Die afro-isla­mi­schen Gewalt­aus­schrei­tungen in Frank­reich halten seit Beginn des von oben verord­neten „Lock­downs“ an. Es geht mitt­ler­weile zu wie im Parti­sa­nen­krieg. Zuletzt wurden in Argen­teuil sogar Molotow-Cock­tails gegen Poli­zei­be­amte einge­setzt.

Über die bürger­kriegs­ar­tigen Zustände in Frank­reich erfährt man prak­tisch nur mehr über diverse (zumeist private) Twitter-Kanäle:

Une nuit violente de plus à #Argen­teuil!

Les images sont édifi­antes.

Ici, des poli­ciers de @PoliceNat95 attaqués par des tirs de mortiers et feux d’artifice.

Des indi­vidus coura­geux et animés par le désir de justice, le désir de vérité 🤦🏻‍♂️⤵️pic.twitter.com/XlE3XBrfJp t.co/uayzsbeck5 — Commis­saires de police – SICP (@SICPCommissaire) May 21, 2020

Après deux nuits d’émeutes à #Argen­teuil, hier soir, la @PoliceNat95 était mobi­lisée pour sécu­riser @VilleArgenteuil et le @valdoise.

Bilan de la nuit:

👉 Aucun 👮👮‍♂️ blessé 💪👍.

👉 7 indi­vidus inter­pellés pour des jets de projec­tiles et incen­dies.

👏👏👏pic.twitter.com/okSmPUg444 — Commis­saires de police – SICP (@SICPCommissaire) May 20, 2020

🔴 – Très gros dispo­sitif de forces de l’ordre à #Argen­teuil pour la 3eme soirée consé­cu­tive. Pas d’in­ci­dent signalés pour ce soir. Des feux d’ar­ti­fices entendus a #Sart­rou­ville (ville voisine). (@FarahRrK)pic.twitter.com/seAIEIQTfp — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) May 19, 2020

Argen­teuil : quatre personnes inter­pel­lées au cours d’une troi­sième nuit de violences t.co/rV6PfVfBEi pic.twitter.com/TMaJzmjfOZ — France Bleu Paris (@francebleuparis) May 20, 2020

Mdrr écoutez à la fin les keufs ce qu’ils disent (c’était à Argen­teuil ce soir joliot precise­ment ) pic.twitter.com/qZFh9NAdvn — JL berkan😊🇹🇯 (@JL_dekur) May 20, 2020

Quelle und Beitrags­bild: VoxNews