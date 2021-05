Die tune­si­sche Garde Natio­nale hat den Haupt­be­schul­digten für den Bomben­an­schlag auf das Bardo-Museum 2015 fest­ge­nommen. Der Terro­rist war gerade dabei, mit einem Last­kahn die ille­gale Über­fahrt nach Italien zu unternehmen.

Der Mann wurde am Montag, den 17. Mai im Morgen­grauen von Einheiten der Natio­nalen Seewache Sahel vor der Ostküste Tune­siens fest­ge­nommen. Er war an Bord eines von zwei Kähnen, die vor den Küsten von Nabeul und Sousse abge­fangen wurden und am Weg waren, die italie­ni­sche Küste irre­gulär zu errei­chen, sagte Karim Balhouch, der Gene­ral­se­kretär der Gewerk­schaft der Seewache in Sousse, gegen­über der lokalen Presse.

Auf den beiden Booten befanden sich 27 irre­gu­läre Migranten tune­si­scher Natio­na­lität im Alter zwischen 20 und 34 Jahren, die den Einheiten des Seebe­zirks Nabeul und der Seewache El Kantaoui in Sousse über­geben wurden.

Quelle: VoxNews