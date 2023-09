Auch Slowe­nien sieht sich in diesem Jahr mit einer Zunahme der ille­galen Migra­tion konfron­tiert. Die konzer­tierte Aktion, Europa mit vorwie­gend jungen Männern aus fremden Kultur­kreise zu fluten, macht auch vor den Grenzen Slowe­niens nicht halt. DEMOKRACIJA unser, Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION schrteibt dazu:

Derzei­tige Links­re­gie­rung ließ Grenz­zaun abbauen

Der Abbau des Zauns an der Südgrenze, den die derzei­tige linke Regie­rung im vergan­genen Jahr initi­iert hat, fand entlang der west­li­chen Balkan­route der Migranten Wider­hall und sendete eine klare Botschaft an die Migranten, sich nach Slowe­nien zu begeben. An diesem Wochen­ende erreichte die Migran­ten­in­va­sion ihren Höhe­punkt, als Poli­zei­be­amte aus Brežice und Krško in nur wenigen Tagen, von Freitag, dem 8. September, bis Montag, dem 11. September, insge­samt 1.075 ille­gale Migranten aufgriffen.

„Bunte“ Palette

Unter den aufge­grif­fenen ille­galen Einwan­de­rern befanden sich 480 Afghanen, gefolgt von 235 Marok­ka­nern, 100 Paki­sta­nern und 54 Bürgern aus Bangla­desch. Darüber hinaus nahmen Poli­zei­be­amte je 29 syri­sche und russi­sche Staats­an­ge­hö­rige, 20 Alge­rier, 13 Inder, 12 Migranten aus Sri Lanka, je 11 aus dem Irak und Nepal, neun burun­di­sche Staats­an­ge­hö­rige, sieben Iraner, vier Paläs­ti­nenser und vier suda­ne­si­sche Staats­an­ge­hö­rige, je drei aus Eritrea und dem Kongo, zwei Ägypter, zwei Tune­sier, zwei Sierra Leoneaner und je einen aus Kamerun, Ghana, dem Libanon und dem Senegal fest.

Asyl­zen­tren über­füllt – Hoch­be­trieb für Schlepper

Neben der Fest­nahme von ille­galen Einwan­de­rern, die in großer Zahl einreisen und durch das Land irren, während die Asyl­zen­tren über­füllt sind, hat die Polizei auch mit stän­digen Versu­chen zu tun, Migranten zu schleusen. Am Freitag stoppte die Polizei im Gebiet Obrežje ein Fahr­zeug mit rumä­ni­schen Kenn­zei­chen, in dem ein 20-jähriger rumä­ni­scher Staats­bürger sech­zehn Syrer herein­schleuste. Am Samstag wurde erneut ein rumä­ni­scher Staats­bürger ange­halten, der sieben ille­gale Migranten aus Syrien und zwei aus dem Irak in seinem Auto mitführte. In der Nähe von Čatež ob Savi hielt die Polizei eben­falls am Samstag ein Fahr­zeug mit kroa­ti­schen Kenn­zei­chen an, dessen Fahrer die Polizei zunächst igno­rierte und sich weigerte, anzu­halten. Hinter dem Steuer saß ein Paki­staner, der vier Türken schleppte, natür­lich ohne die für die Einreise nach Slowe­nien erfor­der­li­chen Doku­mente. In der Gegend von Drnovo erwischte die Polizei am selben Tag einen rumä­ni­schen Fahrer, der vier Türken in einem Auto mit italie­ni­schen Kenn­zei­chen trans­por­tierte und versuchte, vor der Polizei zu fliehen.

Obwohl die meisten ille­galen Grenz­über­tritte im Gebiet der Poli­zei­ver­wal­tung von Novo Mesto statt­finden, haben Poli­zei­be­amte in Koper am Wochen­ende auch 64 ille­gale Migranten aufge­griffen. Unter anderem hielten sie in Petr­inje ein Auto mit fran­zö­si­schen Kenn­zei­chen an, das von einem in Frank­reich lebenden russi­schen Staats­bürger gefahren wurde. Er trans­por­tierte sieben russi­sche Staats­bürger ohne die erfor­der­li­chen Dokumente.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.