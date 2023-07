Beim Nato-Gipfel am Dienstag, 11.07.2023, schüt­telte US-Präsi­dent Joe Biden als einzigem nur dem unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten Viktor Orban die Hand. Und das, obwohl alle Staats- und Regie­rungs­chefs zu einem Grup­pen­foto ange­treten waren.

Biden marschierte dabei mit mehreren Staats- und Regie­rungs­chefs ein und nahm in der ersten Reihe zwischen NATO-Gene­ral­se­kretär Jens Stol­ten­berg und dem briti­schen Premier­mi­nister Rishi Sunak Platz. Dabei schüt­telte er aber nur Orbán, der in der zweiten Reihe stand, die Hand, nicht aber den anderen Staats- und Regie­rungs­chefs, die neben ihm standen.

Biden shook hands with just one leader during the on-camera “family photo” event at NATO summit in Vilnius: Hungary’s @PM_ViktorOrban.

Hungary said today it now supports Sweden’s acces­sion, and rati­fi­ca­tion is purely a “tech­nical matter.” pic.twitter.com/i2Y6GQIgSi

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 11, 2023