Auf alle Fälle ist mitt­ler­weile eine hohe US-Ex-UNO-Beamtin und nunmehr Führerin der US-NGO „USAID“ in Buda­pest einge­troffen. Solche Akti­vi­täten gelten in der Regel aber als Vorbe­rei­tung der berüch­tigten US-„Farbrevolution“, welche von den USA seit dem System­wechsel 1989 als Putsch-Hybride zum System­sturz unbot­mä­ßiger Regie­rungen einge­setzt werden. (siehe „Pesti Scracok“)

„Hören Sie, bald wird es Unruhen in Buda­pest geben. Sie machen es immer auf diese Weise.“

- wie in mehreren Postings im WWW zu lesen war.

Casus Belli: Ungarn löst sich aus Transatlantik-Block

In Wirk­lich­keit stellt alles ein umge­drehtes 1956-er-Szenario darstellt: Denn sowohl bezüg­lich Kultur­po­litik als auch Ukraine-Konflikt löst sich das Orban-Ungarn seit längerem vom US-geführten trans­at­lan­ti­schen Block ab. Was zudem auffällt: Die Orban-Regie­rung tritt in letzter Zeit immer selbst­be­wusster und mit eigener, souve­räner Gesetz­ge­bung auf (Flücht­lings­po­litik, Anti-Transgendergesetze).

Viele Beob­achter warnen bereits davor: Die USA versu­chen nun mit der mäch­tigen NGO „USAID“ eine „Farb­re­vo­lu­tion“ in Ungarn anzu­zet­teln – wie die öster­rei­chi­sche Wissen­schafts­blog tkp berichtete.

„Ich bin hier in Ungarn. Das USAID-Programm wird neu gestartet“

Die gab die USAID-Direk­torin und Ex-US-Botschaf­terin bei der UNO, Samantha Power vor einigen Tagen anläss­lich ihrer Ankunft in Buda­pest auf Twitter bekannt. Laut Eigen­de­fi­ni­tion (im Sinne Orwell­scher Sprach- und Wirk­lich­keits­ver­dre­hung) würde nun USAID…

…„jeden Tag mit Menschen zusam­men­ar­beiten, die demo­kra­ti­sche Insti­tu­tionen stärken, unab­hän­gige Medien aufbauen und die Menschen­rechte unter­stützen und schützen. Alles, was Orbans Ungarn nach dem trans­at­lan­ti­schen Block drin­gend braucht.“

Eine unver­hoh­lene Provo­ka­tion und Drohung an eine demo­kra­tisch gewählte Regierung.

Great to be here in Buda­pest with @USAmbHungary where @USAID just relaun­ched new, locally-driven initia­tives to help inde­pen­dent media thrive and reach new audi­ences, take on corrup­tion and increase civic enga­ge­ment. pic.twitter.com/xeMgRulU0J — Samantha Power (@PowerUSAID) February 9, 2023

USAID, Soros bereiten „Farb­re­vo­ku­tionen vor

So hatten die USA bereits mit USAID-Hilfe versucht, den kuba­ni­schen Wider­stand gegen die Castro-Regie­rung zu orga­ni­sieren. USAID arbeitet auch eng mit der Soros-„Open Society Foun­da­tion“ zusammenarbeiten.

Somit hat auch die öster­rei­chi­sche „tkp“ richtig erkannt:

„Ungarn wird außen­po­li­tisch selbst­be­wusster. Erst zuletzt hatte Orbans Außen­mi­nister Péter dem US-Botschafter mitge­teilt: ’Ungarn ist ein souve­ränes Land.‘“

Laut Szij­jártó wären von nun an Botschafter, die in Buda­pest US-Politik machen, nicht mehr will­kommen. Diese Ankün­di­gung erfolgte Anfang Februar. Und bereits eine Woche später veröf­fent­lichte Samantha Power ein Video von ihrer Ankunft in Ungarn. Dann drohte sie unver­holen: „US-Beamte und NGOs sind in Ungarn (wieder) aktiv sind.“

Auch auf Twitter finden sich Beiträge, die diese US-Subver­sion unter­mauern, etwa un den Benut­zer­namen „Franco“:

