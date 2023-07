Ein „kaiser­li­ches“ Bankett für den Patri­ar­chen in Peking

Von JURY TAVROVSKY | Der Aufent­halt Henry Kissin­gers im Reich der Mitte lieferte zuletzt die eindrucks­vollsten Momente in den ameri­ka­nisch-chine­si­schen Bezie­hungen im 21. Jahr­hun­dert. Die wich­tigsten Persön­lich­keiten der Pekinger Führung, darunter Xi Jinping, trafen mit Kissinger zusammen. Über den Inhalt der Gespräche lassen sich nur Vermu­tungen anstellen, obwohl in naher Zukunft von beiden Seiten gewisse Details gege­be­nen­falls durch­si­ckern könnten.

Umso weniger waren die ganz bewusst ange­legten beson­deren Zere­mo­nien, die den Besuch des hundert­jäh­rigen Diplo­maten umrahmten, unüber­sehbar: Im Staats­gäs­te­haus Diaoyutai wurde ein noch nie dage­we­senes Bankett im kaiser­li­chen Stil gegeben, dass ameri­ka­ni­schen, sowje­ti­schen oder russi­schen Staats­ober­häup­tern in dieser Form noch nie zuteil geworden ist. Bronze aus dem Haus­halt des Qian­long, dem berühmten vierten Kaiser (1711 – 1799) der Qing-Dynastie, beson­ders symbol­hafte Deko­ra­tionen wie ein riesiger Pfir­sich für Lang­le­big­keit, Tisch­kom­po­si­tionen in Form von Kiefern, Krani­chen und stili­sierten Hiero­gly­phen ähnli­cher Bedeu­tung, ganz zu schweigen von dem exqui­siten Palast­menü, erhoben die riesige Tafel zu einer perfekten Demons­tra­tion auch gastro­no­mi­scher Diplo­matie. Nicht ohne Grund wurde vor dem Bankett ein beispiels­loser Video­dreh orga­ni­siert, der in chine­si­schen und auslän­di­schen Netz­werken viral ging.

Xi Jinping wandte sich an Kissinger mit den Worten: „In 100 Jahren Ihres Lebens haben Sie China 100 Mal besucht!“ Damit hob er seinen Gesprächs­partner aus der Hier­ar­chie der zeit­ge­nös­si­schen poli­ti­schen Persön­lich­keiten heraus und beför­derte ihn in die Reihe „Unsterb­li­cher“, die im Reich der Mitte größte Vereh­rung genießen.

Bidens oder Trumps, Blin­kens oder Yellens kommen und gehen. Man kann sie igno­rieren, wie den aktu­ellen US-Präsi­denten und seinen Vertei­di­gungs­mi­nister. Sie können kurz zu Audi­enzen vorge­lassen werden, wie Blinken und Yellen. Doch Peking hat schon erkannt, dass es mit den Figuren der derzei­tigen US-Regie­rung nichts Ernst­haftes zu bespre­chen gibt: Sie sind kurz­sichtig und mit einem Hori­zont behaftet, der nur auf die Amts­zeit des Präsi­denten ausge­legt ist.

Kissinger reprä­sen­tiert ein ganz anderes Kaliber. Er wurde immer mit ernst­haften Persön­lich­keiten und Kräften in Verbin­dung gebracht, die in der Lage waren uner­war­tete Einsichten und weit­rei­chende Hand­lungen zu setzen. Kissinger half Präsi­dent Richard Nixon bei der Umset­zung der ursprüng­lich noch vagen Idee, die Bezie­hungen zur VR China zu norma­li­sieren, um den Wider­stand gegen die UdSSR zu verstärken.

Kissin­gers geheime Reise nach Peking im Jahr 1971 ermög­lichte im darauf­fol­genden Jahr ein Treffen zwischen Richard Nixon und Mao Zedong, das letzt­lich den Lauf der Geschichte des 20. Jahr­hun­derts verän­derte. Die Tumulte der Kultur­re­vo­lu­tion, das Abdriften und der Tod von Mao Zedong vermochten die Forma­li­sie­rung der chine­sisch-ameri­ka­ni­schen „Vernunftehe“ nur zu verzö­gern. Sie wurde 1979 unter Präsi­dent Jimmy Carter voll­zogen, als Deng Xiao­ping Washington besuchte. Sein Vorschlag, eine „welt­weite Anti-Hege­mo­ni­al­front“ zu bilden, sicherte die anti­so­wje­ti­sche Part­ner­schaft zwischen der VR China und den USA über viele Jahr­zehnte. Die Hinwen­dung Chinas zum Westen zwang Moskau, sich auf einen Zwei­fron­ten­krieg einzu­stellen und war einer der Gründe für den Nieder­gang und den Zusam­men­bruch der Sowjetunion.

