Offenbar um den Dämpfer des Zelenskj-Regimes durch die ange­reiste EU-Dele­ga­tion zu erhellen, hatte Kommis­sions-Präsi­dentin von der Leyen eine gera­dezu groteske Idee. Aber der Reihe nach…

Schneller EU-Beitritt „unrea­lis­ti­sche Erwartung“

Laut Guar­dian wären nämlich die EU-Staats- und Regie­rungs­chefs mit einem Danaer-Geschenk nach Kiew ange­reist: Um nämlich die bisher von ihnen, unrea­lis­ti­scher Weise, geweckten Hoff­nungen der Ukraine auf einen schnellen EU-Beitritt zu dämpfen. Sozu­sagen versu­chen sie die Quadratur des Kreises: Nämlich die Stim­mung der Ukrainer gleich­zeitig etwas abzu­kühlen und ande­rer­seits aber die Kriegs­moral nicht allzu sehr zu schwä­chen. Der Guar­dian wört­lich:

„Die Staats- und Regie­rungs­chefs der EU wollen die Erwar­tungen der Ukraine an einen beschleu­nigten Beitritt abfedern.“

Mit dem Zusatz, dass…

„die Moral nicht geschwächt wird und Selen­skyj den Ukrai­nern weiterhin die Botschaft einer euro­päi­schen Zukunft vermit­teln kann“.

EU-Beitritt in „Jahr­zehnten“ (Macron)

Laut Guar­dian wären Kiews Erwar­tungen an einen schnellen EU-Beitritt unrea­lis­tisch. So hätte der ukrai­ni­sche Premier Denis Smihal erst kürz­lich gemeint, dass „die Ukraine inner­halb von zwei Jahren Voll­mit­glied der EU sein wird“.

Mehrere Mitglied­staaten haben dies­be­züg­lich jedoch Vorbe­halte, wie etwa schon der fran­zö­si­sche Präsi­dent Emma­nuel Macron im Mai 2022 fest­ge­stellt hatte: Wonach der EU-Beitritt der Ukraine Jahr­zehnte dauern könnte. Ernst­hafte Skepsis dies­be­züg­lich bestünde schon allein deshalb, weil die Ukraine dann das ärmste EU-Mitglied wäre und von dieser riesige Subven­tionen erhalten müsste. Von dr Korrup­tion ganz zu schweigen.

„Wir werden Licht in die Ukraine bringen“…,

…verkün­dete daraufhin von der Leyen, wohl um als die zappen-dustere Stim­mung psycho­lo­gisch etwas aufzu­hellen: Indem sie den tumben Ukrai­nern gleich einmal einen kleinen Ener­gie­spar-Schnell­kurs verab­reichte und ihnen den EU-Ener­gie­spar-Labe erklärte.

Toge­ther, we are brin­ging light to Ukraine!⁰

Ukrai­nians can exch­ange their old bulbs at the post office for energy-effi­cient LED bulbs.

The EU is gladly provi­ding 35 million of them.

Every kW of energy saved is precious to counter Russia’s energy war. pic.twitter.com/dkKpSRH6yv

