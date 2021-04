Von PETER HAISENKO | Es war klar: Man stirbt an oder mit Corona, aber keines­falls an oder mit der Impfung. Nun können doch eine Anzahl von Impf­t­oten nicht mehr verleugnet werden. Doch wie akut ist die Gefahr eines Impf­scha­dens tatsächlich?

Wie üblich werden die Zahlen über Opfer der Corona-Impfung so darge­stellt, dass ein einfa­cher Risi­ko­bezug erst durch Nach­rechnen erkannt werden kann. Nach wie vor wird nur bei Astra­Ze­neca über Schäden berichtet und bei Moderna gibt es die nicht. Das ist die erste glatte Lüge. Gerade bei Moderna werden Impf­schäden bereits zu Hunderten beob­achtet. Natür­lich wird nur von unab­hän­gigen Medien darüber Buch geführt. Aber bleiben wir zunächst bei den offi­zi­ellen Zahlen zu Astra­Ze­neca. Von 2,7 Millionen Geimpften sind neun verstorben und 27 mussten inten­siv­me­di­zi­nisch vor dem drohenden Tod gerettet werden. Es fehlt schon hier die Klar­heit. Sind die neun in den 27 enthalten oder müssen die aufad­diert werden?

Neun von 2,7 Millionen klingt harmlos. Auf einen runter­ge­bro­chen ist das aber ein Totge­spritzter pro 300.000. Nehmen wir die 27, musste ein Geimpfter von 100.000 um sein Leben kämpfen. Sind die neun Toten nicht enthalten, ist es einer von 75.000. Das heißt, in einer Millio­nen­stadt müssen etwa 14 Tote oder Schwerst­kranke wegen der Impfung erwartet werden. Für München allein also etwa 20. Wie war das? Die Rettung von Leben steht über allem? Doch betrachten wir zum Beispiel meine ganz persön­liche Realität. In meinem weiteren Umfeld ist mir kein Fall bekannt, der wegen Corona Probleme gehabt hätte, die über normale Grip­pe­sym­ptome hinaus­gingen. Tatsäch­lich weiß ich nur von einem, der mit Grip­pe­sym­ptomen auch positiv auf Corona getestet worden ist. Mit den Impf­schäden sieht das anders aus.

Tod auf dem Park­platz – eine Stunde nach der Impfung

Ein lang­jäh­riger Bekannter ist verstorben, knapp eine Stunde nach der Impfung. Welcher Impf­stoff? Das weiß ich leider nicht. Gut, der Mann war nicht bei bester Gesund­heit, aber keines­falls so akut krank, dass man um sein Leben hätte fürchten müssen. Er ist noch auf dem Park­platz vor dem Impf­zen­trum verstorben. Eine Obduk­tion gab es nicht, aber die klare Beschei­ni­gung auf dem Toten­schein, dass kein Zusam­men­hang mit der Impfung besteht. Das muss man noch­mals wieder­holen: Ein Mann stirbt keine Stunde nach der Impfung auf dem Park­platz, zu dem er sein Auto vor der Impfung selbst gefahren hat, und es gibt keinen Zusam­men­hang mit der Impfung? Natür­lich ist dieser Fall nicht in den neun oder 27 oder 36 enthalten. Für meine persön­liche Bilanz muss ich ihn aber dazu­zählen und das ergibt dann schon einen Impf­t­oten pro 270.000.

Mit den Corona-Impf­stoffen ist Neuland betreten worden. Noch nie gab es eine Zulas­sung inner­halb derart kurzer Zeit und auch keine „Notfall­zu­las­sungen“. Ebenso keine mRNA-Impf­stoffe. Das heißt, alle diese Impf­stoffe sind nicht nach bislang „heiligen“ Krite­rien über­prüft worden. Vor allem nicht auf Neben­wir­kungen oder Lang­zeit­schäden. Was also kann getan werden, um mögliche tödliche Neben­wir­kungen zu verschleiern, wenn die ausge­las­senen Test­läufe jetzt am Menschen direkt durch­ge­führt werden? Ganz einfach. Man testet den Impf­stoff an Menschen, die einer mehr oder weniger „natür­li­chen“ Todes­ur­sache nahe sind. Also an Menschen über 80. Die sind im vergan­genen Jahr sowieso schon vermehrt an oder mit Corona verstorben. Sterben die jetzt an einer Impfung, ist die Impfung natür­lich nicht die Ursache. Wer in diesem Alter stirbt, der stirbt eben an Alters­ge­bre­chen oder Corona. Keines­falls an der Impfung.

