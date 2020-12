Allein am Donnerstag musste die unga­ri­sche Polizei bei 307 ille­galen Grenz­über­tritts­ver­su­chen im südöst­li­chen Komitat Cson­grád eingreifen, berichtet die konser­va­tive Tages­zei­tung Magyar Nemzet. Da in den vergan­genen Monaten eine große Zahl rumä­ni­scher Fahrer geschnappt wurde, rekru­tieren die Menschen­schmuggler nun Fahrer aus anderen Ländern, vor allem aus Deutschland.

Von den sieben Menschen­schmugg­lern, die in den letzten Tagen fest­ge­nommen wurden, waren Verdäch­tigen mit bulga­ri­scher, unga­ri­scher, serbi­scher und deut­scher Staats­bür­ger­schaft (insge­samt 3 Deut­sche), jedoch keine Rumänen, schreibt Magyar Nemzet.

In den ersten drei Dezem­ber­tagen versuchten Schmuggler, 72 ille­gale Einwan­derer aus Ungarn nach Öster­reich zu bringen. Laut Magyar Nemzet haben die in Serbien operie­renden Banden nach mehr­fa­chen Miss­erfolgen mit rumä­ni­schen Fahrern und der Beschlag­nahme von in Rumä­nien regis­trierten Liefer­wagen damit begonnen, für Schmug­gel­fahrten Fahrer anderer Natio­na­li­täten einzusetzen.

Die Banden­führer versu­chen nun mit neuen Auftrag­neh­mern, zahlungs­fä­hige Migran­ten­gruppen über die Grenze nach Öster­reich und Deutsch­land zu trans­por­tieren. Die Krimi­nellen gingen davon aus, dass die unga­ri­sche Polizei nur geschlos­sene Liefer­wagen mit rumä­ni­schen Nummern­ta­feln kontrol­lieren würde, die sich als „Migran­ten­busse“ eignen, während Autos mit deut­schen und unga­ri­schen Kenn­zei­chen die Kontroll­punkte problemlos passieren könnten.

Am ersten Dezem­bertag wurde ein Deut­scher, der äthio­pi­sche Migranten nach Deutsch­land schmug­geln wollte, in unmit­tel­barer Nähe des südli­chen Grenz­ab­schnitts fest­ge­nommen. Am 2. Dezember trans­por­tierte ein 29-jähriger Deut­scher sieben irani­sche Männer nach Nagycenk/Großzinkendorf (nahe der öster­rei­chi­schen Grenze), nachdem die Migranten illegal nach Ungarn einge­reist waren. Am nächsten Tag stoppte die Polizei einen 34-jährigen Deut­schen in der Innen­stadt von Szeged (nahe der serbi­schen Grenze), der 12 syri­sche Migranten hinten in seinem Liefer­wagen mitführte.

Die illegal Einge­reisten wurden von der unga­ri­schen Polizei des Landes verwiesen. Die Menschen­schmuggler wurden fest­ge­nommen, ein Straf­ver­fahren gegen sie einge­leitet und ihre Autos beschlag­nahmt. Bemer­kens­wert ist, dass der bewaff­nete Schmuggler, der Ende Oktober in Vitnyéd mit einer Hand­gra­nate Selbst­mord beging, eben­falls deut­scher Staats­bürger war.

Unter­dessen entdeckte die Grenz­po­li­zei­di­rek­tion der Inter­ven­ti­ons­po­lizei am frühen Morgen des 3. Dezember einen weiteren, in der Nacht gegra­benen Tunnel im Grenz­ab­schnitt in der Nähe der Sied­lung Kunbaja. Anschei­nend war der Tunnel bereits benutzt worden.

Nach krimi­nal­po­li­zei­li­chen Erkennt­nissen nutzen Menschen­schmuggler diese im Stau­damm der Theiß gegra­benen Tunnel, wo es aus Hoch­was­ser­schutz­gründen keinen Zaun gibt; die diese Tunnel nutzenden Migranten werden dann mit Liefer­wagen weiter­trans­por­tiert. Die 40 Migranten, die am Morgen des 3. Dezember am Stadt­rand von Mélykút aufge­griffen wurden – es handelt sich um die größte Gruppe, die im vergan­genen Monat illegal die Grenze über­querte – warteten laut Magyar Nemzet eben­falls auf einen Liefer­wagen, der sie weiter trans­por­tieren sollte.

Quelle: Magyar Nemzet, rmx-news