und im holis­ti­schen Sinn gesund zu werden. Man tut oft mehr für Körper und Seele, als wenn man Fitness-Trai­ning macht: Hirn­for­scher haben nämlich fest­ge­stellt, dass sich die an Medi­ta­tion betei­ligten Hirn­areale schon nach wenigen Wochen der Übung vergrö­ßern, wie ein geis­tiger Muskel, den man trainiert.

Der renom­mierte Medi­ta­ti­ons­for­scher Dr. Ulrich Ott, Psycho­loge und Neuro­wis­sen­schaftler am Bender Insti­tute of Neuro-Imaging an der Univer­sität Gießen und Autor des Buches mit dem freund­lich-ironi­schen Titel „Medi­ta­tion für Skep­tiker“ beschreibt, was während einer Medi­ta­tion im Körper geschieht:

Wenn es Ihnen gelingt, die hekti­sche Betrieb­sam­keit der Gedanken zu beru­higen und die Aufmerk­sam­keit an die Atmung, Körper­emp­fin­dungen oder ein Wort zu koppeln, merken Sie in der Regel, dass die Atmung sich von selbst verlang­samt und vertieft. Das Herz schlägt lang­samer, der Blut­druck sinkt, die Muskel­span­nung und die Akti­vität der Schweiß­drüsen nehmen ab. Das ist das typi­sche Bild einer Entspan­nungs­re­ak­tion. Die elek­tri­sche Akti­vität des Gehirns zeigt lang­sa­mere und stärker synchro­ni­sierte Wellen.

Aber nicht nur das ändert sich: Durch die Wendung nach innen, sagt Dr. Ott,

… bilden die „Land­karten“, welche im Gehirn die Körper­ober­fläche und die inneren Organe reprä­sen­tieren, diffe­ren­zieren sich mit zuneh­mender Übung feiner aus. (…) Auch Regionen, die beim Mitfühlen aktiv sind, werden gestärkt. Medi­ta­tion ist nicht egois­tisch, wie man viel­leicht denken könnte. Viel­mehr erwei­tern Sie Ihre Fähig­keit, anderen offen zu begegnen. Mit bestimmten Medi­ta­ti­ons­formen können Sie auch aktiv emotio­nale Haltungen kultivieren.

Wir brau­chen haupt­säch­lich Alpha‑, Beta‑, Delta- und Theta-Wellen

Lieber Leser, Ihr Gehirn ist ein summendes, brum­mendes, emsiges Zentrum elek­tri­scher Akti­vität. Die Natur­wis­sen­schaftler bezeichnen es als ein „elek­tro­che­mi­sches Organ“. Das liegt daran, dass die Signal­über­tra­gung und Kommu­ni­ka­tion zwischen den Neuronen im Gehirn via Elek­tri­zität funk­tio­niert. Wenn eine Gruppe von Neuronen ein elek­tri­sches Signal an eine andere Gruppe von Neuronen sendet, nennen wir diese Gehirn­wellen oder Gehirn­fre­quenzen. Und die kann man mit einem Elek­tro­en­ze­pha­logramm (EEG) messen. „Elektro-Enze­phalo-Gramm“ bedeutet Elektro-Gehirn-Aufzeich­nung, denn enké­phalos (ἐνκέφαλος) ist das altgrie­chi­sche Wort für Gehirn. Die Frequenzen, die unser Gehirn ständig und lebens­lang produ­ziert, sind die „direkte Sprache unseres Geistes“. Denn sie schaffen, je nach Situa­tion, Anfor­de­rung und Seelen­lage durch diese Frequenzen ein mess­bares, elek­tro­ma­gne­ti­sches Feld. Wie unser ganzer Körper auch. Die „Aura“ aus diesen Feldern kann, genau, wie die Hirn­ströme, Aufschluss über unseren Zustand geben.

In den Tief­schlaf­phasen schwingt unsere Gehirn in Delta­wellen von 0,2 bis 3 Hertz. Das sind auch die Frequenzen, die es in Trance und nicht-physi­schen Zuständen produ­ziert. Das Bewusst­sein ist dann ausge­schaltet. In diesem Zustand geht unser Körper durch erstaun­liche Heilungs­vor­gänge und das Immun­system orga­ni­siert sich. Deswegen sagen wir auch, dass man sich „gesund schläft“.