Es gibt keine Gesunde mehr, sondern nur noch „Symptom­freie“

Genau diese Sauerei ist aber jetzt aufge­flogen, weil mit Astra­Ze­neca nur Menschen unter 65 geimpft werden durften. Da gab es die Todes­fälle, die nicht mehr mit Alters­ge­bre­chen oder „Corona“ wegge­logen werden konnten. Und was geschieht daraufhin? Obwohl es nach wie vor keine belast­baren Unter­su­chungen gibt, wird der Impf­stoff schnell für die Alten zuge­lassen und für die Jüngeren verboten. Da kann dann in Ruhe weiter expe­ri­men­tiert werden, weil die verur­sachten Todes­fälle …siehe oben.

Ist Ihnen schon aufge­fallen, dass es keine gesunden Menschen mehr gibt? Es gibt jetzt nur noch „Symptom­freie“. Was aber signa­li­siert dieser „Neusprech“? Alle sind krank, zumin­dest infi­ziert. Einige dieser Infi­zierten sind symptom­frei. Man muss sie nur testen, um fest­zu­stellen, dass sie eigent­lich krank und infek­tiös sind, es aber noch nicht wahr­ge­nommen haben. Damit bin ich bei einem heiklen Thema: Die Absenz der Unschulds­ver­mu­tung. Seit Zeiten der RAF gilt die Unschulds­ver­mu­tung nicht mehr für Flug­rei­sende. Jeder, der irgend­wohin fliegen will, setzt sich dem Verdacht aus, ein Terro­rist zu sein und wird entspre­chend behan­delt. Er muss sich „testen“ lassen um nach­zu­weisen, dass er keine terro­ris­ti­schen Absichten hegt, also kein für einen Anschlag geeig­netes Mate­rial mit sich führt. So wird jetzt mit allen verfahren bezüg­lich Corona. Um seine Grund­rechte wahr­nehmen zu dürfen, muss man mit Tests nach­weisen, dass man so gesund ist, wie man sich fühlt.

Beim Fliegen gab es nach dem 11. September 2001 eine Diskus­sion darüber, ob Beschei­ni­gungen einge­führt werden sollen für „Trusted Passen­gers“, also Passa­giere, die über ein Zerti­fikat verfügen, dass sie nicht die Absicht haben, ein Flug­zeug zu entführen oder in Gebäude zu lenken. Das ist 20 Jahre her und wurde damals als diskri­mi­nie­rend verworfen. Heute sind wir weiter „voran­ge­kommen“. Jetzt gibt es den „Trusted Passenger“ bezüg­lich Corona und der ist zwin­gend. Um reisen zu dürfen, ein Flug­zeug besteigen zu dürfen, muss man ein Zerti­fikat erwerben, das belegt, dass man keine Viren­schleuder ist, obwohl man subjektiv und objektiv gesund ist. Ach ja, Gesunde gibt es nicht mehr, nur noch Symptomfreie.

AstraZe­nica nur für die ganz Mutigen

Ganz frisch kommt die Meldung aus NRW über sieben weitere Todes­fälle nach Impfungen. Sind die den bereits zuge­ge­benen neun zuzu­rechnen? Wieder keine Klar­heit darüber, aber genau deswegen rechne ich sie auf die neun drauf. Damit bin ich ange­kommen bei einer Quote von einem Impf­t­oten pro 160.000 Impfungen. Weil ich aber nicht davon ausgehen kann, dass der Impf­tote in meinem Umfeld der einzige ist, der wegge­logen wird, muss ich meine Rech­nung erwei­tern. So, wie uns Millionen Corona-Tote ange­droht worden sind, will ich nicht vorgehen. Aber kann ausge­schlossen werden, dass es tatsäch­lich bereits Hunderte Impf­tote gibt – vor allem unter den Hoch­be­tagten? Sind es „nur“ 100, steigt die Rate der Impf­t­oten schon auf eins zu 27.000. Ist es da unrea­lis­tisch eine Quote von unter eins zu 10.000 anzu­nehmen? Eher nicht, vor allem, wenn die wegge­lo­genen Ster­be­fälle nach der Impfung mit Moderna einge­rechnet werden.

