In offi­zi­ellen Doku­menten, die von einer briti­schen Regie­rungs­be­hörde veröf­fent­licht wurden, sagen Modelle für die „dritte Welle“ von COVID-19 voraus, dass Kran­ken­haus­auf­ent­halte und Todes­fälle von Menschen „domi­niert“ werden, die bereits geimpft wurden.

Am 31. März veröf­fent­lichte das briti­sche Scien­tific Panel on Pandemic Model­ling (SPI-MO) die neueste Studie mit Modell­vor­her­sagen zu den Auswir­kungen, die eine schritt­weise Locke­rung der Lock­down-Beschrän­kungen auf die Ausbrei­tung von Infek­tionen, anschlie­ßende Kran­ken­haus­auf­ent­halte und Todes­fälle haben würde. Die Daten stammen aus Prognosen der Univer­sity of Warwick, des Impe­rial College London und der London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Und hier gibt es eine große Über­ra­schung im Vergleich zum offi­zi­ellen Diskurs: Die verschie­denen Insti­tu­tionen sagen die Auswir­kungen einer „dritten Welle“ des Virus auf das Gesund­heits­wesen des Landes und auf die Bevöl­ke­rung voraus, wobei die Geimpften als Haupt­opfer aufscheinen!

„Der Anstieg der Kran­ken­haus­ein­wei­sungen und Todes­fälle wird von denje­nigen domi­niert, die zwei Dosen des Impf­stoffs erhalten haben, was etwa 60 % bzw. 70 % der Welle ausmacht.“

Ein nach­fol­gender Absatz bekräf­tigte dieses Ergebnis: hier wird noch­mals fest­ge­stellt, dass in der erwar­teten dritten Welle „die meisten Todes­fälle und Ktran­ken­haus­ein­wei­sungen … unter denje­nigen statt­finden werden, die zwei Dosen des Impf­stoffs erhalten haben.“

In einem Brief an das British Medical Journal (BMJ) warnte ein in London ansäs­siger Arzt vor einem „beispiel­losen“ Ausmaß an Krank­heiten unter den Beschäf­tigten im Gesund­heits­wesen nach der Injektion.

Neben dem Hinweis auf die hohe Zahl der erkrankten Mitar­beiter hat Dr. K. Polya­kova erwähnte, dass einige „neuro­lo­gi­sche Symptome entwi­ckeln, die einen großen Einfluss auf die Funk­tion der Gesund­heits­dienste haben. Selbst junge und gesunde fallen tage­lang aus, manche wochen­lang und manche müssen medi­zi­nisch behan­delt werden. Ganze Teams wurden elimi­niert, wenn sie gemeinsam zum Impfen gegangen sind.“