Alpha­wellen haben eine Frequenz von 8–12 Hertz, was bei einem Zustand totaler Entspan­nung, innerer Ruhe oder im „Halb­schlaf“ entsteht. Hypno­ti­seure haben Tech­niken, Menschen in diese Frequenzen zu versetzen. In diesem Zustand haben wir eine hohe Lern- und Erin­ne­rungs­fä­hig­keit, fühlen uns wohl und spei­chern das, was wir hören direkt im Lang­zeit­ge­dächtnis ab. Darauf beruhen einige Sprach­lern­pro­gramme, die man sich beim Einschlafen anhören kann.

Die bereits beschrie­benen Beta­wellen (12- 38 Hertz) produ­zieren wir, wenn wir hoch-alert, alar­miert bis angst­voll, aggressiv, und leis­tungs­be­reit sind. Wir können den Körper zu Hoch­leis­tungen zwingen, dann sind alle Sinnes­wahr­neh­mungen unglaub­lich schnell und liefern Infor­ma­tionen blitz­schnell zur Verar­bei­tung ins Gehirn.

Gamma­wellen entstehen bei aktivem Verar­beiten von Infor­ma­tionen und bei konzen­triertem Lernen und liegen im Bereich über 35 Hertz. In Notlagen und Stress kombi­nieren sich Gamma- und Beta­wellen zu einer starken Belas­tung, aber auch zu einer sehr wirk­samen „Eingreif­truppe“. Es sind die schnellsten Gehirn­wellen, die aber auch viel Energie verbrau­chen. Kein Wunder, wir wissen, dass konzen­triertes Gehirn­ar­beiten anstren­gend und ermü­dend ist. Wussten Sie, lieber Leser, dass das Gehirn bei voller Leis­tung 10 Watt elek­tri­sche Energie erzeugt? Damit können wir eine Taschen­lampe leuchten lassen.

Á propos „Licht“: Ist es nicht bemer­kens­wert, dass wir schon lange das Sprich­wort benutzen, einen geistig regen und intel­li­genten Menschen einen hellen Kopf zu nennen? Und jemandem, der denk­faul und nicht intel­li­gent ist zu beschei­nigen, er habe „wenig Licht im Kopf“.

Tatsäch­lich ist es wirk­lich so, dass unser Gehirn neben elek­tro­che­mi­scher Signal­über­tra­gung zwischen den Neuronen auch mit Licht zu arbeiten scheint. So schreibt Science.ORF.at:

„Sechs Forschern zufolge kommu­ni­zieren die Neuronen des Gehirns durch Licht­si­gnale mitein­ander. Als Kommu­ni­ka­ti­ons­netz­werk könnte ihnen das Zell­ske­lett dienen. Der an der Univer­sité Pierre et Marie Curie forschenden Physiker Vahid Salari (…) hat soeben mit fünf Kollegen eine ziem­lich abge­drehte Studie zu diesem Thema vorge­legt, die Biopho­tonen quasi als Schritt­ma­cher des Denkens betrachtet. Salari beruft sich auf Studien, die von Biopho­tonen in Ratten­ge­hirnen berichten – sowie auf eine, die gar nach­ge­wiesen haben will, dass Neuronen des Rücken­marks als schwache Licht­leiter fungieren. Diese Ergeb­nisse fügt er zu einer Theorie zusammen, in der die soge­nannten Mikro­tu­buli eine zentrale Rolle spielen. Mikro­tu­buli sind Bauteile des Zell­ske­letts und nebst anderem auch an der Zell­tei­lung betei­ligt. Salari zufolge sind sie aber auch Teil eines gigan­ti­schen Kommu­ni­ka­ti­ons­netz­werkes im Gehirn, durch das die Nerven­zellen via Licht mitein­ander kommu­ni­zieren. Die Mikro­tu­buli sind demnach so etwas wie Glas­fa­ser­kabel des Nerven­sys­tems, in dem rasende Biopho­tonen eine ähnliche Rolle spielen wie die elek­tri­schen und chemi­schen Signale der Nerven­zellen. Damit könne man etwa erklären, schreibt Salari, warum weit entfernte Gehirn­teile synchron agieren, obwohl die Geschwin­dig­keit der neuro­nalen Reiz­lei­tung dafür eigent­lich zu niedrig ist.“

