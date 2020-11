„Unter den Einwan­de­rern, die versu­chen, von Syrien über die Türkei nach Europa zu gelangen, sind Tausende von Dschi­ha­disten infil­triert. Dies erklärte Najib Mikhael Moussa, seit 2018 chaldäi­scher Erzbi­schof von Mosul; er war einer der fünf Fina­listen des Sach­arow-Preises 2020, der jedoch letzt­lich an die demo­kra­ti­sche Oppo­si­tion in Belarus verliehen wurde. Der Erzbi­schof wurde im Oktober zur Preis­ver­lei­hung ins Euro­päi­sche Parla­ment einge­laden und sagte, er sei „besorgt“ über das, was in Europa und insbe­son­dere in Frank­reich geschieht. Migra­tion sei, wie der Terro­rismus, nicht nur ein isla­mi­sches Problem, sagte er, sondern werde poli­tisch und geopo­li­tisch von denen genutzt, die Europa „desta­bi­li­sieren“ wollen.

Monsi­gnore Mikhael griff den Inhalt seiner Rede vor dem National Catholic Register auf und erklärte:

„Ich war viele Male in der Türkei und habe die Flücht­lings­lager besucht. Die Türkei hält alle diese Menschen in dem Wissen, dass sie ihre Türen öffnen kann, wann immer sie will. Das Problem der Migranten ist nicht nur ein huma­ni­täres, sondern auch ein poli­ti­sches. Sie werden für poli­ti­sche Zwecke benutzt. Bei dem, was in Frank­reich und anderswo geschieht, bei Gewalt und Terro­rismus, geht es nicht nur um den Islam. Es gibt Länder, die in das poli­ti­sche und menschen­recht­liche System Europas eindringen und es desta­bi­li­sieren wollen. Reli­gion wird also für poli­ti­sche Zwecke benutzt. Natür­lich gibt es reli­giöse Motive hinter den Anschlägen, aber diese sind nur ein Teil des Problems. Viele Länder sind davon über­zeugt, dass sich der Islam leichter ausbreiten kann, wenn der Westen in Bezug auf die Sicher­heit desta­bi­li­siert ist.

„DER RADIKALE ISLAM KANN NICHT IN EUROPA INTEGRIERT WERDEN“.

„Der radi­kale Islam kann nicht in ein Land wie Frank­reich inte­griert werden. Wenn wir den Koran aus der Medina-Zeit heran­ziehen, kann das nicht funk­tio­nieren. Diese Texte unter­stützen die Schaf­fung einer durch eine Reli­gion geeinten Mensch­heit. Dagegen sind die Texte aus der Mekka-Zeit fried­li­cher; leider sind sie durch die Medina-Texte de facto aufge­hoben worden. Die meisten Muslime in Europa berufen sich auf diese Texte, die im Koran den Medina-Texten zeit­lich voran­gehen, als Grund­lage für die Inte­gra­tion; aber an sich sind diese Texte nicht mehr gültig und Muslime können in ihren Herkunfts­län­dern, von Saudi-Arabien bis Ägypten, nicht nach diesen Regeln leben. Die Muslim­bru­der­schaft zum Beispiel lehnt die Medina-Texte völlig ab. Der „Isla­mi­sche Staat“ zieht die Medina-Texte als Grund­lage für seine terro­ris­ti­schen Aktionen und zur Förde­rung von Massen­kon­ver­sionen heran. Während meiner Jugend in Mosul wurde die Scharia nicht wirk­lich ange­wandt, und 90% der Frauen trugen keinen Schleier; jetzt kehren diese schäd­li­chen Ideo­lo­gien zurück und verbreiten sich in den Schulen, genauso wie in Europa. Wir haben es zuge­lassen. Diese fana­ti­schen Netz­werke könnten nicht gedeihen, wenn die euro­päi­schen Länder Gesetze dagegen durch­setzen würden. Ich miss­bil­lige diese west­liche Laxheit.

