Neue „Gäste“ im 4‑Sterne Hotel Waikiki in Playa del Inglés (Gran Canaria)

Bilder aus einem Amateur-Video, welche die Situa­tion auf den Kana­ri­schen Inseln dras­tisch beschreiben:

Am vergan­genen Freitag begrüßte das Hotel Waikiki in Playa del Inglés mehrere Dutzend neue „Gäste“, nämlich ille­gale Migranten, die in den letzten Tagen mit Booten auf Gran Canaria anlan­deten und zuvor die Nächte auf dem bereits hoff­nungslos über­füllten Argui­ne­guín-Dock verbringen mussten.

Anstatt die Ankömm­ling in ihre Herkunft­länder wieder zurück­zu­bringen, wird den illegal Einge­reisten ein Gratis­ur­laub geboten. Nicht etwa in einfa­chen Pensionen oder Hotels. Nein, für die Herr­schaften sind gerade 4‑Sterne Hotels gut.

Auch Frauen samt lieben Kindern mit unschul­digen Kuller­augen finden sich nicht unter den „Schutz­su­chenden“. Bei den aus Afrika stam­menden Migranten handelt es sich ausschließ­lich um kräf­tige junge Männer.

Diese Form der Unter­brin­gung von Flücht­lingen ist in Italien bereits gängige Praxis. Dort dürfen 85.000 ille­gale Einwan­derer in Luxus-Hotels resi­dieren. Das kostet den Steu­er­zahler, an die 100 Millionen Euro pro Monat. Oder rund 1,2 Milli­arden Euro pro Jahr, berich­tete Unser-Mittel­eu­ropa bereits im April.

Schutz­su­chen und relaxen in 4‑Steren Unter­kunft (Bilder: google.com/travel/hotels/):



Bild: Canarias7.es



Bild: Canarias7.es



Bild: Canarias7.es

Der spani­sche Innen­mi­nister Fernando Grande-Marlaska hat heute erklärt, dass die ille­galen Migranten, die sich am Dock des Hafens von Argui­ne­guín aufhalten, in frei­ste­hende Hotel­an­lagen verlegt werden. Er forderte, dass die Kana­ri­schen Inseln trotz der Zunahme der Ankünfte von Booten in diesem Jahr nicht zu einer neuen Insel Lesbos werden dürfen; die ille­galen Migranten sollen nicht länger als 72 Stunden am Argui­ne­guín-Dock von Gran Canaria bleiben.

Quelle: Canarias7.es

Folgenden Beitrag erhielten wir exklusiv von einer spani­schen WhatsUp-Gruppe, der auch hoch­ran­gige spani­sche Mari­ne­an­ge­hö­rige angehören:

»Die Kana­ri­schen Inseln sind bereits von Marok­ka­nern und Maure­ta­nern „besetzt“. Auf den östli­chen Inseln Fuer­te­ven­tura und Lanza­rote ist die Zahl der Mauren bereits höher als die der einhei­mi­schen Bevöl­ke­rung. Es ist eine marok­ka­ni­sche Stra­tegie, die sich allmäh­lich auszahlt: die „fried­liche“ Einnahme von Gebieten durch Beset­zung. Diese „fried­liche Einnahme“ erfolgt in Form einer tägli­chen Ankunft zahl­rei­cher Schiffe mit durch­schnitt­lich 400 bis 600 Mauren an Bord. Meine Schwester erzählt mir, dass im gesamten Süden Tene­riffas die Situa­tion jeden Tag besorg­nis­er­re­gender wird: tausende Mauren lungern dort auf den Straßen herum; es gibt Gebiete, die von ihnen völlig kontrol­liert werden und wo sie ihre „terri­to­rialen Rechte“ einfor­dern. Viele Bewohner der Kanaren beginnen wirk­lich Angst zu haben. Sie sagen, dass es keine poli­ti­schen, poli­zei­li­chen oder justi­zi­ellen Kräfte gibt, um die entstan­dene Situa­tion in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, dass niemand wirk­lich etwas tun möchte.«