Der irani­sche Forscher Vahid Salari steht mit seiner These aller­dings nicht allein. Auch der briti­sche Physiker und Mathe­ma­tiker Roger Penrose, Super­star in der Wissen­schafts­welt, hat schon vor fast zwanzig Jahren vermutet, die Mikro­tu­buli im Gehirn könnten Bauteile eines „neuro­nalen Quan­ten­com­pu­ters“ sein, aus dem Bewusst­sein entsteht. Dieser Ausritt in die Physik des Geistes brachte Penrose viel Aufmerk­sam­keit und ebenso viel fach­liche Kritik ein. Was ein Mann seines Kali­bers aber wegste­cken kann.

Nun zurück zu den Frequenzen und Feldern, die unser Gehirn erzeugt. Kommen wir nun zu den rätsel­haf­testen Frequenzen, in denen unsere Gehirn schwingen kann: den Theta-Wellen (4–8 Hertz). Die sind meist im Schlaf, oder bei der Medi­ta­tion messbar. In diesem Zustand befinden wir uns im Unter­be­wussten. Dann denken wir kreativ, lernen leicht und schnell, und unsere Phan­tasie ist plas­tisch und fast grenzenlos.

Theta Wellen und ihre Wirkung

Wissen­schaft­liche Gehirn­wel­len­mes­sungen zeigen, dass Theta-Wellen (4–8 Hertz) im Gehirn dann entstehen, wenn wir einschlafen, unter Hypnose stehen – oder eben bei Medi­ta­tion. Sie entstehen im Hippo­campus und im präfron­talen Kortex.

Babys und kleine Kinder produ­zieren im Schlaf Theta­wellen, aber auch in dem gedan­ken­ver­lo­renen Zustand, in dem sie wach zu träumen scheinen, scheinbar abwe­send und in sich versunken mit irgend­etwas herum­spielen. Kinder können sehr leicht um sich ein Feld durch Theta-Wellen erzeugen, weil sie stark in ihrer Fantasie und im Unter­be­wussten leben und nicht kritisch-rational und ziel­ge­richtet denken. Das kommt erst im Schulalter.

Viele Erwach­senen haben Einschlaf­schwie­rig­keiten, weil sie ihren „Problem­be­wäl­ti­gungs­modus“ (Beta-Wellen) nicht abschalten können. Ihre Gedanken kreisen ständig um irgend­welche Sorgen, bevor­ste­hende Schwie­rig­keiten, persön­liche Konflikte. So kreieren sie selbst ihren Dauer­stress mit all seinen bekannten physi­schen und psychi­schen Folgen. Sie schaffen es nicht, in den Zustand zu kommen, wo die Alpha- und Theta­wellen ein Feld um sie herum erzeugen können, in dem sie eins mit der Erde und dem Leben werden können. Aber dazu später. Menschen, die nicht nur zu Sorgen neigen, sondern, die an einer echten „Gene­ra­li­sierten Angst­stö­rung“ (GAD: Genera­lized Anxiety Disorder) leiden, konnten sich in einer Studie durch soge­nanntes Neurofeed­back in den Alpha-Theta-Gehirn­wellen-Zustand bringen und erzielten eine deut­liche Vermin­de­rung der Angst­zu­stände.

In diesem Theta-Wellen-Zustand ist der Körper nämlich voll­kommen ruhig und entspannt. Dafür wird im Gehirn eine relativ hohe Akti­vität entfaltet: Diese Wellen­längen stimu­lieren offen­sicht­lich die Zusam­men­ar­beit und Inter­ak­ti­vität verschie­dener Hirn­areale, was sich im Schlaf auch in beson­ders plas­ti­schen, selt­samen, irrealen, aber sehr deut­li­chen und klaren Träumen ausdrü­cken kann. Man bewegt sich in diesen Träumen oft ganz bewusst und weiß, dass man träumt, oft erin­nert man sich auch daran.

Dieser Art von Träumen haben die Menschen seit jeher große Bedeu­tung geschenkt und versucht, sie zu inter­pre­tieren, um die Botschaft darin zu entzif­fern. Was auch immer dahin­ter­steckt, dass der Mensch (und auch alle anderen lebenden Wesen) mit seinem Denken und seinen Gefühlen und Gedanken ein elek­tro­ma­gne­ti­sches Feld um sich aufbaut – gerade der Zustand von Medi­ta­tion, die meist mit einem starken Feld von Alpha- und Theta-wellen einher­geht, erregt das Inter­esse der Hirnforscher.