Minis­ter­prä­si­dent Söder hat dazu den Vogel abge­schossen. Er sagte, dass jeder, der sich traut, damit (mit Astra­Ze­neca) geimpft werden kann. Wie zynisch ist das denn? Söder bestä­tigt, dass es Mutes bedarf, einen unzu­rei­chend getes­teten Impf­stoff, der schon diverse Todes­fälle verur­sacht hat, am eigenen Körper für einen weiteren Test zuzu­lassen. Söder nimmt also in Kauf, dass mancher Mutige für seinen Mut mit dem Leben bezahlen wird. Aber auch das ist nicht alles. Offen zuge­geben wird, dass nach der Impfung mit Neben­wir­kungen zu rechnen ist. Ganz gleich, mit welchem Corona-Impf­stoff. Da steht die Zahl von 50 Prozent im Raum, die nach der Impfung für einige Tage nicht „symptom­frei“ sein werden. Das geht von Schmerzen an der Impf­stelle über Fieber bis zu bohrenden Kopf­schmerzen und ja, bis zum Tod eben. Die Quote der Krank­mel­dungen nach Impfungen spricht hierzu eine behände Sprache.

Herr Spahn hat jetzt seine über 60-jährigen Minis­ter­kol­legen aufge­for­dert, sich als gutes Beispiel mit Astra­Ze­neca impfen zu lassen. Darf man da dem 71-jährigen Seehofer gesunden Menschen­ver­stand beschei­nigen, wenn er das verwei­gert? Mit dem Argu­ment: „Ich lasse mich nicht bevor­munden“? Und nein, natür­lich gehe es ihm nicht um eine Bewer­tung des Impf­stoffs an sich, fügt er an. Ich selbst sehe das so: Ich bin gesund, nicht nur symptom­frei. Ich habe keine Angst vor dem Corona-Virus. Warum also sollte ich mich über­haupt impfen lassen, genauso wenig, wie ich jemals eine Grip­pe­imp­fung ange­nommen habe und seit Jahr­zehnten keine Grippe hatte? Impfen, um mich dann mit hoher Wahr­schein­lich­keit einige Tage mit „Symptomen“ herum­zu­schlagen? Es ist meine Entschei­dung und auch ich lasse mich nicht bevormunden.

Die beschwo­rene Frei­wil­lig­keit gibt es nicht mehr

Der Punkt dabei ist aller­dings, dass es schon längst die beschwo­rene Frei­wil­lig­keit nicht mehr gibt. Weder beim Impfen noch beim Testen. Wer am Leben teil­haben will, wer reisen will, ja wer einkaufen will, der muss sich testen oder impfen lassen. Der muss früher oder später am „Russi­schen-Impf-Roulette“ teil­nehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Todes­quote bei eins zu 10.000 liegt oder die mögli­chen Impf­schäden noch viel­fach höher. Ganz gleich, um welchen Impf­stoff es sich handelt.

Kein Gesunder, geistig Gesunder, wird sich einen Revolver an den Kopf halten und abdrü­cken, selbst dann nicht, wenn die Chance eine Kammer mit Patrone zu treffen „nur“ eins zu 10.000 oder 100.000 ist. Genau das tut aber jeder, der sich gegen Corona impfen lässt. Merkel, Spahn und Co., alle nicht geimpft, machen also Propa­ganda für die Teil­nahme an massen­haftem Russi­schen Roulette und wollen uns sogar dazu zwingen. Da kann ich nur empfehlen, dem Beispiel unseres Innen­mi­nis­ters zu folgen und sich nicht bevor­munden zu lassen, an einem Spiel mit mögli­cher­weise tödli­chem Ausgang teil­zu­nehmen. Da ist es sicher besser, geistig gesünder, in frischer Luft und Sonne an Demons­tra­tionen gegen den ganzen Wahn­sinn teilzunehmen.

Zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com