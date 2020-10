Die „grüne“ Elek­tro­au­to­lobby hat von der Atom­lobby gelernt!

Die Akkus für die Elek­tro­autos sind der Pfer­defuß der angeb­lich so umwelt­freund­li­chen und klima­freund­li­chen Elek­tro­auto-Tech­no­logie.

Schon die Lithi­um­ge­win­nung für die Akkus ist für die betrof­fene indi­gene Bevöl­ke­rung (den Kollas) im Drei­län­dereck Boli­vien, Chile, Argen­ti­nien, wo etwa 70 Prozent der welt­weiten Lithium-Vorkommen lagern, eine Kata­strophe.

Während sich die Klima­he­uchler über jeden einzelnen Eisbären sorgen, der angeb­lich durch den Klima­wandel verendet, ist das Schicksal der indi­genen Bevöl­ke­rung im „Lithium-Dreieck“ (etwa 100 000 Menschen) egal. Dieses Gebiet liegt in der Atacama-Wüste, der trockensten Wüste auf unserem Planeten.

Die Lithi­um­ge­win­nung erfolgt, indem die Lithi­um­salz­lake nach oben in große offene Becken gepumpt wird, wo durch die Sonnen­ein­strah­lung das Wasser verdampft und das Salz in fester Form gewonnen werden kann.

Dabei kommt es einer­seits zu einer Vermi­schung von Salz- und Süßwasser und ande­rer­seits auch über­haupt zu einem Verlust an Grund­wasser in diesem extrem fragilen Ökosystem!

Damit wird den Kollas, die haupt­säch­lich von der Lama-Züch­tung leben, die Exis­tenz­grund­lage entzogen. (siehe www.deutschlandfunk.de/lithium-abbau-in-suedamerika-kehrseite-der-energiewende.724.de.html?dram:article_id=447604 und www.global2000.at/lithium).

Der Schwindel mit der CO2-Einspa­rung

Zur Erin­ne­rung: Der ganze Elek­tro­mo­bi­lirr­sinn soll „unser Klima“ vor dem CO2-Ausstoß unserer PKWs retten! Dafür nimmt man in Kauf, Millionen Tonnen Sonder­müll in Verkehr zu bringen, und dem Konsu­menten ein im Grunde unbrauch­bares Fahr­zeug zuzu­muten.

Wie steht es also mit der CO2-Einspa­rung der Elek­tro­autos?

In einer Meta­studie, die eine Viel­zahl von anderen wissen­schaft­li­chen Arbeiten zusam­men­fasst, schätzen Romare und Dahllöf (2017), dass pro kWh Batte­rie­ka­pa­zität zwischen 145 kg und 195 kg an CO2-Äqui­va­lenten ausge­stoßen werden. Für eine Tesla-Batterie von 75 kWh bedeutet das einen zusätz­li­chen CO2-Ausstoß von 10 875 kg bis 14 625 kg CO2. Bei einer Halt­bar­keit der Batterie von zehn Jahren und einer Fahr­strecke von 15 000 km pro Jahr impli­ziert diese Angabe, dass für die Produk­tion und das Recy­cling der Batterie pro Kilo­meter Fahr­strecke zwischen 73 Gramm und 98 Gramm an CO2-Ausstoß anzu­setzen sind (siehe www.hanswernersinn.de/dcs/sd-2019–08-sinn-karl-buchal-motoren-2019–04-25_0.pdf). Dies Zahlen lösten unter den Elek­tro­mo­bil­be­für­wor­tern natür­lich Empö­rung aus und es wurde in der Folge versucht diese Zahlen kleiner zu rechnen.

Rechnet man dann noch hinzu, dass der verbrauchte Strom in jedem Falle auch CO2-behaftet ist, so kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass die CO2-Bilanz eines Elek­tro­mo­bils schlechter als die eines Diesel­fahr­zeuges ist. (www.hans-werner-sinn.de/de/der-schwindel-mit-dem-e-auto-hb-23122019)

Auch Wind­strom verur­sacht CO2

Insbe­son­dere wird gerne vergessen, dass sogar der Strom aus einer Wind­kraft­an­lage CO2-belastet ist (www.klimaschwindel.net/CO2Bilanz_Windrad/CO2Bilanz_Windrad.html): Ein 3 MW-Windrad besteht beispiels­weise aus 7.000 Tonnen Stahl­beton und 1.000 Tonnen Stahl. Die Produk­tion dieser Mengen verur­sa­chen 8.000 Tonnen CO2.

Rechnet man sich jetzt aus, wie lange so ein Windrad bei einer durch­schnitt­li­chen Auslas­tung von 17,3% ( klimaschwindel.net/Anzahl_Windrad/Windraddaten.html) Strom liefern muss, um diese Menge CO2 „zurück­zu­ver­dienen“, so kommt man im Vergleich mit einem modernen Gaskraft­werk auf etwa 5 bis 6 Jahre.

Man kann also getrost davon ausgehen, dass die Elek­tro­mo­bi­lität, selbst wenn sie nur mit „grünem“ Strom gerechnet wird, kein CO2 einsparen kann, höchst­wahr­schein­lich sogar mehr CO2 produ­ziert wie derzeit ein moderner Diesel­motor.

Die Entsor­gung der Akkus ist unge­löst – Berge von Sonder­müll drohen

An der oben zitierten Studie über den CO2-Ausstoß pro KWh Strom für einen Akku ist höchs­tens zu bekrit­teln, dass der CO2-Ausstoß der dem Recy­cling zuge­ordnet wurde, nur sehr ungenau bekannt sein kann. Er könnte auch durchaus höher sein, da es derzeit noch kein Verfahren gibt, mit dessen Hilfe man die Lithium-Akkus in Einklang mit den geltenden Vorschriften entsorgen kann. In China dürften laut der Agentur Reuters in diesem Jahr bis zu 170.000 Tonnen Abfall durch die Ferti­gung und Verwen­dung von Lithium-Akkus entstehen. Und das bereits bei Produk­tion und Verwen­dung.