Gehirn­fre­quenzen und die Schumann-Resonanz

Mehrere Studien mit einem EEG an medi­tie­renden Probanden zeigten, dass sich die Spek­tral­band­fre­quenzen während der Medi­ta­tion ändern. Und dass es dabei einen Unter­schied zwischen „gerich­teter Medi­ta­tion“ und „nicht-gerich­teter Medi­ta­tion“ gibt. Bei Ersterer versetzen sich die Medi­tie­renden durch Konzen­tra­tion und einge­übte Tech­niken in den erstrebten Zustand, bei der nicht-gerich­teten Methode lässt man sich einfach in einen Ruhe­modus gleiten, der dann früher oder später auch in den entspannten Zustand zwischen Wachen und Dämmern bringt.

Nun wissen wir, welche verschie­denen Gehirn­wellen-Frequenzen in den unter­schied­li­chen Situa­tionen auftreten und ein elek­tro­ma­gne­ti­sches Feld um den Menschen bilden. Beispiels­weise hat dieses Feld während einer Medi­ta­tion eine Frequenz von 4–8 Hertz (Alpha­wellen) und von 8–12 Hz (Theta­wellen).

Die Erde hat eben­falls eine eigene Frequenz, die sich mit 7,83 Hertz, der Funda­mental-Frequenz unseres Heimat­pla­neten als stehende Welle um sie herum bewegt. Sie besteht eigent­lich aus mehreren Frequenzen, die darauf gela­gert sind, denn die Sonne und das Weltall haben eine Träger­fre­quenz von 150 Mega-Hertz – und genau diese Schwin­gung hat auch die DNA. Das ist der riesen­lange, spiral­förmig gewen­delte Strick­leiter-Strang von Prote­inen, aus denen unsere Gene in den Zell­kernen bestehen. Es hängt eben alles mit allem zusammen und gehört auch zusammen.

In einer Medi­ta­tion schwingt die geis­tige Frequenz des Medi­tie­renden synchron mit der Eigen­fre­quenz der Erde – und seine DNA-Frequenz mit dem Universum. Wir alle und alles, was lebt, hier auf der Erde und überall im Universum, sind in diesen Frequenz­feld entstanden. Ist es da ein Zufall, dass dieselben Frequenzen auch in den Lebe­wesen wirken? Und ist es ein Wunder, dass wir uns voll­kommen ruhig und aufge­hoben und eins mit dem Sein fühlen, wenn wir in denselben Frequenzen schwingen? Nein, sicher nicht.

Das Wissen des Genies Tesla – für die Jahr­tau­sende alte Kunst des Medi­tie­rens neu eingesetzt

Arthur Tränkle ist Unter­nehmer, Autor, Refe­rent, Forscher & Entwickler. Seit Jahr­zehnten beschäf­tigt sich Arthur Tränkle mit Gesund­heit und der Viel­falt von Frequenzen und deren Wirkungen auf unsere mensch­li­chen Zellen. Auch hat er sich während dieser Zeit mit der Wasser­vi­ta­li­sie­rung ausein­an­der­ge­setzt und sich ein großes Fach­wissen aneignen können. Er ist mitt­ler­weile ein geschätzter und bekannter „Tesla- und Lakhovsky Experte“.

Er ist aber auch jemand, der bei all seiner Akti­vität die Kraft auch aus der Medi­ta­tion und der inneren Ruhe durch Medi­ta­tion gewinnt. Seit über zwanzig Jahren übt er die Praktik des Medi­tie­rens und beschloss deshalb, diese wunder­bare Möglich­keit auch mit den genialen Erkennt­nissen Nicola Teslas zu verbinden.

Denn wenn das Frequenz­feld von Medi­tie­renden ein elek­tro­ma­gne­ti­sches Feld mit den Frequenzen der Erde ist, dann ruft das ja gera­dezu danach, mit Teslas Prinzip und Arthur Tränkles daraus entwi­ckelten univer­sellen Hoch­fre­quenz-Hydro-Wellen­ge­netik mit der Frequenz der Erde, plus der Frequenz des Univer­sums, der Sonne und der DNA kombi­niert zu werden. Arthur Tränkle hat die Erkennt­nisse von Tesla bereits in ein ausge­reiftes Gerät nach Teslas Prin­zi­pien gebracht und entwi­ckelt dieses – entspre­chend den Erfah­rungen seiner Anwender, die ihm immer wieder Rück­mel­dungen geben, – ständig weiter.

