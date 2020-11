AfD-Frak­tion im EU-Parla­ment unter­stützt Haus­halts­veto von Polen und Ungarn

Nachdem die EU den mehr­jäh­rigen Haus­halt und die Corona-Wieder­auf­bau­hilfen an soge­nannte „Rechts­staat­lich­keits­ver­fahren“ gekop­pelt haben, legten Ungarn und Polen ihr Veto ein, wie UMSER MITTELEUROPA berichtete.

Dazu erklärte der AfD-Obmann im Auswär­tigen Ausschuss Petr Bystron:

„Solange in Deutsch­land die größte Oppo­si­ti­ons­partei im Bundestag ausge­grenzt, medial diffa­miert und ihre Mitglieder persön­lich terro­ri­siert sowie beruf­lich und gesell­schaft­lich ausge­grenzt werden, haben Angela Merkel und die unge­wählte Ursula von der Leyen kein Recht, andere EU-Part­ner­länder als unde­mo­kra­tisch zu diffa­mieren – vor allem nicht, nachdem deut­sche Verlags­kon­zerne versucht haben, die polni­sche Präsi­den­ten­wahl zu beein­flussen. Weder Polen noch Ungarn brau­chen Diktate aus Berlin oder Einmi­schung aus Brüssel. Beide Länder sollten weiterhin selbst­be­wusst auf ihr Recht pochen. Das poli­ti­sche Personal in Brüssel und Berlin sollte sich lieber auf seine Kern­auf­gaben konzen­trieren. Sowohl in der EU wie in Deutsch­land gibt es genü­gend haus­ge­machte Probleme.“

Petr Bystron ist in seiner Funk­tion als Obmann im Auswär­tigen Ausschuss der rang­höchste Außen­po­li­tiker der AfD.

Dazu auch MdEP Joachim Kuhs, Mitglied des Haushaltsausschuss:

„Es war ein schwerer Fehler der EU, ihre arro­gante Kritik an angeb­li­chen Demo­kra­tie­de­fi­ziten in Polen und Ungarn mit dem mehr­jäh­rigen EU-Haus­halt und dem Wieder­auf­bau­fonds zu verbinden. Gerade die EU sollte mit Kritik an angeb­lich fehlender Rechts­staat­lich­keit sehr zurück­hal­tend sein, wenn man bedenkt, wie Frau von der Leyen ins Amt gekommen ist. Das ist ihnen jetzt auf die Füße gefallen.

Solange in Deutsch­land Anders­den­kende physisch terro­ri­siert, mensch­lich ausge­grenzt und medial diffa­miert werden, solange es der größten Oppo­si­ti­ons­partei fast unmög­lich gemacht wird, einen Raum für ihre Partei­tage zu mieten, solange Steu­er­gelder für Propa­ganda-NGOs wie der Amadeu-Antonio-Stif­tung und den Neuen Deut­schen Medi­en­ma­chern ausge­geben werden, solange AfD-Poli­tiker jede Woche auf der Straße atta­ckiert werden, ohne dass jemand zur Rechen­schaft gezogen wird, sollte die Merkel-Regie­rung sich eben­falls mit ihrer Kritik an angeb­li­chen Demo­kra­tie­de­fi­ziten in anderen Ländern sehr zurückhalten.

Die AfD-Frak­tion im Euro­päi­schen Parla­ment unter­stützt die Regie­rungen von Polen und Ungarn in ihrem Bestreben, ihre natio­nal­staat­liche Souve­rä­nität gegen die Über­griffe aus Berlin und Brüssel zu verteidigen.“

MdEP Joachim Kuhs ist Mitglied des Haus­halts­aus­schusses des Euro­päi­schen Parla­mentes, Vorsit­zender der „Christen in der AfD“ und Mitglied im AfD-Vorstand.