NEIN ZUR UNTERSCHIEDSLOSEN AUFNAHME

„Die Aufnahme von Flücht­lingen ist ein Thema der Nächs­ten­liebe, was grund­sätz­lich christ­li­chem Denken entspricht. Ich denke jedoch, dass bestimmte Gesetze in Europa geän­dert werden müssen, damit dieje­nigen, die sich nicht an die Gepflo­gen­heiten der Gast­länder anpassen können, in ihre Herkunfts­länder zurück­ge­schickt werden können. Und wenn ihre Länder sie nicht zurück­haben wollen, ist das an sich ein Beweis dafür, dass sie Terro­risten sind. In diesem Fall müssen sie von ihren Fami­lien und von allem, was zu ihrer Radi­ka­li­sie­rung geführt hat, abge­schnitten werden und wir müssen versu­chen, sie von der Gehirn­wä­sche, der sie unter­zogen wurden, durch Reha­bi­li­ta­ti­ons­pro­gramme zu heilen. Ich sehe keine andere Möglich­keit, die Menschen in Europa zu schützen. Es ist nicht Europa, das diese Extre­misten herbei­ge­holt hat. Sie könnten in Länder gehen und dort leben, die ihren reli­giösen und ideo­lo­gi­schen Über­zeu­gungen nahe stehen. Warum kommen sie auf der Suche nach ihren alter­na­tiven Werten nach Europa, wenn ihnen die euro­päi­schen Werte nicht gefallen? Diese Menschen kommen, um Europa zu desta­bi­li­sieren und den anderen Muslimen zu schaden, die gekommen sind, um sich von einer bestimmten isla­mis­ti­schen Kultur zu befreien, die die Menschen ihrer Frei­heit beraubt. Ich habe viele musli­mi­sche Freunde, die diese extre­mis­ti­schen Ansichten nicht teilen und einen freien Geist haben, aber im Irak gelten sie etwa nicht als echte Muslime. Für Fana­tiker gilt zum Beispiel, dass ein Muslim einen Christen nicht grüßen darf, und wenn ein Christ einen Muslim grüßt, darf dieser nicht antworten. Wenn ein Muslim sich vom Islam abwendet, läuft er Gefahr, jeder­zeit wegen Apost­asie getötet zu werden. Und Gleich­heit zwischen Männern und Frauen kann für Fana­tiker ipso facto nicht exis­tieren. Menschen, die diesem Modell folgen, werden nie in der Lage sein, sich in eine west­liche Gesell­schaft zu inte­grieren. Glück­li­cher­weise sind nicht alle Muslime und Migranten Radikale“.

„EIN BAUM OHNE WURZELN WIRD VERTROCKEN“

Europa, so Monsi­gnore Mikhael weiter, hat jedoch seinen Teil der Verant­wor­tung: „Es war falsch, dass Europa seine spiri­tu­ellen und kultu­rellen Wurzeln abge­schnitten hat, weil es auf diese Weise geschwächt wurde. Ein Baum ohne Wurzeln kann nur vertrocknen“. Schließ­lich äußert er sich zu den Kari­ka­turen Moham­meds, die die isla­mi­sche Welt so erzürnt haben: „Ich bin nicht für Kari­ka­turen, die andere herab­setzen und verspotten. Das Recht auf freie Meinungs­äu­ße­rung ist ein Grund­recht, aber die Praxis, zu versu­chen, die Empfin­dungen anderer zu verletzen, darf mora­lisch nicht geför­dert werden. Nicht zuletzt, weil unschul­dige Menschen für die Folgen bezahlen, wie die drei Christen in Nizza, die beim Beten auf barba­ri­sche Weise getötet wurden. Und auch wir Christen im Osten haben mitt­ler­weile diese Rech­nung zu beglei­chen. Der anti­fran­zö­si­sche Hass, und folg­lich der anti­west­liche Hass, wird immer stärker“.

Quelle: VoxNews

Kommentar von VoxNews: Es gibt keinen Unter­schied zwischen „radi­kalem Islam“ und „Islam“, denn der Islam ist einfach an sich radikal. Der Koran ist Gesetz, weil er für gläu­bige Moslems das Wort Gottes ist. Man kann also nicht isla­misch sein, ohne dem Koran buch­sta­ben­ge­treu zu folgen. Und der Koran will unter anderem die Unter­wer­fung oder den Tod von Ungläubigen.