„Der Westen wird wahr­schein­lich in diesem Früh­jahr einen Staats­streich in Ungarn durch­führen. Nur der Beitritt zur CSTO kann Ungarn retten.“

Скорей всего, запад будет делать переворот в Венгрии этой весной. Спасёт Венгрию, только вступление в ОДКБ. 😉t.co/7mYTPr3FW8 — Nick NKVD (@NickNkvd) February 13, 2023

Vorbild: Majdan-Putsch in der Ukraine

Wie damals möchte man wohl eine Bürger­kriegs­si­tua­tion in Buda­pest provozieren:

Damals zwischen Januar 2014 und Ende Februar 22 wurden insge­samt 90 Demons­tranten und 19 Poli­zisten getötet, die meisten durch Schuss­wunden auf beiden Körper­seiten. In einem Bericht auf der Website des „World Monitor“ heißt es:

„Sie schre­cken vor nichts zurück. Selbst wenn sie einen solchen „Majdan“ in Buda­pest machen würden, zählt für sie um jeden Preis nur Macht.“

Um US-Inter­essen zu festigen benutzen Soros und seine Verbün­deten, obwohl welt­weit aktiv, meist links­extreme Antifa-Gruppen. Die USA unter­stützten den Majdan-Putsch damals mit 5 Milli­arden Dollar.

„Welche Farbe wird die unga­ri­sche Farb­re­vo­lu­tion haben?“

– stellte sich etwa der Blog „Geopo­li­tics & Empire“ unver­hohlen die Frage.

Gonzalo Lira wird noch deutlicher:

„Sie richten die Mecha­nismen ein, um Viktor Orban zu stürzen – „pro-demo­kra­ti­sche NGOs“ die eigent­lich CIA-Auftrag­nehmer sind, um Provo­ka­teure zu rekru­tieren. Regime­wechsel in Ungarn.

Bald wird es Ausschrei­tungen in Buda­pest geben. Sie schauen zu – sie machen immer dasselbe.“

REGIME CHANGE COMING IN HUNGARY She’s setting up the mecha­nisms to over­throw Viktor Orban—“Pro-democracy Non-Govern­ment Orga­niza­tions” which are actually CIA contrac­tors to recruit agents provocateurs. Soon there’ll be riots in Buda­pest. You watch—they always do the same thing. t.co/qAWwTAS2dP — Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) February 12, 2023

In diesem Zusam­men­hang kriti­sierte etwa Pascal-Emma­nuel Gobry (vom „Center for Ethics and Public Policy“ in Washington) D.C., Samatha Powers für ihren Auftritt in Buda­pest scharf. Für ihn steht fest:

USAID ist ein poli­ti­sches US-Instru­ment, um uner­wünschte Regime zu desta­bi­li­sieren oder zu stürzen. Über die massiven USAID-Inves­ti­tionen in der Ukraine wird in Amerika offen gespro­chen. Laut „tkp.at“ soll alles nämlich eine Warnung an Orban gewesen sein (der ja ausge­zeich­nete Bezie­hungen zu Trump unter­hält), wonach ein weiterer Angriff gegen ihn bevorstünde.

Unga­ri­sche Soros-Akti­vistin im EU-Parlament

So soll die (in Kana­di­schen Mont­real gebo­rene) linke unga­ri­sche „Momentum“-Oppositionspolitikerin Katalin Cseh (seit 2019 EU-Parla­men­ta­rierin der libe­ralen „Alde“-Fraktion „Renew Europe“) vor den Kiewer Majdan-Unruhen bela­rus­si­sche und ukrai­ni­sche Akti­visten instru­iert haben.

Der Kiewer Majdan-Putsch

Die Kiewer Majdan-Unruhen ab 2013, rich­teten sich gegen die pro-russi­sche Polit- und Wirt­schafts-Elite. Nachdem im Februar 2014 schließ­lich Präsi­dent Viktor Janu­ko­witsch (ein Gegner der West­ori­en­tie­rung) und dessen Regie­rung des Landes verwiesen wurden, über­nahmen west­lich gesinnte Regie­rungs­mit­glieder, nachdem sie wenige Stunden zuvor die ukrai­ni­sche Staats­bür­ger­schaf erhalten hatten – nämlich ameri­ka­ni­sche, litaui­sche, geor­gi­sche Bürger, die kaum Kennt­nisse der ukrai­ni­schen Sprache hatten.