So auch in diesem Zusam­men­hang: Eine neue Art Matte, die ein elek­tro­ma­gne­ti­sches Feld mit genau diesen Urfre­quenzen des Univer­sums, der Sonne, der Erde und des Lebens um sich herum aufbaut, in dem der Medi­tie­rende prak­tisch sofort synchron mit den Urfre­quenzen des Lebens schwingen kann.

Studio­gast Katha­rina, der wir hier in diesem unten­ste­henden Video begegnen, probierte es aus. Und sie ist voll­ends begeis­tert: Sie berichtet, dass ihre ganze Gruppe die Erfah­rung machen durfte, dass sich das torus­för­mige Feld, das die Gruppe durch Medi­tieren erzeugt, in einer nie gekannten Schnel­lig­keit und Stärke aufge­baut hat. Alle waren verblüfft, aber auch glück­lich. Eine wunder­volle Erfahrung.

Und damit sind sie nicht allein. Auch andere haben das so erlebt – und dieses Pad ist jetzt unter dem Namen „Tesla Relax Pad“ in Produk­tion und kann ab Oktober bestellt werden und zwar hier:

Das „Tesla Relax Pad“ ist eine echte Novität und ein Durch­bruch, denn es unter­scheidet sich von anderen Produkten durch die einzig­ar­tige Inte­gra­tion von Hoch­fre­quenz-Tech­no­logie. Es emit­tiert hoch­fre­quente Schwin­gungen und stimu­liert so gezielt Gehirn­wel­len­muster, wie sie bei tiefer Medi­ta­tion auftreten. Beson­ders über­zeu­gend: Die elek­tro­ma­gne­ti­sche Stimu­la­tion der Gehirn­wel­len­muster in der Zirbel­drüse, denn durch diese hoch­fre­quente Stimu­la­tion können verschie­dene Bewusst­seins­zu­stände erreicht werden, die norma­ler­weise durch herkömm­liche Medi­ta­tion allein nur sehr schwer zu errei­chen sind. Es wirkt quasi wie eine „Anlei­tung“, der man nur zu folgen braucht, ein direkter Weg, auf dem es mühelos geht.

Gerade die Zirbel­drüse (oder Epiphyse) ist eine winzige, aber enorm wich­tige Takt­ge­berin für die Körper­funk­tionen zu den verschie­denen Tages­zeiten. Sie regelt nicht nur Schlaf- und Wach­zeiten durch ihre Mela­to­nin­pro­duk­tion. Sie beginnt, den Körper morgens, schon vor dem Aufwa­chen die Vorbe­rei­tungen dafür zu treffen, den Blut­druck anzu­heben, der Stoff­wechsel wieder in Gang zu setzen, den Herz­schlag zu beschleu­nigen. Sie regelt die Körper­tem­pe­ratur über den Tag, sorgt für ein Konzen­tra­ti­ons­hoch am Vormittag, prüft ständig die umge­bende Licht­tem­pe­ratur und bereitet bei rötli­chem Abend­licht den Körper auf den Schlaf vor. Sie ist aber nicht nur auf das Biolo­gi­sche beschränkt.

Die Zirbel­drüse: Takt­ge­berin des Körpers und das „Dritte Auge“

Die Zirbel­drüse ist seit den frühen Tagen der mensch­li­chen Kultur der Sitz der Seele, das Dritte Auge, das „spiri­tu­elle Zentrum“ des Menschen. Im Hindu­ismus heißt es Shivas Auge oder „Ajna Chakra“, das „Auge der Erleuch­tung“ genannt, das ein anderes Sehen und eine Verbin­dung zu höheren Dimen­sionen ermög­licht. Es wird in Zusam­men­hang zu Visionen, Hell­sehen oder Anbin­dung an das Gött­liche in den verschie­densten alten Schriften genannt.

