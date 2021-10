Gibt es eine Energiekrise?

Von REDAKTION | Nach wie vor gibt es eine Versor­gungs­krise, ange­fangen von den einfa­chen Dingen wie Fahr­räder bis hin zu den Mikro­com­pu­tern für die Fahr­zeug­indus­trie. Der Autor dieser Zeilen bekommt ein blechernes Garten­haus ein halbes Jahr nach der Bestel­lung. Der Fahr­rad­händler im Ort bekommt von seinen Liefe­ranten seit einem Jahr keine Räder mehr gelie­fert. So geht es auf breiter Front weiter. Jeder hat schon von irgend­wel­chen Beispielen gehört.



Als Begrün­dung dafür wurde und wird noch immer die Corona „Pandemie“ genannt: Häfen seien in China Corona bedingt geschlossen, weil angeb­lich ein Arbeiter erkrankt sei, usw. usf.

Derar­tige Erklä­rungen sind natür­lich Humbug, weil die Häfen in China voll­au­to­ma­tisch funk­tio­nieren und es ausreicht, wenn eine Komman­do­zen­trale besetzt ist, wo alle Orders zusam­men­laufen. In so über­schau­baren Büros wird man das Infek­ti­ons­ge­schehen wohl im Griff haben.

Mehr und mehr stellt sich heraus, dass China in eine Ener­gie­krise hinein­ge­schlit­tert ist und es deshalb immer wieder zu Strom­ab­schal­tungen kommt, in deren Folge dann die Aufträge nicht mehr zeit­ge­recht abge­ar­beitet werden können, sodass die Liefer­ketten unter­bro­chen werden und in der Folge auch Unter­nehmen in Mitt­lei­den­schaft gezogen werden, die produ­zieren könnten, wie beispiels­weise merkur.de im Artikel „Chinas Strom­krise weitet sich aus und wird zur Gefahr für die Wirt­schaft“ berichtet. Da China dank dem irrsin­nigen Globa­lismus aber die „Werk­bank der Welt“ ist, bedeutet es für den Rest der Welt, dass man mit dauer­haften Liefer­eng­pässen in Zukunft rechnen muss.

Immer wieder ist zu lesen, dass der aktu­elle Strom­mangel in China eine Folge der Einhal­tung der „Klima­ziele“ sei. Es dürfte aller­dings so sein, dass China einfach aus der Not eine Tugend macht. Wie wichtig China das Klima­ge­schwafel ist, zeigt die Tatsache, dass der chine­si­sche Präsi­dent an der nächsten Klima­kon­fe­renz nicht teil­nehmen wird. China hat Wich­ti­geres zu tun.

Chinas Versor­gung durch Primär­energie hängt zu zwei Drittel von der Kohle ab. Rund 60 Prozent des Stroms werden in China mit Kohle produ­ziert. Mit der Kohle­ver­sor­gung hapert es aber mehr und mehr. Der anhal­tende Handels­streit mit Austra­lien, dem welt­weit zweit­größten Kohle­ex­por­teur, hat dazu geführt, dass Liefe­rungen nach China stark einge­schränkt wurden. Zudem verschärften die lokalen Behörden die Sicher­heits­stan­dards für chine­si­sche Berg­werke, nachdem es zu einer Reihe von Unfällen gekommen war. Über­schwem­mungen im vergan­genen Sommer haben dazu geführt, dass die Kohle­för­de­rung beein­träch­tigt wurde. Über­schwem­mungen sind aller­dings in China ein normales Phänomen. Sehe dazu auch kurier.at unter „China baut Kohle­för­de­rung in den nächsten Wochen massiv aus“.

Der Kohle­preis verdrei­fachte sich in China durch den Kohle­mangel, was viele Kraft­werks­be­treiber dazu brachte, die Strom­pro­duk­tion einzu­stellen, da die Strom­preise gede­ckelt sind (Miss­ver­hält­nisse im Ener­gie­sektor, der mehr vom Staat als vom Markt gesteuert wird). Die Libe­ra­li­sie­rung des Strom­marktes soll Abhilfe schaffen.

Das BIP Chinas hat sich seit 1980 summa­risch etwa versech­zehn­facht, die Kohle­pro­duk­tion stieg seit 1980 jedoch nur etwa um einen Faktor sechs (de.statista.com). Zum Teil wird das Nach­hinken der Kohle­pro­duk­tion hinter dem BIP mit Effi­zi­enz­stei­ge­rungen und einer Diver­si­fi­ka­tion der Ener­gie­träger zu erklären sein. Es kann aber auch darauf hindeuten, dass sich die Kohle­pro­duk­tion nicht so schnell ausweiten lässt, wie das BIP. Letz­teres würde aller­dings bedeuten, dass China in eine dauer­hafte Ener­gie­krise hinein­ge­schlit­tert ist. Schnelle Abhilfe kann aber für China nur der Import von Gas aus Russ­land bringen. (de.rt.com/asien/124410-russische-pipeline-gasexporte-nach-china/).

