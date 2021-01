Um die Corona-Hysterie anzu­feuern, ist den Polit­kern und deren abhän­gigen Medien keine noch so alberne Akti­vität recht. Wir haben zwar in dieser soge­nannten Pandemie keine nennens­werte Übersterb­lich­keit, aber voll der Betrof­fen­heit will man uns in den Trau­er­modus versetzten. Dieselben Leute, die uns gerade unser abend­län­di­sches Chris­tentum austreiben wollen, schlüpfen plötz­lich in Rollen ge- und beden­kender Jünger Christi. Im online-Magazin Philo­so­phia Perennis wird diese Phari­sä­ertum tref­fend bloßgestellt.

Stein­meier dreht durch: Ganz Deutsch­land soll abends Lichter ins Fenster stellen!

MICHAEL VAN LAAK | Während der immer wieder verlän­gerte Lock­down wirt­schaft­lich, sozio­lo­gisch und psycho­lo­gisch große Schäden verur­sacht und die Bundes­re­gie­rung durch eine falsche Bestell­po­litik selbst die nicht impfen kann, die sich impfen lassen möchten, braucht das Volk nicht nur Brot, sondern auch Spiele. Der hoch­ver­ehrte Herr Bundes­prä­si­dent hat sich ein neues ausgedacht.

An vorderster Front betei­ligen sich selbst­ver­ständ­lich die beiden großen Kirchen am staat­lich gefor­derten kollek­tiven Trauern. Um den Hashtag #merkel­quaelt­kinder möglichst schnell vergessen zu machen, soll ganz Deutsch­land nun um die Corona-Toten trauern und sich mit allen „Notlei­denden“ soli­da­risch zeigen. Der Hashtag #licht­fenster wurde heute vom Bundes­prä­si­di­alamt in die Welt gesandt verbunden mit der Auffor­de­rung, jeder Bürger möge ab heute Abend ein Licht ins Fenster stellen und so seine Soli­da­rität mit den Trau­ernden zum Ausdruck bringen.

Aktio­nismus – Mehr fällt dem Grüß­au­gust nicht ein!

Bis Ostern, so Stein­meiers Plan, soll von heute an jeder Haus­halt abends ein Licht ins Fenster stellen (Kerze oder was auch immer). Das würde die Hinter­blie­benen unge­mein trösten in der Zeit bis zum christ­li­chen Fest der Aufer­ste­hung. Er selbst werde im Schloss Bellevue selbst­ver­ständ­lich mit gutem Beispiel vorangehen:

„Wir stellen ein Licht ins Fenster. Ein Licht der Trauer, ein Licht der Anteil­nahme, ein Licht des Mitgefühls.“

Das wird all die Kinder und Enkel ganz sicher trösten, dass deren Ange­hö­rige oft wohl deshalb an Corona erkrankten, weil die Bundes­kanz­lerin und ihr außer­halb der Verfas­sung stehendes Gremium in den vergan­genen elf Monaten den Schutz vulnerabler Gruppen verpasst haben. So sehen wir nach RKI-Professor Wieler (heute in der Pres­se­kon­fe­renz) aktuell über 900 Ausbrüche in Senio­ren­ein­rich­tungen. Soll mit dem Abbrennen der Kerzen auch die Schuld der verfehlten Corona-Politik getilgt werden?

Billiges Gelaber: Wärme in dunkler Zeit

Stein­meier führt weiter aus:

„Deutsch­land stellt ein Licht ins Fenster, weil jedes ‚Licht­fenster‘ uns mitein­ander verbindet. Unser Licht spendet Wärme, unser Licht zeigt Mitge­fühl in einer dunklen Zeit“

Ein 20 Cent-Teelicht kann die Wärme ersetzen, die Kinder brau­chen, die ältere Menschen brau­chen, die wir eigent­lich alle brau­chen? Hellt das Licht im Fenster etwa auch die Mienen all derer auf, die um ihre wirt­schaft­liche Exis­tenz bangen? Gießt es Wissen in die Köpfe der Schüler?

So billig glaubt der Herr Bundes­prä­si­dent also die Kanz­lerin und die Regie­rung davon­kommen lassen und den Spalt in der Gesell­schaft wieder heilen zu können, den Corona vertieft hat? Er müsste sehr naiv sein, wenn er das tatsäch­lich glaubte. Naiv aber ist dieser Bundes­prä­si­dent ganz sicher nicht!

Licht­fenster ist eine Nebelkerze

Nach Ostern plant der Bundes­prä­si­dent dann noch eine staat­liche Karfrei­tags- und Aufer­ste­hungs­feier in einem. Und zwar in Form einer zentralen Gedenk­ver­an­stal­tung für die Corona-Toten dieses Jahres, um „ein Zeichen setzen, dass wir als Gesell­schaft gemeinsam trauern, dass wir die Toten und das Leid der Hinter­blie­benen nicht vergessen“. Warum wir bisher nicht mit ähnli­chen Feiern regel­mäßig der Verkehrs­toten, der abge­trie­benen Kinder oder auch der jähr­li­chen Grip­pe­toten gedacht haben, ist eine Frage, die wohl unbe­ant­wortet bleiben wir, obwohl…

Viel­leicht, weil diese Ereig­nisse nie durch poli­ti­sche Fehl­ent­schei­dungen Deutsch­land an den wirt­schaft­li­chen Abgrund gebracht haben. Da musste man sich nicht bemühen, wenigs­tens den Schein zu erwe­cken, man trauere um die Toten. Die Aktion #licht­fenster ist eine Nebel­kerze. Nicht mehr und nicht weniger. Sie soll über die Schein­so­li­da­rität mit den Hinter­blie­benen und anderen Mitmen­schen neue Soli­da­rität mit der Regie­rung gene­rieren, die angeb­lich gekämpft, zwei­fellos gehofft und am Ende doch nur verloren hat.

Dieser Beitrag erschien erst­malig auf Philo­s­phia Perennis