Das „Tesla Relax Pad“ stimu­liert die Zirbel­drüse mit der von Tesla entwi­ckelten Hoch­fre­quenz­tech­no­logie in den Frequenzen, die erfah­rene und geübte Menschen, wie beispiels­weise tibe­ti­sche Mönche, selbst zu produ­zieren erlernt haben. So wird die Zirbel­drüse gezielt stimu­liert und man kann viel leichter und schneller das Bewusst­sein auf eine viel höhere Ebene bringen.

So kann diese Tech­no­logie des Tesla Relax Pads eine erwei­terte medi­ta­tive Erfah­rung ermög­li­chen. Die hoch­fre­quenten Schwin­gungen akti­vieren Gehirn­wel­len­muster wie die bereits beschrie­benen Alpha- und Theta-Wellen. Dieser Seelen­zu­stand ist oft mit tiefer Entspan­nung, gestei­gerter Krea­ti­vität, innerer Ruhe und einem Gefühl der Verbun­den­heit verbunden.

Während tradi­tio­nelle Medi­ta­ti­ons­tech­niken viel Zeit und Übung erfor­dern, um diesen Zustand zu errei­chen, bietet das „Tesla Relax Pad“ eine fantas­ti­sche Möglich­keit, den Prozess zu beschleu­nigen. Diese inno­va­tive Inte­gra­tion von Hoch­fre­quenz-Tech­no­logie eröffnet somit neue Dimen­sionen für die medi­ta­tive Praxis und das Streben nach innerer Harmonie und spiri­tu­ellem Wachstum. Die Verbin­dung von Tesla’s Erkennt­nissen mit moderner Tech­no­logie in Form des „Tesla Relax Pad“ zeigt, wie fort­schritt­liche Ansätze in der Gesund­heit und Medi­ta­tion einander ergänzen können, um das mensch­liche Poten­tial auf neue Weise zu entfalten. Dieses Produkt bietet eine aufre­gende Möglich­keit, den Weg zur inneren Balance und Erwei­te­rung des Bewusst­seins zu verkürzen.

Das klingt alles so faszi­nie­rend? Das ist es wirk­lich, und Du kannst diese aufre­gende Methode auch in den Semi­naren von Arthur Tränkle erleben und Deinen Weg zur inneren Ausge­gli­chen­heit und echter Ruhe entde­cken. Arthur bietet in seinen Coachings auch die Möglich­keit, Dein Bewusst­sein zu erwei­tern. Seine leben­dige, mitrei­ßende Art hat Tausende von Semi­nar­teil­nehmer begeis­tert und inspi­riert und zeigt seinen beacht­li­chen Einfluss auf die welt­weite Gesund­heits- und Well­ness­ge­mein­schaft. Seine Kombi­na­tion von Tech­no­logie und tradi­tio­nellen Methoden ist eine Symbiose aus uralter Weis­heit und Medi­ta­tion und inno­va­tiver Heran­ge­hens­weise an persön­liche Entfal­tung und Wachstum, tiefe Entspan­nung und Harmonie. Dieser Ansatz könnte eine berei­chernde Erfah­rung für dieje­nigen sein, die nach neuen Möglich­keiten zur Stei­ge­rung ihrer inneren Balance und ihres spiri­tu­ellen Fort­schritts suchen. Hier geht es zur Vorab­be­stel­lung für das „Tesla Relax Pad“.

Die Tatsache, dass Arthur Tränkles Bücher mitt­ler­weile weit über eine Auflage von 50.000 erreicht haben und in verschie­dene Spra­chen wie Englisch, Fran­zö­sisch, Türkisch, Mandarin und Japa­nisch über­setzt wurden, zeigt die inter­na­tio­nale Aner­ken­nung seiner Arbeit. Das ermög­licht es einem noch brei­teren Publikum, von seinem Fach­wissen und seinen Ideen zu profi­tieren. Es ist deut­lich erkennbar, wie weit­rei­chend sein Einfluss auf die Gesund­heits- und Well­ness­ge­mein­schaft ist. Arthur Tränkle beschäf­tigt sich auch mit der Weiter­ent­wick­lung von Ozoni­sa­toren nach Erfin­dungen von Nicola Tesla und entwi­ckelt verschie­dene, sehr wirk­same Produkte für ein gesundes, natur­har­mo­ni­sches Leben.

Du willst mehr darüber wissen? Wenn Du Inter­esse am „Tesla Relax Pad“ oder anderen Entwick­lungen hast – rufe einfach Arthur Tränkle an: