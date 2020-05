Nächster Kniefall: Corona-Maßnahmen pünktlich für Feste zum Ramadan-Ende aufgehoben

Ab dem Sonnen­un­ter­gang des letzten Fasten­tages des isla­mi­schen Fasten­mo­nats Ramadan findet das „Fest des Fasten­bre­chens“ (Id al-fitr), auch „Rama­dan­fest“, „kleines Fest“ oder bei den Türken „Zucker­fest“ (seker bayram) genannt, statt. Da wird dann bis zu drei Tage lang gefeiert und wie bei Festen üblich richtig gegessen. Auch in Corona-Zeiten. Warum auch nicht? Und warum auch nicht wie jetzt gestattet, ohne „mecha­ni­scher Schutz­vor­rich­tung“ und ohne den sonst gebo­tenen Sicher­heits­ab­stand. Denn dass da anschei­nend keine Gefahr für Fest­gäste ausgeht, bestä­tigen einmal mehr rasche Geset­zes­än­de­rungen, die noch recht­zeitig vor dem Ramadan-Ende in Öster­reich vom grünen Sozi­al­mi­nister Rudolf Anschober durch­ge­boxt wurden. Entweder werden wir weiter für blöd verkauft, oder er handelt grob fahr­lässig – eine dritte Vari­ante gibt es nicht.

Locke­rungen recht­zeitig zum Ramadan-Ende

Perfektes Timing für Locke­rungen: Nicht unmit­telbar davor, das wäre wohl zu auffällig, aber jetzt am 13. Mai, zehn Tage vor Beginn der Feier­lich­keiten, wurden die Verord­nung „Ände­rung der COVID-19-Locke­rungs­ver­ord­nung“ erlassen. Dazwi­schen liegt gerade mal ein Sonntag, wo demnach auch in christ­li­chen Kirchen, Messen in gewohnter Manier statt­finden dürfen. Schön für Alibi-Fotos in den Zeitungen die garan­tiert am Montag mit entspre­chender Begleit­rhe­torik („Gottes­dienste wieder wie gewohnt möglich“) gezeigt werden, schlecht für die Gesund­heit von Gottes­dienst- und Rama­dan­fest-Besu­cher – zumin­dest wenn man der Regie­rung Glauben schenken darf.

Virus offenbar Atheist und Blas­mu­sik­lieb­haber

Aber das glauben die Herr­schaften wohl selber nicht mehr, oder nehmen die an, dass das Virus einen großen Bogen um „Vornahmen reli­giöser Hand­lungen von aner­kannten Kirchen“ machen wird? Um sich dann etwa auf Blas­mu­si­kanten zu stürzen, die selbst jetzt während des Muszie­rens bei anderen Festen jetzt nur mehr mit Mund- und Nasen­schutz auftreten dürfen? Vom glei­chen grünen Minister Anschober beinahe gleich­zeitig beschlossen! Unser Mittel­eu­ropa berich­tete über diese grüne Kasper­liade mir ÖVP-Duldung.

Hier die ganze Verord­nung und hier der entspre­chende Auszug aus dem Bundes­ge­setz­blatt:

In § 11 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a einge­fügt:

„(2a) Die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasen­be­reich abde­ckenden mecha­ni­schen Schutz­vor­rich­tung und die Pflicht der Einhal­tung eines Abstands gelten nicht , wenn dies die Vornahme reli­giöser Hand­lungen von aner­kannten Kirchen und Reli­gi­ons­ge­sell­schaften und reli­giösen Bekennt­nis­ge­mein­schaften erfor­dert.“

Gut möglich, dass nach Ende des Ramadan verschie­dene Locke­rungen wieder herun­ter­ge­fahren werden. Es werden dann eben die Zahlen der Infi­zierten wieder „über­ra­schend“ steigen, weil man „zu früh“ alles gelo­ckert hat. (Viel­leicht wegen der „undis­zi­pli­nierten Rechten“ die „verant­wor­tungslos“ demons­trierten.) So etwas ist leicht aus dem Hut zu zaubern: Man braucht ledig­lich mehr Leute als jetzt zu auf Corona zu testen und flugs hat man dann die gewünschten Mehr­in­fi­zierten.