Anfrage bei Auto­kon­zern

Eine Anfrage bei einem Auto­kon­zern, wie denn mit den Akkus für die Elek­tro­autos verfahren werden soll, lieferte folgende erhel­lende Rück­mel­dung:

1. Alt-Akkus soll ein zweites Leben einge­haucht werden

Bevor­zugt sollen die Akkus einem „zweiten Leben“ zuge­führt werden. Darunter wird verstanden, dass die Akkus für eine andere Appli­ka­tion verwendet werden sollen. Als Beispiel wurde genannt, dass die Akkus als Bestand­teil von flexi­blen Lade­säulen dienen könnten. Das sollen Schnell­la­de­säulen sein, deren Betrieb, etwa bei Festi­vals oder Groß­ver­an­stal­tungen, den Besu­chern zur Verfü­gung stehen sollen. Alter­nativ könnten die Schnell­la­de­säulen mit Strom­an­schlüssen versehen werden, um entlang von Auto­bahnen und Bundes­fern­straßen E‑Fahrer das schnelle Nach­laden auf langen Stre­cken zu ermög­li­chen. Für alle diese Anwen­dungen seien Batte­rien in einem „zweiten Leben“ bestens geeignet.

Dazu ist folgendes zu sagen:

Erstens wird man für solche Appli­ka­tionen niemals Millionen Alt-Akkus benö­tigen und zwei­tens sind Alt-Akkus deren Lade­ka­pa­zität bereits soweit verrin­gert ist, dass sie für Elek­tro­mo­bile nicht mehr brauchbar sind, als Schnell­la­de­säulen schon gar nicht zu gebrau­chen.

Oben­drein verlän­gert das „zweite Leben“ eines Akkus im besten Falle die Lebens­dauer. Das Entsor­gungs­pro­blem bleibt bestehen, soll aber wahr­schein­lich wem Anderen umge­hängt werden, der den Alt-Akku „geschenkt“ bekommt.

2. Letzt­lich müssen die Alt-Akkus nach einer dafür nicht ausge­legten EU-Richt­linie entsorgt werden

Jene Akkus für die kein „zweites Leben“ gefunden werden kann (letzt­lich alle Alt-Akkus), sollen konform zum Batte­rie­ge­setz (Deutsch­land) und zur Batte­rie­richt­linie (2006/66/EC) verwertet bezie­hungs­weise recy­celt werden.

Das ist über­haupt der größte Witz: Dieses Gesetz bzw. die zu Grunde liegende EU-Richt­linie stammt aus dem Jahre 2006. In dieser ganzen EU-Richt­linie steht kein einziges Wort in Bezug auf Lithium-Akkus. Ledig­lich die Entsor­gung von Cadmium-Batte­rien wird in dieser Verord­nung ausgiebig behan­delt. Erwähnt wird nur die Entsor­gung von Star­ter­bat­te­rien. Batte­rien für Fahr­zeuge kommen nur als „Indus­trie­bat­te­rien“ vor. Damit sind also beispiels­weise Batte­rien für Stapel­fahr­zeuge gemeint.

Da es offen­sicht­lich keine gesetz­liche Rege­lung für die Entsor­gung der Lithium-Akkus gibt, kann man auch getrost davon ausgehen, dass derzeit kein brauch­bares Verfahren hierfür gibt. Alle mögli­chen Verfahren für die Entsor­gung bzw. Rezy­klie­rung von Lithium-Akkus sind sehr ener­gie­in­tensiv (also hoher CO2-Verbrauch) und befinden sich derzeit nur in der Test­phase (siehe efahrer.chip.de/e‑wissen/recycling-von-lithium-ionen-akkus-das-ist-der-heutige-stand-der-technik_101496). Kühn ist, wenn man trotzdem unver­drossen Millionen solcher Akkus in Verkehr bringen will, ohne zu wissen was damit eines Tages zu geschehen habe. Nach dem Batte­rie­ge­setz und der EU-Verord­nung muss derje­nige, der die Akkus in Verkehr bringt, diese auch wieder zurück­nehmen.



Offen­ge­legte Opel Corsa‑e Elek­tro­auto Schnell­lade-Batterie

Foto: flickr.com/Marco Verch/Creative Commons 2.0.

Das Verhalten der Elek­tro­au­to­her­steller erin­nert also frap­pant an das Verhalten der Atom­kraft­werks­be­treiber, die die Entsor­gung des Atom­mülls der nächsten oder sogar kommenden Genera­tionen umhängen.

Diese Situa­tion erklärt auch den hohen Preis der Elek­tro­mo­bile. Auf der einen Seite sollte der hohe Akku­preis größ­ten­teils durch die Einspa­rung beim Antrieb kompen­siert werden. Bekannt­lich ist ein Elek­tro­motor einfa­cher aufge­baut als ein Benzin- oder Diesel­motor und oben­drein entfällt das Getriebe. Die Charak­te­ristik eines Elek­tro­mo­tors entspricht den Anfor­de­rungen eines Autos perfekt.

Offenbar wird in der Preis­kal­ku­la­tion für die Elek­tro­autos Reserven für die unbe­kannten Entsor­gungs­kosten der Akkus vorge­sehen, die durchaus in der Größen­ord­nung des derzei­tigen Akku­preises liegen könnten. Alles andere wäre ja auch fahr­läs­sige Krida!