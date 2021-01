#IoApro in Videos – wir beschränken uns bewusst auf kurze Über­set­zungen der Twitter-Texte, die die Stim­mung wiedergeben:

Ziviler Unge­horsam im Gange. Die Polizei wird von Bürgern raus­ge­schmissen, die sich dem #IoApro eines Restau­rants anschlossen. Dieses Video ist Poesie, hier wird Geschichte geschrieben.

Disob­be­dienza civile in corso. La Polizia di Conte e Lamor­gese cacciata dai citta­dini che hanno aderito ad #IoApro di un ristor­ante. Questo video è poesia, si sta scri­vendo la storia. t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/ODKewEWZ68 — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) January 15, 2021

Venedig gegen die Regie­rung Conte, #IoApro! Ziviler Unge­horsam ist im Gange, das Restau­rant ist trotz des von Conte verhängten Verbots geöffnet und die Kunden sitzen am Tisch. Wunderbar! Es lebe die Frei­heit, für immer!

Venezia contro governo Conte, #IoApro! Disob­be­dienza civile in corso, ristor­ante aperto con clienti al tavolo nono­stante i divieti imposti da Conte. Meraviglioso! Viva la libertà, sempre! t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/6nafFwTEtd — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) January 15, 2021

Ein Keil gegen die Regie­rung Conte, #IoApro! Ziviler Unge­horsam im Gange, Bar geöffnet mit Kunden, die sich bei einem Aperitif entspannen! Zehn Beamte der örtli­chen Polizei kommen, um die Kunden aus der Bar zu vertreiben. Wir müssen darauf ohne Angst bestehen.

Cuneo contro governo Conte, #IoApro! Disob­be­dienza civile in corso, bar aperto con clienti che si rilassano bevendo un aperi­tivo! Conte e Lamor­gese inviano dieci agenti della Polizia Locale per cacciare i clienti dal bar. Bisogna insis­tere, senza paura. t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/Dln6ylYV5e — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) January 15, 2021

Bürger, die vor den Restau­rants in Italien Schlange stehen und darauf warten, zum Essen Platz zu nehmen. Hören Sie nicht auf das Fern­sehen und die Zeitungen, #IoApro ist bereits ein voller Erfolg! Es lebe die Frei­heit, für immer!

Citta­dini in coda davanti ai ristor­anti d’Italia in attesa di sedersi per cenare. Non ascol­tate le TV ed i giornali di regime, #IoApro è già un successo! Viva la libertà, sempre! t.co/kJWQdnYhz3 pic.twitter.com/QZi7DFwarf — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) January 15, 2021

Ziviler Unge­horsam in Rivoli (Turin), Restau­rant hält sich an #IoApro. Die Beschwerde eines Kunden: „Die Polizei blockiert die Leute vor der Tür des Restau­rants und will sie nicht eintreten lassen, um zu speisen. Wir befinden uns im Deutsch­land des Jahres 1936!“ Unglaublich.

Disob­be­dienza civile a Rivoli (Torino), ristor­ante aderisce ad #IoApro. La denuncia di una cliente: „La Polizia sta bloccando le persone fuori dalla porta del ristor­ante e non vuole farle entrare per cenare. Siamo nella Germania del 1936!“ Incredi­bile. t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/VG6K2KQU24 — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) January 15, 2021

Ziviler Massen­un­ge­horsam live aus Italien, #IoApro! Was für eine Show!

Die Polizei blockiert den Haupt­ein­gang des Restau­rants, die Kunden kommen durch den Hinter­ein­gang! Großartig!

La Polizia di Conte e Lamor­gese blocca l’en­trata princi­pale del ristor­ante, i clienti entrano dalla porta di servizio! Gran­dis­simi! #IoApro t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/T2VyXEsMPY — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) January 15, 2021

