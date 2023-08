Die Inter­na­tio­nale Progress Orga­ni­sa­tion (I.P.O.) verur­teilt kollek­tive Bestra­fung der Bevöl­ke­rung von Niger

> I.P.O. warnt vor einer mili­tä­ri­schen Inter­ven­tion, die gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt

>I.P.O. appel­liert an die ECOWAS-Staats­chefs am Notstands­gipfel in Abuja, Nigeria

Wien, Öster­reich, 8. August 2023

In einer am 8. August 2023 veröf­fent­lichten Erklä­rung forderte der Präsi­dent der Inter­na­tio­nalen Progress Orga­ni­sa­tion, Dr. Hans Köchler, die Wirt­schafts­ge­mein­schaft West­afri­ka­ni­scher Staaten (ECOWAS) auf, von einer Politik der Einschüch­te­rung gegen­über der Repu­blik Niger bzw. Einmi­schung in die poli­ti­sche Lage des Landes Abstand zu nehmen. Die Andro­hung einer mili­tä­ri­schen Inter­ven­tion und die gegen Niger verhängten Straf­sank­tionen verstoßen gegen die Charta der Vereinten Nationen. Sie bergen die Gefahr einer weiteren Desta­bi­li­sie­rung der ohnehin prekären Sicher­heits­lage in der Region. Solche Maßnahmen und Poli­tiken finden keine Entspre­chung im Vertrag der ECOWAS, die den „Nicht­an­griff unter den Mitglied­staaten“ zu einem der „Grund­prin­zi­pien“ der Gemein­schaft erhebt (Artikel 4[d]) und die „fried­liche Beile­gung von Strei­tig­keiten zwischen den Mitglied­staaten“ einfordert.

Entzug der finan­zi­ellen Unter­stüt­zung durch Frank­reich und die Euro­päi­sche Union wird – zusammen mit den von ECOWAS und UEMOA (West­afri­ka­ni­schen Wirt­schafts- und Währungs­union) gegen Niger verhängten massiven wirt­schaft­li­chen und finan­zi­ellen Sank­tionen – die Zivil­be­völ­ke­rung in große Schwie­rig­keiten bringen. Das Embargo hat bereits zu einem erheb­li­chen Preis­an­stieg von Arti­keln des tägli­chen Grund­be­darfs geführt: Dies stellt eine Form der kollek­tiven Bestra­fung und zugleich Verlet­zung der grund­le­genden Menschen­rechte der Bürger Nigers dar. Der Premier­mi­nister des Landes, Ouho­u­moudou Maha­madou der Regie­rung unter Präsi­dent Mohamed Bazoum, erklärte gegen­über France24, dass die Sank­tionen für die Bevöl­ke­rung „kata­stro­phale Konse­quenzen“ hätten.

In Anbe­tracht der Tatsache, dass die ECOWAS-Mitglied­schaften von vier Staaten – Burkina Faso, Guinea, Mali und Niger – defacto suspen­diert wurden, sollten die verblie­benen Mitglied­staaten der ECOWAS eine fried­liche Lösung gemäß Kapitel VI der UN-Charta anstreben, anstatt ein ganzes Volk aufgrund regio­nalen Streits in Geisel­haft zu nehmen. Darüber hinaus können wirt­schaft­liche Zwangs­maß­nahmen nach inter­na­tio­nalem Recht nur vom UN-Sicher­heitsrat als Maßnahme der kollek­tiven Sicher­heit gemäß Kapitel VII der Charta verhängt werden. Einsei­tige Zwangs­maß­nahmen, egal ob von einem einzelnen Staat oder einer Gruppe von Staaten verhängt, wären illegal.

