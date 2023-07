Michael Andrick demas­kiert in der Berliner Zeitung die Fassadendemokratie

Ein Gast­bei­trag von RALPH ZEDLER



Die Hüllen fallen immer schneller. Die Hüllen unserer Fassa­den­de­mo­kratie, die in Wirk­lich­keit eine lupen­reine Olig­ar­chie oder Pluto­kratie darstellt. Auf diesen Umstand hat bereits 2016 Oskar Lafon­taine in einem Inter­view mit Tilo Jung hinge­wiesen: Deutsch­land ist wie alle bedeu­tenden Wirt­schafts­na­tionen eine Olig­ar­chie, ein Herr­schafts­system der Reichen, in dem sich primär die Inter­essen der oberen zehn Prozent durchsetzen.

Dank Michael Andrick und der Berliner Zeitung wurde diese Realität jetzt endlich einmal am 3. Juli 2023 in einem Main­stream-Medium so offen und klar benannt.

Und gesteuert wird diese Olig­ar­chie von der neoli­beral gehirn­ge­wa­schenen Lohn- und Renten­kür­zungs­ein­heits­partei CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE, die in wech­selnden Farb­kom­bi­na­tionen nichts weiter als die Umver­tei­lung von Fleißig nach Reich orga­ni­siert. Alles, was an den himmel­schrei­enden Vermö­gens­un­gleich­heiten etwas ändern würde – allem voran das Steu­er­system – steht bei Wahlen gar nicht zur Debatte. Das heim­liche Mantra dieser olig­ar­chi­schen Politik lautet nämlich: Die Reichen müssen reicher werden, damit von der opulenten Tafel ihrer maßlosen Finanz-Völlerei ein paar Brosamen bis zum Pöbel hinun­ter­fallen. In neoli­be­ralem Fach­sprech heißt dieses Phänomen „Trickle-Down-Effekt“.

Obwohl auch der Kaba­ret­tist Volker Pispers zu seinen aktiven Zeiten nicht müde wurde, die Einheits­partei oder Block­partei für den Fort­be­stand der Ungleich­heit in seinen Programmen zu „würdigen“ und sie in Sachen wirt­schafts­po­li­ti­scher Einheits­po­si­tion mit der sozia­lis­ti­schen Einheits­partei SED in der DDR zu verglei­chen, blieb die breite öffent­liche Diskus­sion darüber bis dato aus, was nur zu verständ­lich ist, da es dafür einer großen medialen Aufklä­rungs­kam­pagne oder poli­ti­scher Bildungs­of­fen­sive bedürfte, an der weder die Medien noch dieje­nigen, denen diese Medien gehören, ein Inter­esse haben.

Umso höher ist der Mut und die Bedeu­tung von Michael Andricks Kommentar in der Berliner Zeitung einzuschätzen!

Die einzige echte Gefahr für die Olig­ar­chie stellt eine echte parti­zi­pa­tive Demo­kratie mit Volks­ent­scheiden und impe­ra­tivem Mandat dar – so wie in der Schweiz. Darum muss sie auch aus Sicht des Estab­lish­ments zur Siche­rung von dessen Macht und Besitz um jeden Preis verhin­dert werden. Und jeder, der diese echte Demo­kratie einfor­dert, muss bekämpft werden: egal ob AfD, Wagen­knecht, Quer­denken oder Frie­dens­be­we­gung – jeder, der in diesem Land den Hege­mo­ni­al­an­spruch der olig­ar­chi­schen Einheits­partei in Frage stellt, wird reflex­artig von den regie­rungs­hö­rigen Medien mittels der übli­chen inhalts­leeren Diffa­mie­rungs­be­griffe kalt­ge­stellt. Mit einem AfDler über Volks­ent­scheide reden? Das sind doch alles „Rrrrächte“! Mit Sahra Wagen­knecht darüber spre­chen? Die ist doch „rrrächts­offen“! Auf einer Frie­dens­mahn­wache für Frieden, Gerech­tig­keit und echte Soli­da­rität eintreten? Das sind doch alles „Putin­ver­steher“, „Lumpen­pa­zi­fisten“ und „Rrrrächts­extrr­reme“! Auf eine Quer­denker-Demo für parti­zi­pa­tive Demo­kratie gehen? Das sind doch alles „Schwurbler“, „Reichs­bürger“, „Demo­kra­tie­feinde“, „Dele­gi­ti­mierer des Staates“ und natür­lich „Nazis“!

All diese hohlen Diffa­mie­rungs­be­griffe fungieren außerdem noch als Demo­kra­tie­ver­hin­de­rungs­bar­rieren, denn sie sollen das verhin­dern, was jede aufrich­tige Demo­kratie, die diesen Namen verdient, drin­gend braucht: Dialog, Diskurs, argu­men­ta­tiver Austausch, Ringen um den besten Kompromiss.

Doch nicht nur die Medien, die einer Hand­voll reicher Fami­lien gehören (Springer, Mohn, Schaub, Burda, Funke, Dumont), auch unsere weisungs­ge­bun­dene Justiz verhin­dern eine Ände­rung dieser Reichen­kli­en­tel­po­litik und des sie begüns­ti­genden Systems. Denn Staats­an­wälte werden in Deutsch­land nicht vom Volk gewählt, sondern vom Justiz­mi­nister und Bundesrat ernannt. Wie hoch die Wahr­schein­lich­keit ist, dass ein Staats­an­walt im Verdachts­fall krimi­neller Hand­lungen von Regie­rungs­po­li­tiker gegen selbige ermit­telt, kann sich jeder an fünf Fingern abzählen. Staats­an­walt­schaften stellen über Nacht Ermitt­lungen aus angeb­li­chem Mangel an Beweisen ein oder weil ein Anfangs­ver­dacht sich angeb­lich nicht erhärtet. Auf diese Weise sind korrupte Poli­tiker vor Straf­ver­fol­gung durch die von ihnen selbst ins Amt geho­benen Rechts­spre­cher sicher geschützt.

All das benennt Michael Andrick in seinem Kommentar glas­klar. Beson­ders in Zeiten, in denen dieses korrupte System sich seit drei Jahren unüber­sehbar in einsame Höhen schwingt und durch nichts zu stoppen zu sein scheint, ist dieser Artikel von Michael Andrick von zentraler Bedeu­tung. Möge er den Anstoß geben für eine längst über­fäl­lige Debatte und mithelfen, den Weg zu einer echten Demo­kratie mit Mitbe­stim­mung in Deutsch­land zu ebnen.

Zum Autor: Ralph Zedler, Jahr­gang 1970, studierte nach dem Abitur Musik­wis­sen­schaft, Pädagogik und Allge­meine Sprach­wis­sen­schaften an der Univer­sität zu Köln und als Pianist Lied­ge­stal­tung an der Musik­hoch­schule Köln. Parallel dazu arbei­tete er für den Trie­ri­schen Volks­freund als Musik­kri­tiker. Von 1999 bis 2011 war er am Meck­len­bur­gi­schen Staats­theater in Schwerin als Repe­titor enga­giert. 2013 erschien seine Mono­gra­phie über die ameri­ka­ni­sche Sopra­nistin Arleen Auger im Dohr-Verlag und in den Folge­jahren drei CDs mit Opern­phan­ta­sien für das Label MDG. Heute ist er am Volks­theater Rostock engagiert.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf PHILOSOPHIA PERENNIS unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