Der fulmi­nante Erfolg des „Sozia­lismus mit chine­si­schen Merk­malen“ ermög­lichte es China, die wirt­schaft­liche Kluft zum Westen zu schließen und warf zugleich die Frage nach einem Rollen­tausch besagter „Vernunftehe“ auf. Im Jahr 2009 schlug Präsi­dent Barack Obama Peking vor, auf fast glei­cher Augen­höhe mit Washington die Welt zu regieren und an einem G2-Konstrukt teil­zu­nehmen. Doch genau dieses „fast“ war für Präsi­dent Hu Jintao nicht hinnehmbar.

Sein Nach­folger Xi Jinping unter­brei­tete gleich zu Beginn seiner Amts­zeit den Ameri­ka­nern ein Gegen­an­gebot. Doch zuvor noch reiste Xi im März 2013 nach Moskau und stellte ein persön­li­ches Verhältnis zu Wladimir Putin her. Mit diesem Trumpf in der Hand reiste Xi Jinping darauf zu seinem Treffen mit Barack Obama und schlug vor, „eine Art neuer Groß­macht­be­zie­hung“ einzu­schlagen. Diese erste stra­te­gi­sche Initia­tive des chine­si­schen Staats­chefs sah eine völlige Gleich­stel­lung zwischen Peking und Washington vor, doch schien den Ameri­ka­nern nicht akzep­tabel. Seither nahm die US-Abschre­ckungs­po­litik gegen Chinas konti­nu­ier­lich zu und mündete unter Präsi­dent Donald Trump schließ­lich in die Phase eines ausge­wach­senen Kalten Krieges.

Der Handels­krieg, der im Jahr 2018 eröffnet wurde, fiel mit der CoV-Pandemie zusammen. Zu diesen „schwarzen Schwänen“ für Peking gesellten sich noch eine tech­no­lo­gi­sche Blockade, eine „Farb­re­vo­lu­tion“ in Hong­kong und Unruhen in Xinjiang.

Der lang bestehende fried­liche und beid­seitig vorteil­hafte „Status quo“ in den Bezie­hungen Chinas zu seiner rebel­li­schen Provinz Taiwan wurde von den USA unter­laufen, indem sie ihre Waffen­lie­fe­rungen nach Taiwan auswei­teten und die sepa­ra­tis­ti­sche Regie­rungs­partei ermu­tigten, sich endgültig von China loszu­sagen. Der von Trump ange­zet­telte und von Biden verschärfte Kalte Krieg hat sich nach­teilig auf die Entwick­lung Chinas ausge­wirkt. Aber er hat das Reich der Mitte nicht vom Aufwärts­trend der „großen Renais­sance der chine­si­schen Nation“, welche Xi Jinping initi­iert hatte, abbringen lassen. Doch, der Klein­krieg mit China hat auch Probleme in den USA selbst verursacht.

Die Notwen­dig­keit zur konstruk­ti­verem Verhalten anläss­lich der bevor­ste­henden Präsi­dent­schafts­wahlen zwingt die Regie­rung Biden dazu, nach einer Art Kompro­miss mit China zu suchen. Daher der US-Wunsch Außen­mi­nister Blinken, Finanz­mi­nis­terin Yellen, den Sonder­be­auf­tragten für Klima­wandel Kerry oder Handels­mi­nister Raimondo nach Peking zu entsenden. Diese Gäste wurden will­kommen geheißen, aber ohne die vorma­lige Herz­lich­keit, denn sie sollen die bila­te­ralen Bezie­hungen ledig­lich auf den Stand der Gespräche vom vergan­genen November zwischen Xi Jinping und Biden auf Bali zurückbringen.