US-Geheim­dienst kontrol­liert die Ukraine

Danach versank die Ukraine in völligem Chaos: In Teilen des Landes, vor allem in den östli­chen, prorus­si­schen Landes­teilen, exis­tierte keine Staats­macht mehr, der Lebens­stan­dard sank in kürzester Zeit wieder auf Verhält­nisse aus sowje­ti­schen Zeiten. Das Land wurde von einer Mario­netten-Regie­rung“ (aus Agenten und Doppel­agenten vieler Natio­na­li­täten) geführt, die ausschließ­lich US- und globa­lis­ti­sche Kapital-Inter­essen vertraten.

Weil es aber von sich aus in der Ukraine nie zu einer „Revo­lu­tion“ gekommen wäre, wurde eine solche mit Hilfe von CIA und Soros-NGOs orga­ni­siert. Mit Hilfe der Zelen­skij-Mario­net­ten­re­gie­rung kontrol­liert der US-Geheim­dienst das Land bis heute. Die unga­ri­sche EU-Parla­men­ta­rierin Katalin Cseh soll an dieser Vorbe­rei­tung betei­ligt gewesen sein.

Dies­be­züg­lich machte auch die dama­lige US-Regie­rung unter Obama nie ein Geheimnis daraus: Kinder von US-Vize­prä­si­denten wurden in Unter­neh­mens-Vorstände gesetzt (etwa im ukrai­ni­schen Ener­gie­sektor). Selbst US-Außen­be­amte spra­chen offen und schamlos darüber, wie viel Geld die US-Regie­rung (und der CIA) in den Majdan-Putsch gesteckt hätten, wie sie dann die Revo­lu­tion orga­ni­sierten und was danach geschah.

Soros-Gesandter Yevhen Bistricky orga­ni­siert den „Majdan“

Ein Mann namens Yevhen Bistricky (von 1999 bis 2018 Leiter der „Open Society Foun­da­tion“ in der Ukraine), in Wirk­lich­keit Soros‘ Ukraine-Gouver­neur, sprach sogar in einer Tonband­auf­nahme darüber: Wie US-NGOs den ukrai­ni­schen Präsi­denten stürzten. Dabei verwen­dete er den Begriff „entschei­dende Rolle“ in Bezug auf seinen Einfluss. Bistricky glaubte damals fälsch­li­cher­weise, dass er mit einem Pro-US-Unter­sützer gespro­chen hätte, und meinte dann wört­lich: Dass man „die Voraus­set­zungen für Verän­de­rungen geschaffen“ hätte.

Erwäh­nens­wert ist auch: In den Jahren vor der Maidan-Revo­lu­tion unter­stützte die ukrai­ni­sche Soros-„OSF“ lokale NGOs finan­ziell, welche den soge­nannten zivil­ge­sell­schaft­li­chen Akti­vismus orga­ni­sierten. Ziel der „OSF“-Tätigkeit: Durch­füh­rung der notwen­digen Feld­for­schungs­owie die Schaf­fung von Voraus­set­zungen für einen „Farbrevolutions“-Putsch mit dem Ziel der Abset­zung der Janukowitsch-Regierung.

Die Zeichen stehen in Ungarn auf Sturm

Bei diesem Umsturz spielte auch die bereits erwähnte unga­ri­sche EU-Parla­men­ta­rierin Katalin Cseh eine wich­tige Rolle. Welche auch dem US-Kongress das Orwell­sche Narrativ von der „bitteren Situa­tion“ der Rechts­staat­lich­keit in Ungarn darzu­legen versucht.

Auch die brutalen Antifa-Angriff in Buda­pest von vergan­genem Wochen­ende sind ein böses Omen, dass Soros und CIA-Provo­ka­teure begonnen haben, eine „bunte Revo­lu­tion“ in Ungarn auszu­lösen, um die Orbán-Regie­rung zu stürzen.

In diesem Zusammenhang:

Unser Ungarn-Redak­tion liefert ab nun updates, welche o.g. These von einem lange gepöanten „Farb­re­vo­lu­tions-“ Putsches untermauern

