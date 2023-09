Wir sehen ihn dort mit dem „Weißen Führer“, Andrij Bilezki, dem mili­tä­ri­schen Führer der ukrai­ni­schen „inte­gralen Natio­na­listen“. Letz­terem zufolge besteht die Mission der Ukraine darin, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug zu führen… gegen die von den Semiten ange­führten Untermenschen.“

„Inte­graler Natio­na­lismus“ ist eine Ideo­logie, die sich der Ukrainer Dmytro Dontsov (1883–1973) in Anleh­nung an den Fran­zosen Charles Maurras ausge­dacht hat. Er entwi­ckelte sie rund um einen Hass auf Juden und Russen. Zunächst Geheim­agent des Reiches, wurde Donzow während des Zweiten Welt­kriegs, als Verwalter des Rein­hard-Heyd­rich-Insti­tuts in Prag, zu einem der Haupt­or­ga­ni­sa­toren der Juden- und Zigeu­ner­frage. Er wurde nicht in Nürn­berg vor Gericht gestellt, sondern von der CIA recy­celt. Im Gegen­satz zu dem, was sein Wiki­pedia-Eintrag fälsch­li­cher­weise angibt, starb er nicht in Kanada, sondern in den Verei­nigten Staaten in South River.

Nach der Grün­dung des Asow-Regi­ments und der Nieder­lage von Mariupol schuf Andrij Bilezki eine mecha­ni­sierte Infan­te­rie­ein­heit, die 3. Sturm­bri­gade. Es ist jetzt die wich­tigste ukrai­ni­sche Einheit, die an der Schlacht um Bachmut betei­ligt ist.

Russ­land behauptet, eine spezi­elle mili­tä­ri­sche Inter­ven­tion in der Ukraine durch­zu­führen, um sie zu entna­zi­fi­zieren. Es stellte jedoch die private Mili­tär­kom­panie Wagner gegen die Neonazis des Asow-Regi­ments in Mariupol und dann gegen die 3. Sturm­bri­gade in Bachmut auf. Die Wagner-Gruppe, die Jewgeni Prigo­schin gehörte, wurde jedoch von einem russi­schen Bewun­derer des Dritten Reiches, Dmitri Utkin, komman­diert. Der Kreml hat ihn gerade nach einem internen Konflikt elimi­niert, der von der west­li­chen Presse als Putsch­ver­such bezeichnet wurde.

Andrij Bilezki machte es für alle seine Männer zur Pflicht, die Schriften von Dmytro Donzow zu lesen und zu studieren. Außerdem verehrt er Donzows Hand­langer Stepan Bandera, der im Zweiten Welt­krieg mehr als einein­halb Millionen Ukrainer massa­krierte. Auch Bandera wurde in Nürn­berg nicht vor Gericht gestellt, sondern von der CIA über­nommen. Während des Kalten Krieges leitete er von München aus die ukrai­ni­schen Sendungen von Radio Free Europe.

„Indem sie einen Mann jüdi­scher Herkunft [Wolo­dymyr Selen­skyj] mit jüdi­schem Hinter­grund an die Spitze der Ukraine stellten, wollten die west­li­chen Staats- und Regie­rungs­chefs das unmensch­liche Wesen verbergen, das heute das Funda­ment des ukrai­ni­schen Staates ausmacht (…) Das macht diese ganze Situa­tion in höchstem Maße verab­scheu­ungs­würdig. Denn hier haben wir einen Juden, der die Verherr­li­chung des Natio­nal­so­zia­lismus und derje­nigen unter­stützt, die den jüdi­schen Völker­mord in der Ukraine orches­triert haben, der den Tod von andert­halb Millionen Menschen verur­sacht hat“, sagte der russi­sche Präsi­dent Wladimir Putin letzte Woche auf der Sitzung des Pobieda-Ausschusses.

***