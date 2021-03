Ein polni­scher Arzt, der sich bei seiner eigenen Covid-Impfung filmen ließ, wobei er Impf­gegner verspot­tete, ist 19 Tage nach der Impfung verstorben.

Dr. Witold Rogie­wicz arbei­tete im Zentrum für Unfrucht­bar­keits­be­hand­lung in Warschau. Er erhielt zwei Injek­tionen des Covid-Impf­stoffs: eine am 4. Januar und die zweite am 26. Januar. Während er die zweite Injek­tion vor laufender Kamera erhielt, spot­tete Dr. Rogie­wicz über dieje­nigen, die der Covid-Impfung und dem 5G-Netz­werk skep­tisch gegen­über­stehen. Das Video seiner Botschaft war in polni­schen Online-Medien und in sozialen Netz­werken weit verbreitet.

„Lassen Sie sich impfen, um sich selbst, Ihre Lieben, Ihre Freunde und Ihre Pati­enten zu schützen“, hatte der polni­sche Gynä­ko­loge geraten.

„Nur um zu erwähnen, dass ich auch Infor­ma­tionen für Impf­gegner und Covid-Skep­tiker habe; wenn Sie mit Bill Gates in Kontakt treten wollen, können Sie das über mich tun. Ich kann Ihnen auch das 5G-Netz­werk in meinem Körper leihen“, fuhr er augen­zwin­kernd fort.

Der polni­sche Arzt hatte damals die Theorie von Dr. Andrew Wake­field ange­griffen, dass Autismus bei Kindern durch den MMR-Impf­stoff (Masern, Mumps und Röteln) verur­sacht werden könnte. „Verzeihen Sie mir, wenn ich hierzu schon lange nichts mehr gesagt habe, aber ich war gerade in den Autismus verfallen“, spot­tete Dr. Rogiewicz.

Nun, der polni­sche Arzt, der ein selbst­er­nannter Impf­stoff-Befür­worter und Vertei­diger der offi­zi­ellen Versionen von Covid war, starb am 15. Februar 2021 an Herz­ver­sagen, etwas mehr als zwei Wochen nachdem er seine zweite Covid-Impf­stoff-Injek­tion erhalten hatte.

Die Kollegen in seiner Klinik veröf­fent­lichten eine Todes­an­zeige, brachten Schock und Trauer zum Ausdruck und spra­chen der Familie von Dr. Rogie­wicz ihr Beileid aus.

Die Geschichte des Gynä­ko­logen, der Impf­gegner verhöhnte und kurz nach seiner eigenen Impfung starb, machte in den polni­schen sozialen Medien die Runde.

Quelle: MPI