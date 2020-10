In der vorver­gan­genen Nacht gab es in Agri­gento eine weitere Revolte von Migranten, in der Haupt­sache Tune­sier, die im Aufnah­me­zen­trum in der Viale Canna­tello im Dorf Mosè ein Feuer entfachten, um in dessen Schutz der Quaran­täne entfliehen zu können. Dabei warfen sie Feuer­lö­scher, Matratzen, Teile zerbro­chener Fenster, Steine ​​und andere Gegen­stände aller Art gegen di Polizei, wobei drei Poli­zei­be­amte der einschrei­tenden mobilen Abtei­lung von Palermo verletzt wurden.

Derar­tige Ereig­nisse treten in Italien bereits mit alar­mie­render Häufig­keit auf.

Valter Mazzetti, Gene­ral­se­kretär der Gewerk­schaft der Staats­po­lizei (FSP), wirft den Verant­wort­li­chen in der Regie­rung deren offen­sicht­liche Gleich­gül­tig­keit gegen­über den Arbeits­be­din­gungen vor, unter denen die Polizei in diesem Sektor tätig sein muss.

Die Polizei fordert eine voll­stän­dige Über­prü­fung der Über­wa­chungs­sys­teme in den Aufnah­me­zen­tren. Diese sind in Anbe­tracht der Coro­na­virus-Pandemie, aber auch der sozialen und öffent­li­chen Ordnung und Sicher­heit als Zeit­bomben auf Gesund­heits­ebene anzu­sehen.

Mazzetti wört­lich: „Prak­tisch überall in diesen Aufnah­me­zen­tren weigern sich die Migranten, in Quaran­täne zu bleiben. Es gibt unun­ter­bro­chen Massen­re­volten und Fluchten. Wir sind zahlen­mäßig nicht in der Lage, der Lage Herr zu werden und wir haben auch keine klaren Instruk­tionen dafür. So riskieren wir syste­ma­tisch Massaker und schwere Verbre­chen.“