Die Kontakte in solche Rich­tung wurden von Gegnern der Entspan­nung über den „Skandal“ mit den „großen weißen Ballon“ verei­telt. Die chine­si­sche Verär­ge­rung ging so weit, dass Xi Jinping sich weigerte, mit Biden in tele­fo­ni­schen Kontakt zu treten. Dank der Besuche hoch­ran­giger Offi­zi­eller der US-Admi­nis­tra­tion in Peking zeichnet sich nun die Aussicht auf ein neues Treffen ab. Sollten die nächsten „schwarzen Schwäne“ oder „Elefanten im Porzel­lan­laden“ ausbleiben, würden die beiden Regie­rungs­chefs auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi oder auf dem APEC-Gipfel in San Fran­cisco wieder aufein­an­der­treffen. Doch selbst mehr oder weniger annehm­bare Ergeb­nisse eines dann reali­sierten Dialogs lassen keinen Durch­bruch erwarten: Das Maximum wäre, Zusam­men­stöße in der Region Taiwan zu verhin­dern und das derzei­tige Niveau der Konfron­ta­tion bis zum 5. November 2024 weiter unter Kontrolle zu halten.

Die bevor­ste­henden Präsi­dent­schafts­wahlen in den USA bieten Washington und Peking die Gele­gen­heit, wenn nicht ein neues Kapitel, so doch zumin­dest eine neue Seite in ihren Bezie­hungen aufzu­schlagen. Darum ging es höchst­wahr­schein­lich bei Kissin­gers Treffen im Gefolge des „kaiser­li­chen“ Banketts. Viel­leicht legte er etwas Ähnli­ches, wie jene Initia­tive vor, die einen Ausweg aus der ameri­ka­nisch-chine­si­schen Sack­gasse nach den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahr­hun­derts ermög­licht hatte?

Zum Beispiel durch eine erneute „Über­gabe“ Taiwans unter dem Vorwand eines Wahl­sieges der Kuom­in­tang-Partei bei den Präsi­dent­schafts­wahlen Anfang 2024, welche die chine­si­sche Einheit favo­ri­siert. Oder durch Aufhe­bung der Straf­zölle auf Exporte aus China, die Trump 2018 einge­führt hatte. Oder durch ein anderes „Zuge­ständnis“, das die bila­te­ralen Bezie­hungen tatsäch­lich auf den Stand von 2013 zurück­brächte. Die damals von Xi Jinping vorge­schla­gene Idee einer „neuen Groß­macht­be­zie­hung“ unter neuen Bedin­gungen, könnte sowohl den USA wie auch China entge­gen­kommen: In einer neuen, starken Posi­tion könnte es sich Peking leisten, fried­lich und zukunfts­ori­en­tiert zu agieren, voraus­ge­setzt, dass die Grund­sätze der Gleich­be­rech­ti­gung und des Respekts gegen­sei­tiger Inter­essen gewahrt blieben.

Xi Jinping verfügt heute, wie seiner­zeit Mao Zedong, über genü­gend Macht und Auto­rität, um das Steu­errad der Politik dras­tisch herum­zu­reißen. Kissin­gers Initia­tiven könnten sowohl Washington als auch Peking helfen, einen „Königsweg“ zu finden, um die gesam­melten Wider­sprüche zu überwinden.

Zugleich stellt sich die Frage nach dem Platz Moskaus im Kalkül von Insi­dern aus Washington. Eine Lösung der bila­te­ralen Probleme auf Russ­lands Kosten scheint äußerst unwahr­schein­lich. Chinas derzei­tige starke Posi­tion in der Welt und seinen Bezie­hungen zu den USA ist weit­ge­hend auf die neuen chine­sisch-russi­schen Bezie­hungen zurück­zu­führen. Dies ist die Verwirk­li­chung der Stra­tegie der „neuen Groß­macht­be­zie­hungen“. Trotz der Tatsache, dass Chinas Wirt­schaft zehnmal größer ist als die Russ­lands, sind die Bezie­hungen zwischen Peking und Moskau in der Tat gleich­be­rech­tigt und zum gegen­sei­tigen Nutzen, ohne jegliche Anzei­chen einer Einmi­schung in die Ange­le­gen­heiten des jeweils anderen. Selbst für den unwahr­schein­li­chen Fall, dass Washington die Gleich­be­rech­ti­gung mit Peking aner­kennen wollte, würden die russisch-chine­si­schen Bezie­hungen notwendig bleiben, um das Gleich­ge­wicht aufrecht zu erhalten. China und Russ­land werden den Kurs ihrer stra­te­gi­schen Part­ner­schaft und der mili­tä­ri­schen Annä­he­rung weiter­ver­folgen. Dieser Kurs liegt im natio­nalen Inter­esse der beiden benach­barten Mächte und stärkt ihre Posi­tion in der Welt gleichermaßen.

***

Über­set­zung aus dem Russi­schen – UNSER-MITTELEUROPA