Eine bewaff­nete Inter­ven­tion in Niger, wie sie von einigen Staaten der Region ange­droht wurde, würde nicht nur gegen Buch­staben und Geist des ECOWAS-Vertrags verstoßen, sondern auch eine schwere Verlet­zung von Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen darstellen, wonach sich alle Mitglied­staaten „in ihren inter­na­tio­nalen Bezie­hungen der Andro­hung oder Anwen­dung von Gewalt gegen die terri­to­riale Unver­sehrt­heit oder poli­ti­sche Unab­hän­gig­keit eines Staates enthalten sollen.“

Artikel 58 des revi­dierten ECOWAS-Vertrags von 1993 („Regio­nale Sicher­heit“) enthält keine Bestim­mungen, die eine bewaff­nete Inter­ven­tion im Hoheits­ge­biet eines Mitglied­staats recht­fer­tigten. Die Option zur Aufstel­lung von „Frie­dens­truppen“ in Artikel 58 Absatz 2 (f) kann keines­falls so ausge­legt werden, dass dies mili­tä­ri­sche Aktionen in einem Mitglied­staat unter Verlet­zung dessen Souve­rä­nität erlauben würde. Man sollte viel­mehr aus den kata­stro­phalen Folgen – nach den Inter­ven­tionen der früheren ECOMOG (Economic Commu­nity of West African States Moni­to­ring Group) in die Bürger­kriege von Liberia und Sierra Leone – die Lehren ziehen: Schon die Einrich­tung besagter Gruppe durch einen „Stän­digen Vermitt­lungs­aus­schuss“ zur Ausübung eines Mandats für die Entsen­dung von De-facto-Kampf­ein­heiten in Bürger­kriegs­si­tua­tionen der Mitglieds­staaten entsprach weder den verfas­sungs­recht­li­chen Anfor­de­rungen der ECOWAS noch der Charta der dama­ligen OAU oder Vereinten Nationen.

Unter Bezug­nahme auf das gemein­same Kommu­niqué der Über­gangs­re­gie­rungen von Mali und Burkina Faso vom 31. Juli 2023, in dem unter Punkt 5 für den Fall einer mili­tä­ri­schen Inter­ven­tion in Niger „die Verab­schie­dung von Selbst­ver­tei­di­gungs­maß­nahmen [gemäß Artikel 51 der UN-Charta] zur Unter­stüt­zung der Streit­kräfte und des Volkes von Niger“ erwähnt wird, warnte der Präsi­dent der I.P.O. vor den schwer­wie­genden Folgen eines bewaff­neten Vorge­hens einiger Mitglieds­staaten im Namen der ECOWAS – nicht nur für das Volk von Niger, sondern für den Frieden und die Stabi­lität der Region sowie von ganz Afrika. Dr. Köchler appel­lierte an die Staats­chefs dieser Länder, auf ihrem bevor­ste­henden Dring­lich­keits­gipfel in Abuja den Weg des fried­li­chen Dialogs einzu­schlagen, wie es in den Kapi­teln II und X des über­ar­bei­teten ECOWAS-Vertrags fest­ge­legt ist.

Unter Bezug­nahme auf die einsei­tige Mili­tär­in­ter­ven­tion der NATO in Libyen im Jahr 2011, die von Frank­reich ange­zet­telt wurde und sich über den Rahmen der Reso­lu­tion 1973 des Sicher­heits­rates offen hinweg­setzte, warnte die Inter­na­tio­nale Progress Orga­ni­sa­tion (I.P.O.) vor einer weiteren Desta­bi­li­sie­rung der Sahel-Region durch eine weitere krie­ge­ri­sche Expe­di­tion unter Verlet­zung der UN-Charta.

Der Zerfall Libyens als Folge der NATO-Inter­ven­tion schaffte die Ursa­chen für das Sicher­heits­va­kuum und die poli­ti­sche Insta­bi­lität in der gesamten Region und darüber hinaus bis nach Europa.

Wie heute im Fall von Niger hat jedes Land selbst über seine Stra­te­gien und Maßnahmen zum Schutz seiner Sicher­heit und lebens­wich­tigen natio­nalen Inter­essen zu entscheiden – ohne Einmi­schung von außen, weder durch regio­nale noch globale Mächte.

„Krieg führen, um Frieden zu erhalten“, das trüge­ri­sche Motto vieler verun­glückten Inter­ven­tionen im Laufe der inter­na­tio­nalen Bezie­hungen, darf als Recht­fer­ti­gung eines weiteren Akts unver­hoh­lener Aggres­sion nicht noch­mals zuge­lassen werden.