Über diesen Weg sind wir in Europa aber auch von der chine­si­schen Ener­gie­krise betroffen. Die Gaspreise von Gazprom werden länger­fristig empfind­lich steigen. Wohin die Preis­stei­ge­rungen gehen werden, kann niemand sagen. Die aktu­ellen Preis­stei­ge­rungen auf dem Spot­markt um einen Faktor drei haben zwar nicht unmit­telbar mit der Ener­gie­krise in China zu tun. Diese Preis­stei­ge­rungen sind, wie hier schon von unserer Redak­tion im Artikel „Die EU an der Wende zu ihrem Ende“ darge­stellt, einer­seits auf die Abschal­tung von 20.000 Mega­watt Kraft­werks­leis­tung in Deutsch­land wegen der „Ener­gie­wende“, ande­rer­seits auf eine geplatzte Speku­la­ti­ons­blase am Gass­pot­markt zurück­zu­führen. Trotzdem könnten diese speku­la­ti­ons­be­dingten Ausschläge hinweisen, in welche Größen­ord­nung die Gaspreise steigen könnten. Insbe­son­dere muss daran erin­nert werden, dass die abge­schal­teten Kraft­werke in Deutsch­land teil­weise mit Gas weiter­be­trieben werden, was den Gasver­brauch weiter stei­gern wird.

Aktu­elle Medi­en­be­richte belegen, dass Gasprom bereits zusätz­liche Gaslie­fe­rungen nach Europa zuge­sagt hat (). Einen aktu­ellen Mangel an Gas gibt es somit nicht.

Können die „Alter­na­tiven“ Abhilfe schaffen?

Auch China baut Wind­räder und Photo­vol­ta­ik­an­lagen, aber wie einem jeden vernünf­tigen Menschen klar ist, können diese Ener­gie­quellen wegen ihres inter­mit­tie­renden Charak­ters niemals die Versor­gungs­last tragen. Die „Alter­na­tiven“ können nur helfen, konven­tio­nelle Ener­gie­quellen zu schonen. Wollte man mit Wind und Sonne eine Ener­gie­ver­sor­gung aufbauen, käme man um eine Zwischen­spei­che­rung in Wasser­stoff nicht herum. Die Gesamt­ef­fi­zienz der Kette Strom->Wasserstoff->Strom beträgt jedoch nur etwa 35%. Es müsste somit für jede verbrauchte Kilo­watt­stunde drei Kilo­watt­stunden produ­ziert werden. Berück­sich­tigt man dann noch beispiels­weise den Ener­gie­auf­wand für den Bau von Wind­rä­dern, so würde ein 3 MW Windrad etwa 5 Jahre benö­tigen, um die bei seiner Produk­tion verbrauchten Energie zurück­zu­ver­dienen, siehe klimaschwindel.net. Muss man den Strom zwischen­spei­chern, dauert es dann 15 Jahre. Die Lebens­dauer eines Wind­rades beträgt 20 Jahre. Letz­teres führt somit die Ener­gie­wende über­haupt ad absurdum. Man kann also die „Alter­na­tiven“ nur nutzen, um den Verbrauch von Kohle und Gas zu mildern. Grund­last­fähig werden diese Ener­gie­quellen niemals sein.

Ein weiteres Problem der „Alter­na­tiven“ ist, dass sie alle von irgend­wel­chen seltenen Mate­ria­lien abhängen, die einfach nicht unbe­grenzt vorhanden sind. Unsere Redak­tion berich­tete im Artikel „Was sind die Moti­va­tionen hinter dem CO2 Schwindel?“ ausführ­lich darüber. Inso­fern sind die „Alter­na­tiven“ auch gar nicht nachhaltig!

Biomasse (Biogas, Holz­ver­gaser, etc.) fristen ein Mauer­blüm­chen­da­sein, obwohl diese Alter­na­tiven sogar Spit­zen­strom bereit­stellen könnten. Aller­dings sind diese Ener­gie­quellen natur­gemäß begrenzt. Viel­fach stehen sie in Konkur­renz zur Nahrungs­mit­tel­pro­duk­tion. Das Poten­tial dieser Ener­gie­träger beträgt in Deutsch­land und Öster­reich etwa 20% des derzei­tigen Primärenergieverbrauchs.

Wie lange halten die Vorräte an konven­tio­neller Energie noch?

Seit etwa 50 Jahren gibt es das Schlag­wort von „Peak-Oil“ oder „Peak-Gas“, also jenes Punktes wo der Verbrauch nicht mehr durch Neuex­plo­ra­tionen gedeckt ist. Ab diesen Zeit­punkt sollten dann die Vorräte an dem betref­fenden Brenn­stoff zur Neige gehen.

Aller­dings haben die Neuex­plo­ra­tionen von Öl, Gas und Kohle den Verbrauch bisher immer über­troffen (siehe z.B. für Öl www.welt.de/wirtschaft/energie/article148323100/Laut-BP-gibt-es-noch-im-Jahr-2050-Oel-im-Ueberfluss.html). In der Regel schiebt man bei jedem konven­tio­nellen Ener­gie­träge eine voraus­sicht­li­chen Vorrat von mindes­tens 50 Jahre vor sich her (z.B. Welt­koh­le­vor­räte www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52770/kohle-reserven ). Wie lange das Spiel noch geht, weiß niemand. Folg­lich ist es vernünftig, über eine Zeit nach dem ÖL, Gas oder Kohle nach­zu­denken. Wahr­schein­lich wird es eine längere Phase geben, wo die konven­tio­nellen Ener­gie­träger empfind­lich teurer werden. Grund zur Panik besteht aber trotzdem nicht. Entschei­dend ist auf die Frage der „Alter­na­tiven“ sach­ori­en­tiert, ideo­lo­gie­be­freit und emoti­onslos heran­zu­gehen. Tabu­themen wie z.B. Atom­kraft darf es nicht geben.

